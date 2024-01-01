Yeni Türkü

Yeşilmişik Bir çift yaprakmış dalında yumuşacık Tutmuşum, tutmuşum ellerinden seni Düşmüşüz yavaşça Bir sakin derenin İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık *** Balıklar gibiymiş sessiz ve karanlık Yüzermiş saçların, yüzermiş nefesin Susarmışız öyle Bir sakin derenin İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık *** İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık *** Bir çift yaprakmış dalında yumuşacık Tutmuşum, tutmuşum ellerinden senin Düşmüşüz yavaşça Bir sakin derenin İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık (İçindeymişik) Balıklar gibiymiş sessiz ve karanlık (İçindeymişik) Yüzermiş saçların, yüzermiş nefesin Susarmışız öyle Bir sakin derenin İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık İçindeymişik, yeşilmişik, sazmışık Hey

Açelya Pembe, yeşil güzelim açelya Yakışır o başka yarınlara Çiçeklenir, coşar ışık suyla Kırılgandır koyu karanlıkta Açelyalar hep hatırlatır seni bana *** Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti Açelyan gibi hoyrat bir iklimdeydi, yeşertmedi Bütün ömrüm gün görmeden öyle Gelip geçti bir solukta *** Sabahleyin, alaca karanlık Uyan artık doğan güne karşı Okşayınca yüzünü usulca Gençlik resmin düşmüştü aklıma O sabah birden ölümü görmüştüm yüzünde *** Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti Açelyan gibi hoyrat bir iklimdeydi, yeşertmedi Bütün ömrüm gün görmeden öyle Gelip geçti bir solukta *** Denizin dibinde karanlıklar gibisin Işığın içinde saklıdır, bilmezsin Hayat artık sensiz akıp gidiyor Senden habersiz, sessiz *** Pembe yeşil güzelim açelya Yakışır o başka yarınlara Çiçeklenir, coşar ışık suyla Kırılgandır, koyu karanlıkta Açelyalar hep hatırlatır seni bana *** Kısacık ömrün işte bir soluk gibi geldi geçti Açelyam gibi hoyrat bir iklimdeydi, yeşertmedi Bütün ömrüm gün görmeden öyle Gelip geçti bir solukta

Fırtına Bak işte yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar *** Yıllardan sonra, yollardan sonra Şarkılar söylüyor çocuklar Yıllardan sonra, yollardan sonra Yeniden yanyana onlar *** Ne geçmiş tükendi ne yarınlar Hayat yeniler bizleri Geçsede yolumuz bozkırlardan Denizlere çıkar sokaklar *** Bak işte yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar *** Yıllardan sonra, yollardan sonra Şarkılar söylüyor çocuklar Yıllardan sonra, yollardan sonra Yeniden yan yana onlar *** Ne geçmiş tükendi ne yarınlar Hayat yeniler bizleri Geçsede yolumuz bozkırlardan Denizlere çıkar sokaklar Yıllardan sonra, yollardan sonra Yeniden yan yana onlar

Yağmurun Elleri Küçücük bir bakışın Çözer beni kolayca Kenetlenmiş parmaklar gibi Sımsıkı kapanmış olsun *** Yaprak yaprak açtırırsın İlk yaz nasıl açtırırsa İlk gülünü gizem dolu Hünerli bir dokunuşla *** Hiç kimsenin yağmurun bile Böyle küçük elleri yoktur Bütün güllerden derin Bir sesi var gözlerinin *** Başedilmez o gergin Kırılganlığınla senin Her solukta sonsuzluk Ve ölüm...

Destina Dün gece sen uyurken İsmini fısıldadım Ve hayvanların korkunç Öykülerini anlattım *** Dün gece sen uyurken Çiçeklere su verdim Ve insanların korkunç Öykülerini anlattım onlara *** Dün gece sen uyurken Yüreğim bir yıldız gibi bağlandı sana İşte bu yüzden, sırf bu yüzden Yeni bir isim verdim sana Destina *** Dün gece sen uyurken Yüreğim bir yıldız gibi bağlandı sana İşte bu yüzden, sırf bu yüzden Yeni bir isim verdim sana *** Destina Sen öyle umarsız uyusan da bir köşede İşte bu yüzden, sırf bu yüzden işte Yaşamdan çok ölüme yakın olduğun için Seni bu denli yıktıkları için Yaşamımın gizini vereceğim sana *** Destina

Haydi Gel Öyle suskun durma Kaldır başını yukarı Tek başına konuşmak Çaredir sanma *** Öyle mahzun durma Sen de katıl çoşkuya Seyretmekle hayatın Renklenir sanma *** Haydi elele Dalga dalga Yürüyelim yollarda Haydi elele Dalga dalga Dansedelim yollarda *** Yürüyelim şarkılarla İsyan ederken Yürüyelim alkışlarla Meydan okurken *** Öyle yılgın durma Sen de katıl şarkıya Yeni hayaller için Vakit geç sanma *** Öyle yalnız durma Gel bizimle yollara Bir başına direnmek Çaredir sanma *** Haydi elele Dalga dalga Yürüyelim yollarda Haydi elele Dalga dalga Dansedelim yollarda *** Yürüyelim şarkılarla İsyan ederken Yürüyelim alkışlarla Meydan okurken *** Haydi elele Alkışlarla Yürüyelim yollarda Haydi elele Dalga dalga Dansedelim yollarda *** Yürüyelim şarkılarla İsyan ederken Yürüyelim alkışlarla Meydan okurken

Sonbahardan Çizgiler Geldiğimizde otlar yemyeşildi Ve kuzeydeydi güneş Kömür deposu boşaldı işte Mamak'a sonbahar geldi *** Geldiğimizde otlar yemyeşildi Ve kuzeydeydi güneş Kömür deposu boşaldı işte Mamak'a sonbahar geldi *** Güneş altında tutsaklar Geçen sonbahara bakıyorlar Şirin mi şirin gecekondu evleri Samsun asfaltında otomobiller Ne güzeldir yollarda olmak şimdi *** Güneş altında tutsaklar Geçen sonbahara bakıyorlar Şirin mi şirin gecekondu evleri Samsun asfaltında otomobiller Ne güzeldir yollarda olmak şimdi Ne güzeldir yollarda olmak şimdi