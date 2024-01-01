Yeninur Ada

Çalın Davulları Çalın davulları çaydan aşağıya Mezarımı kazın bre dostlar belden aşağıya Suyumuda dökün boydan aşağıya Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver Albaşımdan bu sevdayı götür yare ver *** Selanik Selanik viran olasın Taşını toprağını seller alasın Sende benim gibi yarsız kalasın Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver Albaşımdan bu sevdayı götür yare ver

Son Yemen Türküsü Yemen senin çölün kumdan Ne istedin yavrumdan Ne yolun ne iz bilirim Yemen yavrumu özledim *** Oy yemen soyka yemen Bülbül ötmez yar yar gülün cemen Yigidim canin veriyor (Yigidim hasta yatiyor) Üc yetimle yar yar ben nedem *** Su yemende zalim pasa Kuzgun gibi yar yar döner basa Param yokki bedel verim Yemen yavrumu özledim

Yağmur Yolda geçti ömrüm yorgun gibiyim Canımdan usandım vurgun gibiyim Buludu gabarmış yağmur gibiyim Yağmuru kar etmek bana mı düştü *** Döne döne sille yedim felekten Eledi geçirdi ince elekten Hani sen severdin candan yürekten Kara sevda çekmek bana mı düştü *** Anamdan doğalı çektim çile İçimdeki derdi alem ne bile Dertlere garışmak kolay mı bile Gam yükünü çekmek bana mı düştü

Ah Oğlan Senelerce dua ettim Yar bana bağlansın Hacılarla hocalara Muskaları yazdırdım *** Canı çıksa huyu çıkmaz Derdime dermanı olmaz Ellere çok bir bana az Yardan Usandım *** Ah oğlan boyun posun devrilsin Vallah evin köyün yıkılsın Eyvah oğlan iki elim yakandadır Ah oğlan eyvah oğlan *** Ah oğlan boyun posun devrilsin Vallah evin köyün yıkılsın Eyvah oğlan iki elim yakandadır Ah oğlan eyvah oğlan

Mevlam Bir Çok Dert Vermiş Mevlam birçok dert vermiş Beraber derman vermiş Bu tükenmez derdime Neden ilaç vermemiş *** Diloy diloy diloy yar Diloy diloy diloy yar diloy diloy yar *** Fanidir dünya fani Alır da vermez yari Bu tükenmez derdimi Tabipler de bilmedi *** Allahın verdiği dert Gün olur gelir geçer Aşka düşen gönüller Yanar kül olur biter

Siyah Perçemler Siyah perçemini yar yar dökmüş yüzüne Salınarak gelen humaya bakın Kimden söz işitmiş düşmüş hüzüne Keder yakışmayan simaya bakın (yar .... eylenemem) *** Yandırdın yaktın beni Zalim aldattın beni Ne dedim de darıldın Bir pula sattın beni *** Ağ göğsün üstüne yar yar bir bağ dikilmiş Binbir çeşit çiçeklerden ekilmiş Dün uğradım bir hücraya çekilmiş Bulut mu kaplamış şu aya bakın (yar... eylenemem) *** Yandırdın yaktın beni Zalim aldattın beni Ne dedim de darıldın Bir pula sattın beni *** Elin sitemine ağlarken gördüm Gül dibinde perçem bağlarken gördüm Bir seher akpınar çağlarken gördüm Davut Sulari`deki sevdaya bakın *** Yandırdın yaktın beni Zalim aldattın beni Ne dedim de darıldın Bir pula sattın beni

Hazan Oldu İki gözüm yalan mıydı? Bu hasretlik sonum oldu Sen gelmedin hiç gelmedin Ne kıymetim kadrim bildin *** Hazan oldu hazan oldu Bahar geçti hazan oldu Gonca güldüm yar bağında Gülüm soldu hazan oldu *** Uçan kuşlar esen yeller Yare benden selam söyler Yine hicran yine akşam Duman duman doldu gözler *** Hazan oldu hazan oldu Bahar geçti hazan oldu Gonca güldüm yar bağında Gülüm soldu hazan oldu

Eftelya Bir el uzanır bana Sınırların ardında Büyümeli sevdamız Kardeşlik toprağında *** Ver elini ver bana Eftelya *** Uzansın elimiz eftelya Benim divane gönlüm Seni ister eftelya Ayni topraktan geldik *** Biz bize benzeriz Sevda ile dururken Neden kavga ederiz

Kayadan İndim Bu Güne Kayadan indim bugün Elinde altın güğüm Hergün gördüğüm yarimi Ne dün gördüm ne bugün *** Kaya dibi saz olur Gül açılsa yaz olur Ben yarime gül demem Gülün ömrü az olur *** Kaya dibi taş olur Gözlerimde yaş olur Sevip sevip ayrılmak Ölümle kardeş olur

Atladım Girdim Bağa Atladım girdim bağa Alnım değdi yaprağa Yar ben seni almadan da Girmem kara toprağa *** Kayalar kertilir mi Ağ terlik yırtılır mı Ergen kız, cahil oğlan da İnkardan kurtulur mu *** Çıktım dam loğlamaya İndim yar yollamaya Yar gedikten aşarken de Başladım ağlamaya *** Ey gelinler, ey kızlar Vabalım boynunuza Vurun, vurun öldürün de Ya alın koynunuza