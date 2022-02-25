Yeni Türkü

Sesler Yüzler Sokaklar Taş baskısı bir plakta Yorgun bir ses cızırdar Küflü sayfalarında bir albümün Gülümser o soluk fotoğraflar Kıvrılırken bir kentin alanına Tutunur geçmiş yıllarına Tutunur anılarına *** İnce uzun duvarlar Kaç hayat yaşadınız söyleyin Sesler yüzler sokaklar İnce uzun duvarlar Kaç hayat yaşadınız söyleyin Sesler yüzler sokaklar Yankısı kalmadı seslerin Odalarımızda Sahipleri çoktan öldü fotoğrafların Adımlarımızdan yoruldu yollar Kaç hayat yaşadınız söyleyin Sesler yüzler sokaklar Adımlarımızdan yoruldu yollar Kaç hayat yaşadınız söyleyin Sesler yüzler sokaklar *** Şarkısını yitirmiş sesler Gençliğini yitirmiş yüzler Evlerini yitirmiş sokaklar Kaç hayat yaşayacaklar daha Daha kaç hayat yaşayacaklar Unutulur mu yoksa bir gün *** Sesler yüzler sokaklar Bunca yaşamışlıktan sonra Hiç unutulmayacaklar Hiç unutulmayacaklar Hiç unutulmayacaklar Hiç unutulmayacaklar

Dönmek Dönmek, mümkün mü artık Dönmek, onca yollardan sonra Yeniden yollara düşmek Dönmek, mümkün mü artık Dönmek, onca yollardan sonra Yeniden yollara düşmek *** Neresi sıla bize, neresi gurbet *** Al bizi koynuna ipek yolları Üstümüzden geçiyor gökkuşağı Sevdalı bulutlar uçan halılar Uzak değil dünyanın kapıları *** Neresi sıla bize, neresi gurbet Yollar bize memleket *** Gitmek, mümkün mü artık Gitmek, onca yollardan sonra Yeniden yollara düşmek *** Gitmek, mümkün mü artık Gitmek, onca yollardan sonra Yeniden yollara düşmek *** Neresi sıla bize, neresi gurbet *** Rakılı akşamlar, gün batımları Çocuk gibi ağlar yaz sarhoşları Olmamış yaşamlar, eksik yarınlar Hatırlatır her şey eski aşkları *** Neresi sıla bize, neresi gurbet Yollar bize memleket

Göç Yolları Söyleyin dağlara rüzgara Yurdundan sürgün çocuklara Düşmesin kimse yılgınlığa *** Söyleyin dağlara rüzgara Yurdundan sürgün çocuklara Düşmesin kimse yılgınlığa Geçit vardır yarınlara *** Göç yolları Göründü bize Görünür elbet *** Göç yolları Bir gün gelir Döner tersine Dönülür elbet *** En büyük silah umut etmek Yadigar kalsın size *** Yol verin kanatlı atlara Sürgünden dönen çocuklara Ateşler yakın doruklarda *** Yol verin kanatlı atlara Sürgünden dönen çocuklara Ateşler yakın doruklarda Geçit vardır yarınlara *** Göç yolları Göründü bize Görünür elbet *** Göç yolları Bir gün gelir Döner tersine Dönülür elbet *** Dağılsak da göç yollarında Yarın bizim bütün dünya *** Göç yolları Göründü bize Görünür elbet *** Göç yolları Bir gün gelir Döner tersine Dönülür elbet *** Göç yolları Göründü bize Görünür elbet *** Göç yolları Bir gün gelir Döner tersine Dönülür elbet *** Göç yolları Göründü bize Görünür elbet *** Göç yolları Bir gün gelir Döner tersine Dönülür elbet *** Göç yolları Göründü bize Görünür elbet *** Göç yolları Bir gün gelir Döner tersine Dönülür elbet

İşte Yine Gidiyorum Gözyaşlarım akıp boğmadan bu şehri İşte yine gidiyorum çınarlar Bir çifti bir şehre güzel demeye yeter Yine sana kalıyor, yine sana kalıyor *** Yanaklarında dört mevsim badem çiçekleri Başlasam sanki onlar da ağlayacak Bin beş yüz yıldır hala çocuk kale burçları Yine sana kalıyor, yine sana kalıyor *** Okulunun duvarı sana kalıyor Oturup söyleşirsin çevreni mutlu edersin diye Ben hep yabancısı bu şehrin Sana doyasıya bakamadan gözlerim İşte yine gidiyorum *** İşte yine gidiyorum Binbir rüyanın oynaştığı çiniler Biri olsun gecelerimi paylaşmadan *** Gözyaşlarım akıp boğmadan bu şehri İşte yine gidiyorum çınarlar Bir çifti bir şehre güzel demeye yeter Yine sana kalıyor, yine sana kalıyor *** Yine bana sensizlik kalıyor Yine sana sessizlik kalıyor

Konuğum Ol Bir akşam konuğum ol, oturup konuşalım biz bize Anıların çubuğunu yakıp uzatalım geceyi biraz *** Sabaha doğru perdeyi aralayıp ufka bakalım Bir çocuk gibi hayretle seyredelim güneşin doğuşunu *** Kendimize daha az zaman ayırsak da, olur geceden Çünkü boğulabilir insan yalnız kendini düşünmekten Açılmayan kitaplar unutulmuş aşklar gibidir Kitaplardan söz edelim Ve onların gizli kalmış sessiz tatlarından *** Bir akşam konuğum ol, oturup konuşalım biz bize Anıların çubuğunu yakıp uzatalım geceyi biraz