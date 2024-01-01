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7/24 Dinle Külhani Şarkılar

Külhani Şarkılar Şarkı Sözleri

Yeni Türkü Külhani Şarkılar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeni Türkü Külhani Şarkılar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Külhani Şarkılar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeni Türkü

Yeni Türkü

Külhani Şarkılar

  • Telgrafın Telleri

  • Bulutlu Pazar

  • Cevriye Hanım

  • Eski Dostlar

  • Evet De Bana

  • Gün Doğarken

  • Kapris

  • Kayıkçı

  • Külhani

  • Manolis

  • Ömrüm Zindan İçinde

  • Yaman Çavuş

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