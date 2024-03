Yeni Türkü

Bütün iyi kitapların sonunda Bütün gündüzlerin bütün gecelerin sonunda Bütün iyi kitapların sonunda Bütün gündüzlerin bütün gecelerin sonunda *** Meltemi senden esen soluğu sende alan Yeni bir başlangıç vardır *** Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın Gözünle görsen elmayı sesini duyarsın Onu işitsen yuvarlağı sende kalır Her başlangıçta yeni bir anlam vardır Her başlangıçta yeni bir anlam vardır *** Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa *** Bütün iyi kitapların sonunda Bütün gündüzlerin bütün gecelerin sonunda Meltemi senden esen soluğu sende alan Yeni bir başlangıç vardır *** Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın Gözünle görsen elmayı sesini duyarsın Onu işitsen yuvarlağı sende kalır Her başlangıçta yeni bir anlam vardır Her başlangıçta yeni bir anlam vardır *** Nedensiz bir çocuk ağlaması bile Çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır *** Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa Nana nanay nanay nanay nanay nanananay naa Nana nanay nanay nanay