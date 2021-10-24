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7/24 Dinle Yeni Türkü Sesler Yüzler Sokaklar
Sesler Yüzler Sokaklar

Sesler Yüzler Sokaklar

109 Parça | 06:04:51

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01

Sesler Yüzler Sokaklar

Yeni Türkü 03:53
02

Yağmurun Elleri

Yeni Türkü 03:58
03

Ah Neriman

Yeni Türkü 01:28
04

Piknik Süper Baba

Yeni Türkü 03:02
05

Bir Zamanlar Süper Baba

Yeni Türkü 01:30
06

Yeniden Süper Baba

Yeni Türkü 01:17
07

Şule'nin Çocukları Süper Baba

Yeni Türkü 03:20
08

Hoşça Kal Fiko Süper Baba

Yeni Türkü 00:55
09

Alim Eve Döner Süper Baba

Yeni Türkü 01:35
10

Eski Aşklar Rüyalarda Yaşar Süper Baba

Yeni Türkü 01:52

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