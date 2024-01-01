Yeninur Ada

Hazan Oldu Şarkı Sözleri
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Yemen senin çölün kumdan
Ne istedin yavrumdan
Ne yolun ne iz bilirim
Yemen yavrumu özledim
***
Oy yemen soyka yemen
Bülbül ötmez yar yar gülün cemen
Yigidim canin veriyor
(Yigidim hasta yatiyor)
Üc yetimle yar yar ben nedem
***
Su yemende zalim pasa
Kuzgun gibi yar yar döner basa
Param yokki bedel verim
Yemen yavrumu özledim
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Yolda geçti ömrüm yorgun gibiyim
Canımdan usandım vurgun gibiyim
Buludu gabarmış yağmur gibiyim
Yağmuru kar etmek bana mı düştü
***
Döne döne sille yedim felekten
Eledi geçirdi ince elekten
Hani sen severdin candan yürekten
Kara sevda çekmek bana mı düştü
***
Anamdan doğalı çektim çile
İçimdeki derdi alem ne bile
Dertlere garışmak kolay mı bile
Gam yükünü çekmek bana mı düştü
-
Senelerce dua ettim
Yar bana bağlansın
Hacılarla hocalara
Muskaları yazdırdım
***
Canı çıksa huyu çıkmaz
Derdime dermanı olmaz
Ellere çok bir bana az
Yardan Usandım
***
Ah oğlan boyun posun devrilsin
Vallah evin köyün yıkılsın
Eyvah oğlan iki elim yakandadır
Ah oğlan eyvah oğlan
***
Ah oğlan boyun posun devrilsin
Vallah evin köyün yıkılsın
Eyvah oğlan iki elim yakandadır
Ah oğlan eyvah oğlan
-
Mevlam birçok dert vermiş
Beraber derman vermiş
Bu tükenmez derdime
Neden ilaç vermemiş
***
Diloy diloy diloy yar
Diloy diloy diloy yar diloy diloy yar
***
Fanidir dünya fani
Alır da vermez yari
Bu tükenmez derdimi
Tabipler de bilmedi
***
Allahın verdiği dert
Gün olur gelir geçer
Aşka düşen gönüller
Yanar kül olur biter
-
-
Siyah perçemini yar yar dökmüş yüzüne
Salınarak gelen humaya bakın
Kimden söz işitmiş düşmüş hüzüne
Keder yakışmayan simaya bakın
(yar .... eylenemem)
***
Yandırdın yaktın beni
Zalim aldattın beni
Ne dedim de darıldın
Bir pula sattın beni
***
Ağ göğsün üstüne yar yar bir bağ dikilmiş
Binbir çeşit çiçeklerden ekilmiş
Dün uğradım bir hücraya çekilmiş
Bulut mu kaplamış şu aya bakın
(yar... eylenemem)
***
Yandırdın yaktın beni
Zalim aldattın beni
Ne dedim de darıldın
Bir pula sattın beni
***
Elin sitemine ağlarken gördüm
Gül dibinde perçem bağlarken gördüm
Bir seher akpınar çağlarken gördüm
Davut Sulari`deki sevdaya bakın
***
Yandırdın yaktın beni
Zalim aldattın beni
Ne dedim de darıldın
Bir pula sattın beni
-
İki gözüm yalan mıydı?
Bu hasretlik sonum oldu
Sen gelmedin hiç gelmedin
Ne kıymetim kadrim bildin
***
Hazan oldu hazan oldu
Bahar geçti hazan oldu
Gonca güldüm yar bağında
Gülüm soldu hazan oldu
***
Uçan kuşlar esen yeller
Yare benden selam söyler
Yine hicran yine akşam
Duman duman doldu gözler
***
Hazan oldu hazan oldu
Bahar geçti hazan oldu
Gonca güldüm yar bağında
Gülüm soldu hazan oldu
-
Bir el uzanır bana
Sınırların ardında
Büyümeli sevdamız
Kardeşlik toprağında
***
Ver elini ver bana
Eftelya
***
Uzansın elimiz eftelya
Benim divane gönlüm
Seni ister eftelya
Ayni topraktan geldik
***
Biz bize benzeriz
Sevda ile dururken
Neden kavga ederiz
-
Kayadan indim bugün
Elinde altın güğüm
Hergün gördüğüm yarimi
Ne dün gördüm ne bugün
***
Kaya dibi saz olur
Gül açılsa yaz olur
Ben yarime gül demem
Gülün ömrü az olur
***
Kaya dibi taş olur
Gözlerimde yaş olur
Sevip sevip ayrılmak
Ölümle kardeş olur
-
Atladım girdim bağa
Alnım değdi yaprağa
Yar ben seni almadan da
Girmem kara toprağa
***
Kayalar kertilir mi
Ağ terlik yırtılır mı
Ergen kız, cahil oğlan da
İnkardan kurtulur mu
***
Çıktım dam loğlamaya
İndim yar yollamaya
Yar gedikten aşarken de
Başladım ağlamaya
***
Ey gelinler, ey kızlar
Vabalım boynunuza
Vurun, vurun öldürün de
Ya alın koynunuza
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Çalın davulları çaydan aşağıya
Mezarımı kazın bre dostlar belden aşağıya
Suyumuda dökün boydan aşağıya
Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver
Albaşımdan bu sevdayı götür yare ver
***
Selanik Selanik viran olasın
Taşını toprağını seller alasın
Sende benim gibi yarsız kalasın
Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver
Albaşımdan bu sevdayı götür yare ver
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İndim dere ırmağa hoy nanayda
Cilveloy nanayda
Zeytin dalı kırmaya hoy nanayda
Cilveloy nanayda
Geldim seni almaya hoy nanayda
Cilveloy nanayda
Başladı ağlamaya hoy nanayda
Cilveloy nanayda
Nayda na hoy nanayda hoy nanayda)
Cilveloy nanayda
Nakarat-
Nayda na hoy ninayda hoy nanayda)
Cilveloy nanayda
Dere boyu pıtırak hoy nanayda
Cilveloy nanayda
Gel beraber oturak hoy nanayda
***
Cilveloy nanayda
Bir sen söyle bir de ben hoy nanayda
Cilveloy nanayda
Bu sevdadan kurtulak hoy nanayda
Cilveloy nanayda
(nakarat)
Dere boyu gezerim hoy nanayda
Cilveloy nanayda
Söğüt dalı keserim hoy nanayda
Cilveloy nanayda
Nerde bir güzel görsem hoy nanayda
Cilveloy nanayda
Gözlerimi süzerim hoy nanayda
Cilveloy nanayda