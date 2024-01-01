×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Kuşlar Gibiyim

Kuşlar Gibiyim Şarkı Sözleri

Yeninur Ada Kuşlar Gibiyim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeninur Ada Kuşlar Gibiyim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kuşlar Gibiyim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeninur Ada

Yeninur Ada

Kuşlar Gibiyim

  • Yalanı Bir Yanda

  • Turnam Selam Söyle

  • Kuşlar Gibiyim

  • Ay Balam

  • Dert Ehliyim

  • Eyvah Eyvah

  • Bana Mı Düştü

  • Söyleyemedim

  • Derdin Yarden Midir

  • Söyle Yağmur

  • Elaziz Uzun Çarşı O Yana

  • Gücüm Yetmedi

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı