Kendi Dilinden Şarkı Sözleri
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Yenigün Müzik Topluluğu
Kendi Dilinden
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o ne önde, ne arkada
sırada, sırada, sıramızdaydı...
***
ve yanındakinin kanlı başı
omuzuna düşünce
ona sıra gelince
sayısını saydı....
***
söz istemez
yaşlı göz istemez
çelenk melenk lazım değil
susun
susun
susun...susun
sıra neferi uyusun....
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Yağmurun şiddeti getirir beni
Toprağın kokusu götürür beni
Namlular götürür Namlular götürür Namlular götürür
Roza...
Namlular götürür Namlular götürür Namlular götürür
Roza...
Kendi ellerimle gömdüm seni
İnanmayan ellerimle seni ağlarcasına
***
Kana bulanmış ekmek kırıntılarıydı
Sol kaburgandaydı namert şarapnel parçaları
Bedenin ağlıyordu gözlerinde Roza
Bedenin ağlıyordu
Oysa sen sabrını düşlerinle kazımıştın dağlara
Burada geceler çok soğuk
Öfkeli kan rüzgarları titretiyor tenimi
Bitmez tükenmez bir uçurum hasreti
Kendi ellerimle gömdüm seni Roza
İnanmayan ellerimle ağlarcasına
***
Sen bir bahar çağrısı
Birgün de dört mevsim
Doruklarında dağların
Sonsuz bir mevzi
Namluda bir kurşun
Yürekte bir öfke
Ah Roza...
***
Yağmurun şiddeti getirir beni
Toprağın kokusu götürür beni
Namlular götürür Namlular götürür Namlular götürür
Roza...
Namlular götürür Namlular götürür Namlular götürür
Roza...
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