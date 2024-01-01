Bak Postacı Geliyor Şarkı Sözleri
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Yeşim Salkım
Bak Postacı Geliyor
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Bak postacı geliyor, selam veriyor
Herkes ona bakıyor, merak ediyor
Bak postacı geliyor, selam veriyor
Herkes ona bakıyor, merak ediyor
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Çok teşekkür ederim postacı sana
Çok sevinçli haberler getirdin bana
Çok teşekkür ederim postacı sana
Çok sevinçli haberler getirdin bana
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Bugün yalnız bu kadar darılmayınız
Yarın yine gelirim, hoşça kalınız
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Haydi git güle güle uğurlar olsun
Ellerin dert görmesin kısmetle dolsun
Haydi git güle güle uğurlar olsun
Ellerin dert görmesin kısmetle dolsun