Kuşlar Gibiyim Şarkı Sözleri
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Yeninur Ada
Kuşlar Gibiyim
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Düşlerde sevdim seni, söyleyemedim
Sessiz öptüm nefesini, söyleyemedim
Sana ben şiirler sözler büyüttüm
Sen ben baharlar yazlar büyüttüm
Sana ben hummalı gizler büyüttüm
Söyleyemedim ...
Şarkılar yazdım sana, okuyamadım
Hep yanımdaydın oysa, dokunamadım
Sana ben şiirler sözler büyüttüm
Sen ben baharlar yazlar büyüttüm
Sana ben hummalı gizler büyüttüm
Söyleyemedim ...
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Gurbet elin akşamları zifiri karanlık olur
Nem yalnızım hem yorgunum sensiz halim nice olur
Gün olur bu ayrılık biter
Gün olur bu hasretlik diner
Gün olur acılar yüreğimde son bulur
Gün olur bu ayrılık biter
Gün olur bu hasretlik diner
Gün olur acılar yüreğimde son bulur
Turnam selam söyle yare
Nerden düştük biz bu derde
Bu ayrılık zor geliyor
Al beni de götür yare
Turnam selam söyle yare
Nerden düştük biz bu derde
Bu ayrılık zor geliyor
Al beni de götür yare
Aylar oldu yıllar oldu zaman geçti ben tükendim
Ne haber ne bir mektup yüreğimde binbir keder
Gün olur bu ayrılık biter
Gün olur bu hasretlik diner
Gün olur acılar yüreğimde son bulur
Gün olur bu ayrılık biter
Gün olur bu hasretlik diner
Gün olur acılar yüreğimde son bulur
Turnam selam söyle yare
Nerden düştük biz bu derde
Bu ayrılık zor geliyor
Al beni de götür yare
Turnam selam söyle yare
Nerden düştük biz bu derde
Al beni de götür yare
-
Be hey dünya senin nene güvenem
Gerçeğin bir yanda yalan bir yanda
***
Bunca acılara nasıl dayanam
Ölenim bir yanda kalan bir yanda
***
Bunca acılara nasıl dayanam
Ölenim bir yanda kalan bir yanda
***
Boşlukta sallanan sanki bir beşik
İnsanları dini rengi degişik
***
Güneşe el etsin ay sana eşlik
Sultanım bir yanda kölen bir yanda
-
Gittiğin yollarında ardına düşemedim
Ellerini tutarak gitme kal diyemedim
Kuşların kanadında sana selam yolladım
Gündüzleri yas tutup geceleri ağladım
***
Kanadı kırılmış kuşlar gibiyim
Göklerden uzakta sevdalardayım
Bahara küs olmuş kışlar gibiyim
Bu koca sehirde sensiz yalnızım
***
Sevdiğim yokluğunda geceler sabah olmaz
Güneş doğsa geceler gözlerin gibi dolmaz
Yüreğim kuşlar gibi her rüzgarda ürperir
Sensiz gecen her günüm sanki bana yıl gelir
***
Kanadı kırılmış kuşlar gibiyim
Göklerden uzakta sevdalardayım
Bahara küs olmuş kışlar gibiyim
Bu koca şehirde sensiz yalnızım
-
-
-
Bu devri alemde zar bize düştü eyvah eyvah
Ender gülistanda har bize düştü eyvah eyvah
Yaz bahar ayında kar bize düştü
Baharı inciden karı neyleyim eyvah eyvah
Eyvah eyvah derdo derdo
***
Yeşil yaprak gibi kavruldum dalda eyvah eyvah
Bir yanın bendeydi bir yanın yarda eyvah eyvah
Savruldum çiğnendim çamurda karda
Yaprağı tutmayan dali neyleyim eyvah eyvah
Eyvah eyvah derdo derdo
***
Vurali gündüzün zor gecesinde eyvah eyvah
Geçmedi namerdin ser deresinde eyvah eyvah
Hangi dağa baksam sis tepesinde
Dumanı gitmemiş dayı neyleyim eyvah eyvah
Eyvah eyvah derdo derdo
-
Benmiyim dünyanın mazlum kölesi
Gam çekip ağlamak bana mı düştü
Tükenmek bilmiyor hayat çilesi
Ah çekip ağlamak bana mı düştü dost
***
Riyaker dostan olur mu pazar
Yüzüne gülüpte kuyunu kazar
Herkes bildiğini söyleyip gider
Gam çekip ağlamak bana mı düştü dost
***
Kaldıramam gam yükünün çilesin
Destursuz içemem aşkın badesin
Herkes gelsin bildiğini söylesin
Hey can söylesin
Gam çekip ağlamak bana mı düştü dost
-
Göğe kanat süren turnam
Yardan haber veren turnam
Ak kağıtlara yazdığım
Derdimi de sen bil turnam
***
Turnam alın gülden midir
Çekip gitmen dünden midir
Yoksa turnam senin derdin
Benim gibi yarden midir
***
Turnam yaran derinde mi
İyileşmez yerinde mi
Kimselere söylemezsin
Dermanı da yarimde mi
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Kara toprak seni bana vermedi vermedi
Gözüme bir bir hem uyku girmedi girmedi
Aradım bir derman gücüm yetmedi yetmedi
Bilirim bu dertler burda bitmedi bitmedi
Hayın dünya sana gücüm yetmedi
***
Aradım bir derman gücüm yetmedi yetmedi
Bilirim bu dertler burda bitmedi bitmedi
Zalım dünya sana gücüm yetmedi
***
Burda gidenlerde geri gelmedi gelmedi
İsyan ettim sesim kimse duymadı duymadı
Bir gün olsun yüzüm gülmedi gülmedi
Bilirim bu dertler burda bitmedi bitmedi
Hayın dünya sana gücüm yetmedi
Zalım dünya sana gücüm yetmedi