Yeni Türkü

Baktıkça çoğalır yıldızlar gecede Parmaklarınla sayılmaz Kimi duyulur kimi duyulmaz Dinledikçe çoğalır gecede Sesler gelir Ya hızlıdan ya yavaştan *** Her şey kendi dilince konuşur Karanlık örtse de üstünü Gecede devam eder renk Ağacın dalında, rüzgârda Her şey kendi rengince konuşur *** Her şey kendi dilince konuşur Karanlık örtse de üstünü Gecede devam eder renk Ağacın dalında, rüzgârda Her şey kendi rengince konuşur *** Gözlerini kapatır beklerdi Yaprağa benzer ellerini Avuçlarını uzatır Beklerdi işitinceye dek Ağacın dalında, rüzgârda Yeşil duydu mu uyurdu rüyasında *** Her şey kendi dilince konuşur Karanlık örtse de üstünü Gecede devam eder renk Ağacın dalında, rüzgârda Her şey kendi rengince konuşur *** Her şey kendi dilince konuşur Karanlık örtse de üstünü Gecede devam eder renk Ağacın dalında, rüzgârda Her şey kendi rengince konuşur