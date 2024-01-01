Dünyanın Kapıları Şarkı Sözleri
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Yeni Türkü
Dünyanın Kapıları
-
Kimdi giden, kimdi kalan
Giden mi suçludur her zaman
Ne zaman başlar ayrılıklar
Dostluklar biter ne zaman
***
Her geçen gün bir parça daha
Aldı götürdü bizden
Aynı kalmıyordu hiçbir şey
Değişiyordu her şey kendiliğinden
***
Artık çözülmüştü ellerimiz
Artık bölünmüştü yüreğimiz
Birimiz söylemeliydi bunu
Ötekini incitmeden
***
Kimdi giden, kimdi kalan
Aslında giden değil
Kalandır terk eden
Giden de bu yüzden gitmiştir zaten
-
Dönmek, mümkün mü artık
Dönmek, onca yollardan sonra
Yeniden yollara düşmek
Dönmek, mümkün mü artık
Dönmek, onca yollardan sonra
Yeniden yollara düşmek
***
Neresi sıla bize, neresi gurbet
***
Al bizi koynuna ipek yolları
Üstümüzden geçiyor gökkuşağı
Sevdalı bulutlar uçan halılar
Uzak değil dünyanın kapıları
***
Neresi sıla bize, neresi gurbet
Yollar bize memleket
***
Gitmek, mümkün mü artık
Gitmek, onca yollardan sonra
Yeniden yollara düşmek
***
Gitmek, mümkün mü artık
Gitmek, onca yollardan sonra
Yeniden yollara düşmek
***
Neresi sıla bize, neresi gurbet
***
Rakılı akşamlar, gün batımları
Çocuk gibi ağlar yaz sarhoşları
Olmamış yaşamlar, eksik yarınlar
Hatırlatır her şey eski aşkları
***
Neresi sıla bize, neresi gurbet
Yollar bize memleket
-
Söyleyin dağlara rüzgara
Yurdundan sürgün çocuklara
Düşmesin kimse yılgınlığa
***
Söyleyin dağlara rüzgara
Yurdundan sürgün çocuklara
Düşmesin kimse yılgınlığa
Geçit vardır yarınlara
***
Göç yolları
Göründü bize
Görünür elbet
***
Göç yolları
Bir gün gelir
Döner tersine
Dönülür elbet
***
En büyük silah umut etmek
Yadigar kalsın size
***
Yol verin kanatlı atlara
Sürgünden dönen çocuklara
Ateşler yakın doruklarda
***
Yol verin kanatlı atlara
Sürgünden dönen çocuklara
Ateşler yakın doruklarda
Geçit vardır yarınlara
***
Göç yolları
Göründü bize
Görünür elbet
***
Göç yolları
Bir gün gelir
Döner tersine
Dönülür elbet
***
Dağılsak da göç yollarında
Yarın bizim bütün dünya
***
Göç yolları
Göründü bize
Görünür elbet
***
Göç yolları
Bir gün gelir
Döner tersine
Dönülür elbet
***
Göç yolları
Göründü bize
Görünür elbet
***
Göç yolları
Bir gün gelir
Döner tersine
Dönülür elbet
***
Göç yolları
Göründü bize
Görünür elbet
***
Göç yolları
Bir gün gelir
Döner tersine
Dönülür elbet
***
Göç yolları
Göründü bize
Görünür elbet
***
Göç yolları
Bir gün gelir
Döner tersine
Dönülür elbet
-
Gözyaşlarım akıp boğmadan bu şehri
İşte yine gidiyorum çınarlar
Bir çifti bir şehre güzel demeye yeter
Yine sana kalıyor, yine sana kalıyor
***
Yanaklarında dört mevsim badem çiçekleri
Başlasam sanki onlar da ağlayacak
Bin beş yüz yıldır hala çocuk kale burçları
Yine sana kalıyor, yine sana kalıyor
***
Okulunun duvarı sana kalıyor
Oturup söyleşirsin çevreni mutlu edersin diye
Ben hep yabancısı bu şehrin
Sana doyasıya bakamadan gözlerim
İşte yine gidiyorum
***
İşte yine gidiyorum
Binbir rüyanın oynaştığı çiniler
Biri olsun gecelerimi paylaşmadan
***
Gözyaşlarım akıp boğmadan bu şehri
İşte yine gidiyorum çınarlar
Bir çifti bir şehre güzel demeye yeter
Yine sana kalıyor, yine sana kalıyor
***
Yine bana sensizlik kalıyor
Yine sana sessizlik kalıyor
-
Bir akşam konuğum ol, oturup konuşalım biz bize
Anıların çubuğunu yakıp uzatalım geceyi biraz
