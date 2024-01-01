Yeşim Dönüş Işın

Bu aşkım ele güne nispet, inan ki kısmet Değilse hayret *** Görsün cümle alem aşkı, herkese söyle Inan ki böyle *** Millet aşk diye debelene dursun Kalbim senle inan ki böyle, hey Kavgasız gürültüsüz ben kulun olurum yar Kölen olurum yar *** Ben böyle sevdim İnanmasın yarim sevda çiçeğim Sever misin bensiz *** Ben böyle sevdim İnanmasın yarim sevda çiçeğim Sever misin bensiz *** Ben böyle sevdim İnanmasın yarim sevda çiçeğim Sever misin bensiz *** Ben böyle sevdim İnanmasın yarim sevda çiçeğim Sever misin bensiz