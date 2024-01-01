Yeni Türkü

Wahayra Gümüş kama parlar güneşte Kafkas Dağları gibi Daha da parlak başak saçlı sevdiğimin gözleri Daha da parlak başak saçlı sevdiğimin gözleri *** Muhabbete geldim Wahayra hayra hayra Sofranıza geldim Wahayra hayra hayra Oynamaya geldim Wahayra hayra hayra Seni almaya geldim *** Muhabbete geldim Wahayra hayra hayra Sofranıza geldim Wahayra hayra hayra Oynamaya geldim Wahayra hayra hayra Seni almaya geldim *** Siyah kirpik düşer önüne batan güneşler gibi Düşümde gördüm ah sevdiğimi bağlanmış yüreği Düşümde gördüm ah sevdiğimi bağlanmış yüreği *** Muhabbete geldim Wahayra hayra hayra Sofranıza geldim Wahayra hayra hayra Oynamaya geldim Wahayra hayra hayra Seni almaya geldim *** Muhabbete geldim Wahayra hayra hayra Sofranıza geldim Wahayra hayra hayra Oynamaya geldim Wahayra hayra hayra Seni almaya geldim *** Gümüş kama parlar güneşte Kafkas Dağları gibi Daha da parlak başak saçlı sevdiğimin gözleri Daha da parlak başak saçlı sevdiğimin gözleri *** Muhabbete geldim Wahayra hayra hayra Sofranıza geldim Wahayra hayra hayra Oynamaya geldim Wahayra hayra hayra Seni almaya geldim *** Sıqafenu sıqek'uaşh Wahayra hayra hayra Sofranıza geldim wahayra hayra hayra Sıpselhıkhu sıqek'uaşh Wahayra hayra hayra seni almaya geldim *** Muhabbete geldim wahayra hayra hayra Sıceğunu sıqek'uaşh wahayra hayra hayra Oynamaya geldim wahayra hayra hayra Gesşenu sıqek'uaşh weey *** Muhabbete geldim wahayra hayra hayra Sofranıza geldim wahyra hayra hayra Oynamaya geldim wahayra hayra hayra Seni almaya geldim

Nerelere Gideyim Sağır, siyah bir yorgun yol Vur kendini, sürgün ol Aşk yolunda ölmek kolay *** Sarhoş gönül, dur, bir dinlen Çöz kendini kendinden Aşk yolunda ölmek kolay *** Sağır, siyah bir yorgun yol Vur kendini, sürgün ol Aşk yolunda ölmek kolay *** Sarhoş gönül, dur, bir dinlen Çöz kendini kendinden Aşk yolunda ölmek kolay *** Dört yanımda dört nasihat Az gülüş, bol zayiat Ölsem âlâ, dayanmak zor *** Senden bana zor bir miras Bol çetrefil, bol viraj Ölsem âlâ, dayanmak zor Nerelere gideyim? *** Sağır, siyah bir yorgun yol Vur kendini, sürgün ol Aşk yolunda ölmek kolay *** Dört yanımda dört nasihat Az gülüş, bol zayiat Ölsem âlâ, dayanmak zor *** Senden bana zor bir miras Bol çetrefil, bol viraj Ölsem âlâ, dayanmak zor Nerelere gideyim?

Nakka Çok, günahın çok Derdim zaten çok Gez, dolaş, gül Seni tutan yok *** Sakın sorma Yeniden açma, ah, ne olur Yok, şakam yok Bu defa yok *** Düşe kalka zar zor Kanıverdim aşka Gel gör ki şefkati az Bu defa son Bu defa nakka *** Çok, günahın çok Derdim zaten çok Gez, dolaş, gül Seni tutan yok *** Sakın sorma Yeniden açma, ah, ne olur Yok, şakam yok Bu defa yok *** Düşe kalka zar zor Kanıverdim aşka Gel gör ki şefkati az Bu defa son Bu defa asla *** Öğren, kalbim, öğren Artık sen de uzatma Bu sitem bile fazla *** Öğren, kalbim, öğren Artık sen de utanma Yeni bir rüzgâra Binelim bitsin *** Çok, günahın çok Derdim zaten çok Gez, dolaş, gül Seni tutan yok *** Sakın sorma Yeniden açma, ah, ne olur Yok, şakam yok Bu defa yok *** Düşe kalka zar zor Kanıverdim aşka Gel gör ki şefkati az Bu defa son Bu defa nakka *** Öğren, kalbim, öğren Artık sen de uzatma Bu sitem bile fazla *** Öğren, kalbim, öğren Artık sen de utanma Yeni bir rüzgâra Binelim gitsin *** Sakın sorma Yeniden açma, ah, ne olur Yok, şakam yok Bu defa nakka *** Bu defa asla (Şakam yok) Bu defa yok, şakam yok Bu defa nakka

