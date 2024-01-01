Yeşim Salkım

Bak postacı geliyor, selam veriyor Herkes ona bakıyor, merak ediyor Bak postacı geliyor, selam veriyor Herkes ona bakıyor, merak ediyor *** Çok teşekkür ederim postacı sana Çok sevinçli haberler getirdin bana Çok teşekkür ederim postacı sana Çok sevinçli haberler getirdin bana *** Bugün yalnız bu kadar darılmayınız Yarın yine gelirim, hoşça kalınız *** Haydi git güle güle uğurlar olsun Ellerin dert görmesin kısmetle dolsun Haydi git güle güle uğurlar olsun Ellerin dert görmesin kısmetle dolsun