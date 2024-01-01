Yeşim Salkım

-
Ben seni sevmedim desem
Yalan yalan
Gözlerime dolmadım desem
Yalan
Ben kurtulamam senin
Aşk-ı sefil yollarından
***
Ahhh kurtulamam senin
Gönül zindanlarından
Sen başıma belam aklımdasın çoğu zaman
Seni unuttum desem vallahi büyük yalan
Sen başıma belam aklımdasın çoğu zaman
Seni unuttum desem vallahi büyük yalan
-
Yoktan geliyorum
İçimi okur gibi bakıyorsun
Gördüğün her şey beni sana doğrulamakta
Suskunluğun boşuna
Ürkekliğin gereksiz
Unutma
***
Sen keşfedilmemiş koyların hasretinde
Ben neşredilmemiş aşkların galibi
Sen seyredilmemiş gözlerin karasının
Ben söylenilmemiş sözlerin sahibi
***
Yüreğimde istediğin her şey olacaksın
Özlediğin çocuğu bulacaksın
***
Hadi hazırlan
Eskileri terk etmeye
Hadi hazır yüreğin
Yenileri fark etmeye
Ve kulağın ayak sesimde biliyorum
Yola çıktım çoktan yoktan geliyorum
-
Beni bana bıraktığın
Yerler şimdi darmadağın
Şarkı, şiir, resim, roman
Ne kaldı ki vurmadığın?
***
Beni bana bıraktığın
Yerler şimdi darmadağın
Şarkı, şiir, resim, roman
Ne kaldı ki vurmadığın?
***
Yaza yaza yaz bitti
Sana yine az geldi
Bir satırla olmadı
Bin satırsa yetmedi
***
Ay-ay-ay-ay (ay-ay-ay-ay)
***
"Bende mevsim yaz", demedin mi?
"Al bohçanı gel", demedin mi?
"Al'ca'm seni, kız", demedin mi?
Sen, gözü kör olası
***
"Bende mevsim yaz", demedin mi?
"Al bohçanı gel", demedin mi?
"Al'ca'm seni, kız", demedin mi?
Sen, gözü kör olası
***
Beni bana bıraktığın
Yerler şimdi darmadağın
Şarkı, şiir, resim, roman
Ne kaldı ki vurmadığın?
***
Beni bana bıraktığın
Yerler şimdi darmadağın
Şarkı, şiir, resim, roman
Ne kaldı ki vurmadığın?
***
Yaza yaza yaz bitti
Sana yine az geldi
Bir satırla olmadı
Bin satırsa yetmedi
***
Ay-ay-ay-ay (ay-ay-ay-ay)
***
"Bende mevsim yaz", demedin mi?
"Al bohçanı gel", demedin mi?
"Al'ca'm seni, kız", demedin mi?
Sen, gözü kör olası
***
"Bende mevsim yaz", demedin mi?
"Al bohçanı gel", demedin mi?
"Al'ca'm seni, kız", demedin mi?
Sen, gözü kör olası
***
"Bende mevsim yaz", demedin mi?
"Al bohçanı gel", demedin mi?
"Al'ca'm seni, kız", demedin mi?
Len, gözü kör olası
***
"Bende mevsim yaz", demedin mi?
"Al bohçanı gel", demedin mi?
"Al'ca'm seni, kız", demedin mi?
Sen, gözü kör olası
***
Gözü kör olası, kör olası
-
Gün hazan kokuyor
Sen dolu yine dört yanın
Yar yar yar sesin geliyor
Gül yüzün uzak ağlarım
***
Geceyarısı kapım çalsa
Yine evime kokun girse
Bir değse gözün gözüme
Çığ düşer gibi hüzün yağarım
***
Dağı taşı delsen yine bana gelsen
Beni göze alsan yine benim olsan
Yüreğimi bilsen acısını görsen
Yine ışık olsan gecelere doğsan
***
Yaşadığın an gibi
Damarıma kan gibi
Bedenime can gibi
Yine bana gelişin
-
-
Dön gel yasağım benimsen
Sürgün değilsen
Ses ver duyarım seninsem
Aşkın diliysem
***
Yaradana sığınıyor
Acı dolu şu yüreğim
Gülüm sana dönüyorum
Bekle dersen direneyim
***
Yokluğunda dört yanda
Adı konmaz bir boşluk
Yüreğimde son anda
Canı yanmış bir yer var
Neredeysen gel gayrı
Sensiz sevda düşman yar
Neredeysen gel gayrı
Koca dünya sensiz dar
-
Ona buna nispet, bile bile yandım
Ama sıra bana gelecek
Ağlaya ağlaya anlatacaksın
Seni kim dinleyecek?
***
Ona buna nispet, bile bile yandım
Ama böyle mi kalacak?
Yalvaracaksın, bakalım o zaman
Seni kim kurtaracak?
