Sorma Bana Şarkı Sözleri
Yeni Türkü Sorma Bana şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeni Türkü Sorma Bana şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sorma Bana sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Sorma bana kimim
Nerden geldim buraya
Gözlerimdeki kırmızı bulutlar
Hangi günlerden sorma
***
Sorma bana kimim
Nerden geldim buraya
Gözlerimdeki kırmızı bulutlar
Hangi günlerden sorma
***
Elbet olmuştur geçmişte
Açıklanamaz şeyler
Bağlardan çaldığım üzümleri
Yemişimdir yaslanıp
Mavi göğün göğsüne
***
Sorma bana kimim
Yaşım kaç, işim ne
Bana "seviyor musun" de
Başka bir şey sorma