Eski Kalpler Yılların ardında kalmış yârime Varmasam incinir, varsam incinir Beyaz gölgesinden, ince belinden Sarmasam incinir, sarsam incinir *** Toprağın kokusu, yağmur sesleri Başımızda esen sevda meltemi Anılarda kalmış sisli günleri Anmasam incinir, ansam incinir *** Nereden nereye sevdim o yâri? Ateşi komuyor, yakıyor beni Eski kalpler sever böyle bir canı Sevmesem incinir, sevsem incinir Sevmesem incinir, sevsem incinir *** Yılların ardında kalmış yârime Varmasam incinir, varsam incinir Beyaz gölgesinden, ince belinden Sarmasam incinir, sarsam incinir *** Nereden nereye sevdim o yâri? Ateşi komuyor, yakıyor beni Eski kalpler sever böyle bir canı Sevmesem incinir, sevsem incinir *** Anmasam incinir, ansam incinir Sarmasam incinir, sarsam incinir Sevmesem incinir, sevsem incinir

Meğer Gülüp Geçmişim İncitmeden hüzünle Okşuyorum anıları Nasıl da gençtim Kaygısız ve şehvetli Gece kaçamakları Gizli buluşmalardan Vaktim yoktu sanki Saymaya aşkları *** Yıllar sonra şimdi Anlıyorum o çocuğu Bir yaz akşamı Kucağımda ağlayan Okşayıp altın saçlarını Gülüvermiştim *** Meğer gülüp geçmişim aşkın yanından Meğer gülüp geçmişim aşkın yanından Meğer gülüp geçmişim aşkın yanından *** Sonradan vurur dehşeti Yiten şeylerin Bedeli işlediğin her cinayetin Bakarsın kalmamış sana Ağlayacak kucak Meğer gülüp geçmişin aşkın yanından *** Şimdi o kederli akşam Çökerken üstüme Hayatım akıp Gidiyor ellerimden Bir yaz akşamı O çocuğun saçları gibi *** Meğer gülüp geçmişim aşkın yanından Meğer gülüp geçmişim aşkın yanından Meğer gülüp geçmişim aşkın yanından

Ne Dersin? Dilinden senin laf almak zordur Ama bir kez açılınca inanılmazsın Başında kara bulutlar dolaşsa Söyleyemem derdimi ben kimseye dersin Söyleyemez derdini kimseye *** Ne yoksuldan çalarsın Ne zengine verirsin Meyhanede demlenip Varsa yoksa muhabbet dersin *** Ne yoksuldan çalarsın Ne zengine verirsin Muhabbete dalınca Yoktur başka keramet dersin *** Ayrılık varsa öylece gidersin Kardeş ruhlar birbirini bulurlar dersin Yerlere balıp yürekler yakarsın *** Serserilik senin adın uzak bakışın Söyleyemez derdini kimseye *** Ne yoksuldan çalarsın Ne zengine verirsin Meyhanede demlenip Varsa yoksa muhabbet dersin *** Kimbilir kaç gecedir nerelerde gezersin Biraz artık bizim de halimizi sorsan ne dersin? *** Ne yoksuldan çalarsın Ne zengine verirsin Meyhanede demlenip Varsa yoksa muhabbet dersin *** Ne yoksuldan çalarsın Ne zengine verirsin Muhabbete dalınca Yoktur başka keramet dersin

Kalbim Kırmızı Kalbim kırmızı Kederli bir kırmızı Küskün sokaklar Aklın sesi yok burda *** Kalbim kırmızı Sızlıyor kıyımlarda Suskun sokaklar Aşkın izi yok gözlerde *** Kaybolmuşuz sürgününde Kilitlenmiş hayallerin Zamanların gölgesinde Yalandan da daha yalan Merhametsez törenlerin Karşılıksız emeklerin *** Kalbim kırmızı Kedirli bir kırmızı Suskun sokaklar Aşkın izi yok gözlerde *** Uslanmayan çocuklardık Akarsular yıldızlardık Nerdeydiniz arkadaşlar

Canım Arkadaşım Şimdi uzaklardasın Canım arkadaşım Arıyorum hep seni Kulaklarımda sesin Arıyorum seni Sizin evinize çoktan Başkaları taşındı Hala gözlerim arar Seni o camlarda Gözlerim arar Yanımda olduğunda Kucaklardım dünyayı Her gün öncekinden de fazla Bağlanırdım hayata *** Günün ilk ışığıyla Ve çoban yıldızıyla Sesimi göndersem gökyüzüne Ulaşır sana mutlaka. Şimdi uzaklardasın Canım arkadaşım Arıyorum hep seni Kulaklarımda sesin Özlüyorum seni. Yaz yağmurları gibi Geçip gittin sessizce Hala gözlerim arar Seni sokaklarda Gözlerim arar.