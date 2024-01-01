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Hazan Oldu Şarkı Sözleri

Yeninur Ada Hazan Oldu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeninur Ada Hazan Oldu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hazan Oldu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeninur Ada

Yeninur Ada

Hazan Oldu

  • Atladım Girdim Bağa

  • Son Yemen Türküsü

  • Yağmur

  • Ah Oğlan

  • Mevlam Bir Çok Dert Vermiş

  • Suda Balık Yan Gider

  • Siyah Perçemler

  • Hazan Oldu

  • Eftelya

  • Kayadan İndim Bu Güne

  • Adımız Miskindir bizim

  • Göçek Kızım

  • Çalın Davulları

  • Karadır Kaşları

  • Cilveloy

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