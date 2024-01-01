Yeninur Ada

Söyleyemedim Düşlerde sevdim seni, söyleyemedim Sessiz öptüm nefesini, söyleyemedim Sana ben şiirler sözler büyüttüm Sen ben baharlar yazlar büyüttüm Sana ben hummalı gizler büyüttüm Söyleyemedim ... Şarkılar yazdım sana, okuyamadım Hep yanımdaydın oysa, dokunamadım Sana ben şiirler sözler büyüttüm Sen ben baharlar yazlar büyüttüm Sana ben hummalı gizler büyüttüm Söyleyemedim ...

Turnam Selam Söyle Gurbet elin akşamları zifiri karanlık olur Nem yalnızım hem yorgunum sensiz halim nice olur Gün olur bu ayrılık biter Gün olur bu hasretlik diner Gün olur acılar yüreğimde son bulur Gün olur bu ayrılık biter Gün olur bu hasretlik diner Gün olur acılar yüreğimde son bulur Turnam selam söyle yare Nerden düştük biz bu derde Bu ayrılık zor geliyor Al beni de götür yare Turnam selam söyle yare Nerden düştük biz bu derde Bu ayrılık zor geliyor Al beni de götür yare Aylar oldu yıllar oldu zaman geçti ben tükendim Ne haber ne bir mektup yüreğimde binbir keder Gün olur bu ayrılık biter Gün olur bu hasretlik diner Gün olur acılar yüreğimde son bulur Gün olur bu ayrılık biter Gün olur bu hasretlik diner Gün olur acılar yüreğimde son bulur Turnam selam söyle yare Nerden düştük biz bu derde Bu ayrılık zor geliyor Al beni de götür yare Turnam selam söyle yare Nerden düştük biz bu derde Al beni de götür yare

Yalanı Bir Yanda Be hey dünya senin nene güvenem Gerçeğin bir yanda yalan bir yanda *** Bunca acılara nasıl dayanam Ölenim bir yanda kalan bir yanda *** Bunca acılara nasıl dayanam Ölenim bir yanda kalan bir yanda *** Boşlukta sallanan sanki bir beşik İnsanları dini rengi degişik *** Güneşe el etsin ay sana eşlik Sultanım bir yanda kölen bir yanda

Kuşlar Gibiyim Gittiğin yollarında ardına düşemedim Ellerini tutarak gitme kal diyemedim Kuşların kanadında sana selam yolladım Gündüzleri yas tutup geceleri ağladım *** Kanadı kırılmış kuşlar gibiyim Göklerden uzakta sevdalardayım Bahara küs olmuş kışlar gibiyim Bu koca sehirde sensiz yalnızım *** Sevdiğim yokluğunda geceler sabah olmaz Güneş doğsa geceler gözlerin gibi dolmaz Yüreğim kuşlar gibi her rüzgarda ürperir Sensiz gecen her günüm sanki bana yıl gelir *** Kanadı kırılmış kuşlar gibiyim Göklerden uzakta sevdalardayım Bahara küs olmuş kışlar gibiyim Bu koca şehirde sensiz yalnızım

Eyvah Eyvah Bu devri alemde zar bize düştü eyvah eyvah Ender gülistanda har bize düştü eyvah eyvah Yaz bahar ayında kar bize düştü Baharı inciden karı neyleyim eyvah eyvah Eyvah eyvah derdo derdo *** Yeşil yaprak gibi kavruldum dalda eyvah eyvah Bir yanın bendeydi bir yanın yarda eyvah eyvah Savruldum çiğnendim çamurda karda Yaprağı tutmayan dali neyleyim eyvah eyvah Eyvah eyvah derdo derdo *** Vurali gündüzün zor gecesinde eyvah eyvah Geçmedi namerdin ser deresinde eyvah eyvah Hangi dağa baksam sis tepesinde Dumanı gitmemiş dayı neyleyim eyvah eyvah Eyvah eyvah derdo derdo

Bana Mı Düştü Benmiyim dünyanın mazlum kölesi Gam çekip ağlamak bana mı düştü Tükenmek bilmiyor hayat çilesi Ah çekip ağlamak bana mı düştü dost *** Riyaker dostan olur mu pazar Yüzüne gülüpte kuyunu kazar Herkes bildiğini söyleyip gider Gam çekip ağlamak bana mı düştü dost *** Kaldıramam gam yükünün çilesin Destursuz içemem aşkın badesin Herkes gelsin bildiğini söylesin Hey can söylesin Gam çekip ağlamak bana mı düştü dost

Derdin Yarden Midir Göğe kanat süren turnam Yardan haber veren turnam Ak kağıtlara yazdığım Derdimi de sen bil turnam *** Turnam alın gülden midir Çekip gitmen dünden midir Yoksa turnam senin derdin Benim gibi yarden midir *** Turnam yaran derinde mi İyileşmez yerinde mi Kimselere söylemezsin Dermanı da yarimde mi