Yeşim Dönüş Işın

aşkım ele güne nispet inan ki kısmet değilse hayret *** görsün cümle alem aşkı herkese söyle inan ki böyle *** millet aşk diye debelene dursun kalbim senle inan ki böyle kavgasız gürültüsüz kulun olurum ben kölen olurum ben *** ben böyle sevdim inanmasın yarim sevda çiçeğim sever misin benle

Bu aşkım ele güne nispet, inan ki kısmet Değilse hayret *** Görsün cümle alem aşkı, herkese söyle Inan ki böyle *** Millet aşk diye debelene dursun Kalbim senle inan ki böyle, hey Kavgasız gürültüsüz ben kulun olurum yar Kölen olurum yar *** Ben böyle sevdim İnanmasın yarim sevda çiçeğim Sever misin bensiz *** Ben böyle sevdim İnanmasın yarim sevda çiçeğim Sever misin bensiz *** Ben böyle sevdim İnanmasın yarim sevda çiçeğim Sever misin bensiz *** Ben böyle sevdim İnanmasın yarim sevda çiçeğim Sever misin bensiz