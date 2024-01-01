Yeni Türkü

-
Geldiğimizde otlar yemyeşildi
Ve kuzeydeydi güneş
Kömür deposu boşaldı işte
Mamak'a sonbahar geldi
***
Geldiğimizde otlar yemyeşildi
Ve kuzeydeydi güneş
Kömür deposu boşaldı işte
Mamak'a sonbahar geldi
***
Güneş altında tutsaklar
Geçen sonbahara bakıyorlar
Şirin mi şirin gecekondu evleri
Samsun asfaltında otomobiller
Ne güzeldir yollarda olmak şimdi
***
Güneş altında tutsaklar
Geçen sonbahara bakıyorlar
Şirin mi şirin gecekondu evleri
Samsun asfaltında otomobiller
Ne güzeldir yollarda olmak şimdi
Ne güzeldir yollarda olmak şimdi
-
Pembe, yeşil güzelim açelya
Yakışır o başka yarınlara
Çiçeklenir, coşar ışık suyla
Kırılgandır koyu karanlıkta
Açelyalar hep hatırlatır seni bana
***
Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti
Açelyan gibi hoyrat bir iklimdeydi, yeşertmedi
Bütün ömrüm gün görmeden öyle
Gelip geçti bir solukta
***
Sabahleyin, alaca karanlık
Uyan artık doğan güne karşı
Okşayınca yüzünü usulca
Gençlik resmin düşmüştü aklıma
O sabah birden ölümü görmüştüm yüzünde
***
Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti
Açelyan gibi hoyrat bir iklimdeydi, yeşertmedi
Bütün ömrüm gün görmeden öyle
Gelip geçti bir solukta
***
Denizin dibinde karanlıklar gibisin
Işığın içinde saklıdır, bilmezsin
Hayat artık sensiz akıp gidiyor
Senden habersiz, sessiz
***
Pembe yeşil güzelim açelya
Yakışır o başka yarınlara
Çiçeklenir, coşar ışık suyla
Kırılgandır, koyu karanlıkta
Açelyalar hep hatırlatır seni bana
***
Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti
Açelyam gibi hoyrat bir iklimdeydi, yeşertmedi
Bütün ömrüm gün görmeden öyle
Gelip geçti bir solukta
-
Bak işte yaklaşıyor fırtına
Bak yine yükseliyor dalgalar
***
Yıllardan sonra, yollardan sonra
Şarkılar söylüyor çocuklar
Yıllardan sonra, yollardan sonra
Yeniden yanyana onlar
***
Ne geçmiş tükendi ne yarınlar
Hayat yeniler bizleri
Geçsede yolumuz bozkırlardan
Denizlere çıkar sokaklar
***
Bak işte yaklaşıyor fırtına
Bak yine yükseliyor dalgalar
***
Yıllardan sonra, yollardan sonra
Şarkılar söylüyor çocuklar
Yıllardan sonra, yollardan sonra
Yeniden yan yana onlar
***
Ne geçmiş tükendi ne yarınlar
Hayat yeniler bizleri
Geçsede yolumuz bozkırlardan
Denizlere çıkar sokaklar
Yıllardan sonra, yollardan sonra
Yeniden yan yana onlar
-
Küçücük bir bakışın
Çözer beni kolayca
Kenetlenmiş parmaklar gibi
Sımsıkı kapanmış olsun
***
Yaprak yaprak açtırırsın
İlk yaz nasıl açtırırsa
İlk gülünü gizem dolu
Hünerli bir dokunuşla
***
Hiç kimsenin yağmurun bile
Böyle küçük elleri yoktur
Bütün güllerden derin
Bir sesi var gözlerinin
***
Başedilmez o gergin
Kırılganlığınla senin
Her solukta sonsuzluk
Ve ölüm...
