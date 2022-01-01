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7/24 Dinle Yeninur Ada

Yeninur Ada

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01

Son Yemen Türküsü

Yeninur Ada 04:16
02

Yağmur

Yeninur Ada 04:16
03

Ah Oğlan

Yeninur Ada 03:10
04

Mevlam Bir Çok Dert Vermiş

Yeninur Ada 03:16
05

Suda Balık Yan Gider

Yeninur Ada 04:53
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Albümler

Hazan Oldu Yeninur Ada

Kuşlar Gibiyim Yeninur Ada

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