Yeni Türkü

Vira Vira Şarkı Sözleri
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Dağılıyor parça parça karanlıklar
Açılıyor simsiyah bir gece
Uzanıyor dalga dalga sonsuzluğa
Unutulan düşlerimiz nerde
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Sevgiyle başlayan hayat
Seni bir gün çağırınca
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Vira vira demir aldı dünya
Açılmış hayalleri rüzgarlara
Vira vira dalgalandı dünya
Terk edip halatları limanlarda
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Yıkılıyor tüm sınırlar birer birer
Kapanıyor simsiyah bir gece
Açılıyor hep yürekler denizlere
Belki hemen, belki bugünlerde
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Sevgiyle başlayan hayat
Seni bir gün çağırınca
***
Vira vira demir aldı dünya
Açılmış hayalleri rüzgarlara
Vira vira dalgalandı dünya
Terk edip halatları limanlarda
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Vira vira demir aldı dünya
Açılmış hayalleri rüzgarlara
Vira vira dalgalandı dünya
Terk edip halatları limanlarda
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