-
Bir çift yaprakmış dalında yumuşacık
Tutmuşum, tutmuşum ellerinden seni
Düşmüşüz yavaşça
Bir sakin derenin
İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık
İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık
***
Balıklar gibiymiş sessiz ve karanlık
Yüzermiş saçların, yüzermiş nefesin
Susarmışız öyle
Bir sakin derenin
İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık
İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık
***
İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık
***
Bir çift yaprakmış dalında yumuşacık
Tutmuşum, tutmuşum ellerinden senin
Düşmüşüz yavaşça
Bir sakin derenin
İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık
İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık
İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık
İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık
(İçindeymişik)
Balıklar gibiymiş sessiz ve karanlık
(İçindeymişik)
Yüzermiş saçların, yüzermiş nefesin
Susarmışız öyle
Bir sakin derenin
İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık
İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık
Hey
-
Dün gece sen uyurken
İsmini fısıldadım
Ve hayvanların korkunç
Öykülerini anlattım
***
Dün gece sen uyurken
Çiçeklere su verdim
Ve insanların korkunç
Öykülerini anlattım onlara
***
Dün gece sen uyurken
Yüreğim bir yıldız gibi bağlandı sana
İşte bu yüzden, sırf bu yüzden
Yeni bir isim verdim sana
Destina
***
Dün gece sen uyurken
Yüreğim bir yıldız gibi bağlandı sana
İşte bu yüzden, sırf bu yüzden
Yeni bir isim verdim sana
***
Destina
Sen öyle umarsız uyusan da bir köşede
İşte bu yüzden, sırf bu yüzden işte
Yaşamdan çok ölüme yakın olduğun için
Seni bu denli yıktıkları için
Yaşamımın gizini vereceğim sana
***
Destina
-
-
-
Öyle suskun durma
Kaldır başını yukarı
Tek başına konuşmak
Çaredir sanma
***
Öyle mahzun durma
Sen de katıl çoşkuya
Seyretmekle hayatın
Renklenir sanma
***
Haydi elele
Dalga dalga
Yürüyelim yollarda
Haydi elele
Dalga dalga
Dansedelim yollarda
***
Yürüyelim şarkılarla
İsyan ederken
Yürüyelim alkışlarla
Meydan okurken
***
Öyle yılgın durma
Sen de katıl şarkıya
Yeni hayaller için
Vakit geç sanma
***
Öyle yalnız durma
Gel bizimle yollara
Bir başına direnmek
Çaredir sanma
***
Haydi elele
Dalga dalga
Yürüyelim yollarda
Haydi elele
Dalga dalga
Dansedelim yollarda
***
Yürüyelim şarkılarla
İsyan ederken
Yürüyelim alkışlarla
Meydan okurken
***
Haydi elele
Alkışlarla
Yürüyelim yollarda
Haydi elele
Dalga dalga
Dansedelim yollarda
***
Yürüyelim şarkılarla
İsyan ederken
Yürüyelim alkışlarla
Meydan okurken
-
-
Hayat, kar altında kalan bahar
Çiçekleri üzerinde ölüyor en bereketli ağaçlar
Üretkenlik dört duvar arasında
Kar yağıyor bahar dallarına, bahar dallarına
***
Üç bin yıllık hayatın bilgesi
Sevene acı veren, bedeni bal ülke
Işıklarının ardından solup gidiyor insanlar
Kar yağıyor güneşli kirpiklerine
***
Yalnız sevda ve kocalma hüznünü isteriz
Karşında bir sigara içip ölebilirdik
İlk sen mi soldun böyle uzak toprağından
Denizlerde yatanlar, adları yitik
Boyna dolanan kement, Magosa Kalesi
Hepsi sayılsa tüm bir tarih mi?
***
Hayat, kar altında kalan bahar
Çiçekleri üzerinde ölüyor en bereketli ağaçlar
Üretkenlik dört duvar arasında
Kar yağıyor bahar dallarına, bahar dallarına
***
Üç bin yıllık hayatın bilgesi
Sevene acı veren, bedeni bal ülke
Işıklarının ardından solup gidiyor insanlar
Kar yağıyor güneşli kirpiklerine