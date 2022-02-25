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7/24 Dinle Dünyanın Kapıları

Dünyanın Kapıları Şarkı Sözleri

Yeni Türkü Dünyanın Kapıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeni Türkü Dünyanın Kapıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dünyanın Kapıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeni Türkü

Yeni Türkü

Dünyanın Kapıları

  • Sesler Yüzler Sokaklar

  • Dönmek

  • Göç Yolları

  • İşte Yine Gidiyorum

  • Konuğum Ol

  • Yolculuk

  • Resim

  • Sardunyaya Ağıt

  • Terkeden

  • Yeşil Şarkı

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