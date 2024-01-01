×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Kendi Dilinden

Kendi Dilinden Şarkı Sözleri

Yenigün Müzik Topluluğu Kendi Dilinden şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yenigün Müzik Topluluğu Kendi Dilinden şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kendi Dilinden sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yenigün Müzik Topluluğu

Yenigün Müzik Topluluğu

Kendi Dilinden

  • Sıra Neferi

  • İstanbul

  • Fidanca

  • Dışarda

  • Eskiden Bilmezdim Yalnızlığı

  • Özgürlüğün Düğünü

  • Dostlara Mesaj

  • Kendi Dilinden

  • Dost

  • Orda Bir Köy Yok Artık Uzakta

  • Roza

  • Enstrümantal

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı