Yenigün Müzik Topluluğu

Yağmurun şiddeti getirir beni Toprağın kokusu götürür beni Namlular götürür Namlular götürür Namlular götürür Roza... Namlular götürür Namlular götürür Namlular götürür Roza... Kendi ellerimle gömdüm seni İnanmayan ellerimle seni ağlarcasına *** Kana bulanmış ekmek kırıntılarıydı Sol kaburgandaydı namert şarapnel parçaları Bedenin ağlıyordu gözlerinde Roza Bedenin ağlıyordu Oysa sen sabrını düşlerinle kazımıştın dağlara Burada geceler çok soğuk Öfkeli kan rüzgarları titretiyor tenimi Bitmez tükenmez bir uçurum hasreti Kendi ellerimle gömdüm seni Roza İnanmayan ellerimle ağlarcasına *** Sen bir bahar çağrısı Birgün de dört mevsim Doruklarında dağların Sonsuz bir mevzi Namluda bir kurşun Yürekte bir öfke Ah Roza... *** Yağmurun şiddeti getirir beni Toprağın kokusu götürür beni Namlular götürür Namlular götürür Namlular götürür Roza... Namlular götürür Namlular götürür Namlular götürür Roza...