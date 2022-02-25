Yeni Türkü

Telli Telli Telli telli telli şu telli turna Sanma ki yaralı uçmaz bir daha Takılmış kanadı göçmen buluta Anlatır eski beni şimdiki bana *** Sakın çıkma patika yollara O dağlara, kırlara, o karlı ovaya Yenik düşüyor herşey zamana Biz büyüdük ve kirlendi dünya *** Telli telli telli şu telli turna Sanma ki yaralı uçmaz bir daha Takılmış kanadı göçmen buluta Döner gelir bir gün konar yurduna *** Telli telli telli şu telli turna Ne kalmış buralı göklerden başka Ne kalır yarına bizden sonraya Herşey binip gitmiş uçurtmalara *** Sakın çıkma patika yollara O dağlara, kırlara, o karlı ovaya Yenik düşüyor herşey zamana Biz büyüdük ve kirlendi dünya *** Telli telli telli şu telli turna Ne kalmış buralı göklerden başka Ne kalır yarına bizden sonraya Herşey binip gitmiş uçurtmalara

Bana Bir Masal Anlat Baba Bana bir masal anlat baba Içinde bütün oyunlarim Kurtla kuzu olsun sekerle bal *** Baba bir masal anlat bana İçinde denizle balıklar Yağmurla kar olsun günesle ay *** Anlatirken tut elimi Uykuya dalip gitsem bile Birakip gitme sakin beni *** Bana bir masal anlat baba Içinde tüm sevdiklerim Içinde Istanbul olsun

Çember Ya dışındasındır çemberin Ya da içinde yer alacaksın Kendin içindeyken Kafan dışındaysa *** Çaresi yok kardeşim Her akşam böyle içip kederlenip Mutsuz olacaksın Meyhane masalarında kahrolacaksın *** Ya dışındasındır çemberin Ya da içinde yer alacaksın Kendin içindeyken Kafan dışındaysa *** Çaresi yok kardeşim Her akşam böyle içip kederlenip Mutsuz olacaksın Meyhane masalarında kahrolacaksın *** Şiirlerle şarkılarla Kendini avutacaksın Ya dışındasındır çemberin Ya da içinde yer alacaksın *** Şiirlerle şarkılarla Kendini avutacaksın Ya dışındasındır çemberin Ya da içinde yer alacaksın *** Ya dışındasındır çemberin Ya da içinde yer alacaksın Kendin içindeyken Kafan dışındaysa

Maskeli Balo Yaredir sinede eski sevgili Eski sevgili eski günler Hayata baksana takmıyor kimseyi Hiçbir şey diriltmez artık geçmişi Yaredir yine de *** Yaktım gemilerimi Dönüş yok artık geri Tak etti canıma bu maskeli balo Bu maskeli balo Ve onun sahte yüzleri *** Yaredir sinede eski sevgili Ne yapsan kolay unutulmaz Ağlama geçmişe yaşadık bitti Anılar bizi yalnız bırakmaz Yalnızız yine de