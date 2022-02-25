Yeni Türkü

Böyle gitmez Öfkeyle yanıyorsun Böyle gitmez Bırakalım bu son olsun *** Koyu gölgeler içinde korkutuyor gözlerin Biliyorum ki bakan sen değilsin Uzak kalmışız ulaşmıyor sesin Ne farkeder artık *** Yolun ortasında inecek gibi Bavulun hazır sesin ciddi Çok badireden geçtik ama Belki de artık vakti Böyle gitmez Sen bizi sevmiyorsun *** Böyle bitmez İçinde bu öfkeyle Böyle bitmez Eksiğiz ikimiz de *** Kalbimdeki kendini anla Ve bu çocukça çizgilerden Al tamamla resmimizi *** İlk durakta inen yolcular gibi Yabancıyız senle yanyana Belki geç kaldık her şeye Ama son bir kez dinle beni Böyle bitmez Ben bize aşık oldum