***
Sabaha doğru perdeyi aralayıp ufka bakalım
Bir çocuk gibi hayretle seyredelim güneşin doğuşunu
***
Kendimize daha az zaman ayırsak da, olur geceden
Çünkü boğulabilir insan yalnız kendini düşünmekten
Açılmayan kitaplar unutulmuş aşklar gibidir
Kitaplardan söz edelim
Ve onların gizli kalmış sessiz tatlarından
***
Bir akşam konuğum ol, oturup konuşalım biz bize
Anıların çubuğunu yakıp uzatalım geceyi biraz
-
Taş baskısı bir plakta
Yorgun bir ses cızırdar
Küflü sayfalarında bir albümün
Gülümser o soluk fotoğraflar
Kıvrılırken bir kentin alanına
Tutunur geçmiş yıllarına
Tutunur anılarına
***
İnce uzun duvarlar
Kaç hayat yaşadınız söyleyin
Sesler yüzler sokaklar
İnce uzun duvarlar
Kaç hayat yaşadınız söyleyin
Sesler yüzler sokaklar
Yankısı kalmadı seslerin
Odalarımızda
Sahipleri çoktan öldü fotoğrafların
Adımlarımızdan yoruldu yollar
Kaç hayat yaşadınız söyleyin
Sesler yüzler sokaklar
Adımlarımızdan yoruldu yollar
Kaç hayat yaşadınız söyleyin
Sesler yüzler sokaklar
***
Şarkısını yitirmiş sesler
Gençliğini yitirmiş yüzler
Evlerini yitirmiş sokaklar
Kaç hayat yaşayacaklar daha
Daha kaç hayat yaşayacaklar
Unutulur mu yoksa bir gün
***
Sesler yüzler sokaklar
Bunca yaşamışlıktan sonra
Hiç unutulmayacaklar
Hiç unutulmayacaklar
Hiç unutulmayacaklar
Hiç unutulmayacaklar
-
-
O kadar sevdim ki resmini
İşte bugün konuştu benle
Yorulmuştum çalışmaktan
Karda uzun yürürdük senle
***
Geceleri resmine baktım
Olanları anlattım
Seni bir görsem diye diye
Uyudum yağmurun sesiyle
***
O kadar sevdim ki resmini
***
Biliyorum görünce beni
Hep tanıyordum diyeceksin
Rüyalarımda hep sen vardın
Hep tanıyordum diyeceksin
***
Okuduğum her cümlede
Konuştuğum her insanda
Gördüğüm her güzellikte
Sen de varsın
Sen hep varsın
-
İkindiyin saat beşte
Başgardiyan Rıza başta
Karalar bastı koğuşa
İkindiyin saat beşte
***
Seyre durduk tantanayı
Tutuklayıp Sardunya'yı
Attılar dipkapalıya
İkindiyin saat beşte
***
Seyre durduk tantanayı
Tutuklayıp Sardunya'yı
Attılar dipkapalıya
İkindiyin saat beşte
***
Yataklık etmiş ki zaar
Suçu tevatür ve esrar
Elbet bir kızıllığı var
İkindiyin saat beşte
***
Yataklık etmiş ki zaar
Suçu tevatür ve esrar
Elbet bir kızıllığı var
İkindiyin saat beşte
***
Dirlik düzenlik kurtulur
Müdür koltuğa kurulur
Çiçek demire vurulur
İkindiyin saat beşte
***
Dirlik düzenlik kurtulur
Müdür koltuğa kurulur
Çiçek demire vurulur
İkindiyin saat beşte
***
Canların gözleri yaşta
Aklı idamlık yoldaşta
Yeşil ölümle dalaşta
Sabahleyin saat beşte
Sabahleyin saat beşte
Sabahleyin saat beşte
-
Baktıkça çoğalır yıldızlar gecede
Parmaklarınla sayılmaz
Kimi duyulur kimi duyulmaz
Dinledikçe çoğalır gecede
Sesler gelir
Ya hızlıdan ya yavaştan
***
Her şey kendi dilince konuşur
Karanlık örtse de üstünü
Gecede devam eder renk
Ağacın dalında, rüzgârda
Her şey kendi rengince konuşur
***
Her şey kendi dilince konuşur
Karanlık örtse de üstünü
Gecede devam eder renk
Ağacın dalında, rüzgârda
Her şey kendi rengince konuşur
***
Gözlerini kapatır beklerdi
Yaprağa benzer ellerini
Avuçlarını uzatır
Beklerdi işitinceye dek
Ağacın dalında, rüzgârda
Yeşil duydu mu uyurdu rüyasında
***
Her şey kendi dilince konuşur
Karanlık örtse de üstünü
Gecede devam eder renk
Ağacın dalında, rüzgârda
Her şey kendi rengince konuşur
***
Her şey kendi dilince konuşur
Karanlık örtse de üstünü
Gecede devam eder renk
Ağacın dalında, rüzgârda
Her şey kendi rengince konuşur