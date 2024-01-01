Yeni Türkü

Sevda Mıdır Yoksa? Ah bu terkedişlerin, dönüşlerin her gece Kararsız kapımın önünde saatlerce Ah bu terkedişlerin, dönüşlerin her gece Beklerim çaresiz penceremde gizlice *** Ah kırılırsın, bir sözüm yeter Kalkar gidersin, geceler geçer Nedir bu hallerin nedir, bana bir anlatan olsa Kararsızlık mı bu, sevda mıdır yoksa? *** Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece Çarpar yüreğim yinede her dönüşünde *** Ah bu terkedişlerin, dönüşlerin her gece Kararsız kapımın önünde saatlerce Ah bu terkedişlerin, dönüşlerin her gece Beklerim çaresiz penceremde gizlice *** Ah şu sokaklar bir dile gelse Bir bilebilsem anlatan olsa Nedir beni tutsak eden, bekleyip duruşum neden? Kararsızlık mı bu, sevda mıdır yoksa? *** Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece Çarpar yüreğim yinede her dönüşünde *** Ah bu terkedişlerin, dönüşlerin her gece Kararsız kapımın önünde saatlerce Ah bu gel gitlerinle kararır uzar gece Çarpar yüreğim yine de her dönüşünde

Böyle Gitmez Böyle gitmez Öfkeyle yanıyorsun Böyle gitmez Bırakalım bu son olsun *** Koyu gölgeler içinde korkutuyor gözlerin Biliyorum ki bakan sen değilsin Uzak kalmışız ulaşmıyor sesin Ne farkeder artık *** Yolun ortasında inecek gibi Bavulun hazır sesin ciddi Çok badireden geçtik ama Belki de artık vakti Böyle gitmez Sen bizi sevmiyorsun *** Böyle bitmez İçinde bu öfkeyle Böyle bitmez Eksiğiz ikimiz de *** Kalbimdeki kendini anla Ve bu çocukça çizgilerden Al tamamla resmimizi *** İlk durakta inen yolcular gibi Yabancıyız senle yanyana Belki geç kaldık her şeye Ama son bir kez dinle beni Böyle bitmez Ben bize aşık oldum

Nefes Daha uzun dumanların tütünü Daha uzun esriklik hali Erenlerin damanlarında sürmüş Zamandan boynu filizler *** Çiçek baharında uykusuz, Deli ve susan dervişler. Gözlerini ıslamışlar suda; Açıkta gemiler gibi sakin. *** Irak yollara gitmişler; Göğüslerindeymiş elleri, Rüzgârın üstüne kavuşmuş; Suya değememiş ayakları, Bir dalgın köpük suretinden

Sezenler Olmuş Seni yerlerde göklerde bulamazlarken Bende gizli olduğunu sezenler olmuş Dumlu dumluymuşsun yüreğimde Kımıl kımılmışsın bileklerimde *** Dumlu dumluymuşsun yüreğimde Kımıl kımılmışsın bileklerimde Türkü olmuşsun, umudummuşsun Ellerimde gözbebeğimde Türkü olmuşsun, umudummuşsun Ellerimde gözbebeğimde *** Aramızda dağlar yollar yıllar var iken Beni sana sımsıkı sarılı görenler olmuş Sargın yaprakmışım dallarına Yangın toprakmışım yağmurlarına Sargın yaprakmışım dallarına Yangın toprakmışım yağmurlarına *** Türkü olmuşsun, umudummuşsun Sevdama yarınlarıma Türkü olmuşsun, umudummuşsun Sevdama yarınlarıma

