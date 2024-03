Yeni Türkü

Kimdi giden, kimdi kalan Giden mi suçludur her zaman Ne zaman başlar ayrılıklar Dostluklar biter ne zaman *** Her geçen gün bir parça daha Aldı götürdü bizden Aynı kalmıyordu hiçbir şey Değişiyordu her şey kendiliğinden *** Artık çözülmüştü ellerimiz Artık bölünmüştü yüreğimiz Birimiz söylemeliydi bunu Ötekini incitmeden *** Kimdi giden, kimdi kalan Aslında giden değil Kalandır terk eden Giden de bu yüzden gitmiştir zaten

O kadar sevdim ki resmini İşte bugün konuştu benle Yorulmuştum çalışmaktan Karda uzun yürürdük senle *** Geceleri resmine baktım Olanları anlattım Seni bir görsem diye diye Uyudum yağmurun sesiyle *** O kadar sevdim ki resmini *** Biliyorum görünce beni Hep tanıyordum diyeceksin Rüyalarımda hep sen vardın Hep tanıyordum diyeceksin *** Okuduğum her cümlede Konuştuğum her insanda Gördüğüm her güzellikte Sen de varsın Sen hep varsın

Baktıkça çoğalır yıldızlar gecede Parmaklarınla sayılmaz Kimi duyulur kimi duyulmaz Dinledikçe çoğalır gecede Sesler gelir Ya hızlıdan ya yavaştan *** Her şey kendi dilince konuşur Karanlık örtse de üstünü Gecede devam eder renk Ağacın dalında, rüzgârda Her şey kendi rengince konuşur *** Her şey kendi dilince konuşur Karanlık örtse de üstünü Gecede devam eder renk Ağacın dalında, rüzgârda Her şey kendi rengince konuşur *** Gözlerini kapatır beklerdi Yaprağa benzer ellerini Avuçlarını uzatır Beklerdi işitinceye dek Ağacın dalında, rüzgârda Yeşil duydu mu uyurdu rüyasında *** Her şey kendi dilince konuşur Karanlık örtse de üstünü Gecede devam eder renk Ağacın dalında, rüzgârda Her şey kendi rengince konuşur *** Her şey kendi dilince konuşur Karanlık örtse de üstünü Gecede devam eder renk Ağacın dalında, rüzgârda Her şey kendi rengince konuşur