İmkansız Bir damla suydun bir damla ateş Bir görünür kaybolup giderdin Tayin gönlümde lakin gizlice Gecelere gölge gibi açılsak senle Dünya uzak düş aleminde Durdursak zamanı pervasız gecelerde Açılsak senle dünya uzak düş aleminde Sevişsek yakamoz misali denizlerde *** Bakmaya doyamazdım Sen bakıp da görmezdin Ah davranabilseydim beni yakıp da gidemezdin Gözler gözlerin yangından bakışların Hiçbir yerde bulunmazdı İmkansızca aşıktım *** Bir masum bakış bir masum ateş Bir görünür kaybolup giderdin Tayin gönlümde lakin gizlice *** Gecelere gölge gibi açılsak senle Dünya uzak düş aleminde Durdursak zamanı pervasız gecelerde Açılsak senle dünya uzak düş aleminde Sevişsek yakamoz misali denizlerde Bakmaya doyamazdım Sen bakıp da görmezdin Ah davranabilseydim beni yakıp da gidemezdin Gözler gözlerin yangından bakışların Hiçbir yerde bulunmazdı İmkansızca aşıktım *** Bakmaya doyamazdım Sen bakıp da görmezdin Ah davranabilseydim beni yakıp da gidemezdin Şeytan çekici hallerden bakışlardan Kendi kendime sığmazdım İmkansızca aşıktım

Eyvallah Otururken dostlarla bir masada baş başa Götürür şarkılarla dalga dalga efkara Gelsin eski anılar çamlar altı kahvesi *** Kumsal boyu gün ışığında duruyor bak izlerimiz Paylaşılan o sohbetler gözyaşları ve gülüşler *** Eyvallah geçip giden yıllara Eyvallah tükenmeyen umuda Eyvallah yediveren hayata Eyvallah tükenmeyen dostluğa *** Yürüyorken dostlarla o güneşli yolda Islığın dudağımda adım adım doruğa Rüzgar söyler şarkıyı uçurumlar boyunca *** Kumsal boyu gün ışığında duruyor bak izlerimiz Paylaşılan o sohbetler gözyaşları ve gülüşler *** Eyvallah geçip giden yıllara Eyvallah tükenmeyen umuda Eyvallah yediveren hayata Eyvallah tükenmeyen dostluğa *** Eyvallah geçip giden yıllara Eyvallah tükenmeyen umuda Eyvallah yediveren hayata Eyvallah tükenmeyen dostluğa Eyvallah eyvallah *** Eyvallah geçip giden yıllara Eyvallah tükenmeyen umuda Eyvallah..

Şimdi ve Sonra Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar Asfaltlar ışıldar Buz tutardı resmi yalanlar *** Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar Asfaltlar ışıldar Buz tutardı resmi yalanlar *** Çok kötü günlermiş gibi en genç zamanlar Bu zulüm bu sevda bitmezmiş Sevmek bir halkı sevmekse Aşk, o zaman sevmekmiş *** Çok kötü günlermiş gibi en genc zamanlar Bu zulüm bu sevda bitmezmiş Sevmek bir halkı sevmekse Aşk o zaman sevmekmiş *** Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar Asfaltlar ışıldar Buz tutardı resmi yalanlar *** Ankara'ya öyle yakışırdı ki kar Asfaltlar ışıldar Buz tutardı resmi yalanlar *** Çok kötü günlermiş gibi en genç zamanlar Bu zulüm bu sevda bitmezmiş Sevmek bir halkı sevmekse Aşk, o zaman sevmekmiş *** Şimdi ve sonra ne zaman kar yağsa Elim gönlüm çocukluğum buz tutar Sevmek bir halkı sevmekse Aşk, o zaman sevmekmiş *** Sevmek bir halkı sevmekse Aşk, o zaman sevmekmiş Sevmek bir halkı sevmekse Aşk, o zaman sevmekmiş

Sevgi Özleyendir Okşarsın bulutları gözler dalgın sularda Susarsın sevgi dinleyendir Bakarsın yıldızlara denizlerin aynasında Anlarsın sevgi bitmeyendir *** Dayanırsın zamana hasret yakar kalbini Beklersin sevgi sabredendir Bakarsın yıldızlara denizlerin aynasında Anlarsın sevgi bitmeyendir *** Açıkta rüzgarlar sarar gibi hayalini Ne yapsan gönül durulmaz ki Uzakta fenerler kamaştırır hayalleri Ne yapsan gönül dayanmaz ki *** Dalgaların peşinde çağıran hayallere Dalarsın sevgi özleyendir *** Açıkta rüzgarlar sarar gibi hayalini Ne yapsan gönül durulmaz ki Uzakta fenerler kamaştırır hayalleri Ne yapsan gönül dayanmaz ki *** Dalgaların peşinde çağıran hayallere Dalarsın sevgi özleyendir Anlarsın özlem sevgidendir