***
Seni gönül hırsızı yâr
Açık kapı arsızı yâr
Zannetme ki bu hep böyle gidecek
Yakındır ağlamalar
***
Seni gönül hırsızı yâr
Açık kapı arsızı yâr
Zannetme ki bu hep böyle gidecek
Yakındır ağlamalar
***
Bitmez geceler, kurtulmazsın
Ne günah işledin anlayamazsın
Derdini, kederini bir yana koy
Hadi gel
***
Bitmez geceler, kurtulmazsın
Ne günah işledin anlayamazsın
Derdini, kederini bir yana koy
Hadi gel, aşk böyle güzel
***
Seni gönül hırsızı yâr
Açık kapı arsızı yâr
Zannetme ki bu hep böyle gidecek
Yakındır ağlamalar
***
Ona buna nispet, bile bile yandım
Ama sıra bana gelecek
Ağlaya ağlaya anlatacaksın
Seni kim dinleyecek?
***
Ona buna nispet, bile bile yandım
Ama böyle mi kalacak?
Yalvaracaksın, bakalım o zaman
Seni kim kurtaracak?
***
Seni gönül hırsızı yâr
Açık kapı arsızı yâr
Zannetme ki bu hep böyle gidecek
Yakındır ağlamalar
***
Seni gönül hırsızı yâr
Açık kapı arsızı yâr
Zannetme ki bu hep böyle gidecek
Yakındır ağlamalar
***
Bitmez geceler, kurtulmazsın
Ne günah işledin anlayamazsın
Derdini, kederini bir yana koy
Hadi gel
***
Bitmez geceler, kurtulmazsın
Ne günah işledin anlayamazsın
Derdini, kederini bir yana koy
Hadi gel, aşk böyle güzel
***
Seni gönül hırsızı yâr
Açık kapı arsızı yâr
Zannetme ki bu hep böyle gidecek
Yakındır ağlamalar
***
Seni gönül hırsızı yâr
Açık kapı arsızı yâr
Zannetme ki bu hep böyle gidecek
Yakındır ağlamalar
***
Seni gönül hırsızı yâr
Açık kapı arsızı yâr
Zannetme ki bu hep böyle gidecek
Yakındır ağlamalar
***
Seni gönül hırsızı yâr
Açık kapı arsızı yâr
Zannetme ki bu hep böyle gidecek
Yakındır ağlamalar
-
Söylediğim tüm sözler
Hasretin ta kendisi
Kavuşamadık seninle
Kalbimin efendisi
***
Beklediğim sevdalar
Kalanın ta kendisi
Paylaşamadık seninle
Kalbimin efendisi
***
Vazgeçilmez olan ne
Nedir sende bulduğum
Saçının bir teline
Ölüp kurban olduğum
***
Ağladığın o günler
Yokluğun ta kendisi
Gülüşemedik seninle
Kalbimin efendisi
***
Sakladığım gerçekler
Yalanın ta kendisi
Sevişemedik seninle
Kalbimin efendisi
-
Yazık sonu geldi ve bitti, şimdi sen hiçbir şey
Her güzel yaşanan gün için, son defa ağlar yüreğim
***
Bu gece her gece tükenir ah diye
Korkmadım seni yendim
Canımı yakmaya hiç hiç gücün yok artık
Olmuyor son kez denedin
***
Her şey gün gibi aşikardı sevgili
Zaten ilk sabah bitmeliydik biz
Bir şey vardı ki bitmeliydik sevgili
Başka aşklara gitmeliydik biz
***
Mutsuzdum yalnızdım aşksızdım seni tanıdım
Yerdeydin gökteydin herşeydin yar sen
***
Bilseydim ellerden farksızdım seni tanıdım
Yerdeydin gökteydin herşeydin yar sen
***
Bilseydim ellerden farksızdın ah deli adamım
Sevmezdim yıllarca dağlarca ben
-
Sen hangi yangından kaçıp da geldin
Her yüzün kapkara her yüzün zifir
***
Sen hangi dillerden kopup da geldim
Her sözün vesvese her sözün zehir
***
Sen aşkı dünlerde kalan mı sanıyorsun
Her aşkın altında yalan mı arıyorsun
Deli misin nesin sen
***
Beni hasta etme
Beni zora sokma
Beni bana itme
Ben zaten deliyim
-
Bir sabah gitti sanki yüreği vurdu gün
Sabah öldü bir bütünün yarısı
Güneşin rengi solgun yeniden yorgun gün
Bu sabah gönlüm sonbaharın sarısı
***
Sabret gönlüm elbet bir gün
Tekrar çalar bahar gelip kapını
Gözden kaçmış bir başka aşk
Gelir bulur sarar yine senin derin yaranı
***
Boş ver gitsin anıları koruma
Niceleri savurur seni hüzün yoluna
Koy ver gitsin acıları geceye
Sızıları tüketir seni ölüm gelir kapıya
-
Aldandım çocuksu yalanlarına ben senin
Bağlandım gözlerine olmadan bir sebebim
Şimdi tadı yok ne sevmenin ne sevilmenin
Tek özrün pişmanlık mı söyle
Beni neden yaraladın ah...
***
O deli gurur şimdi ne olur
Seni geri getirse bana
***
Gitti giden yazık artık
Bir daha dönmeyecek
Kal bile diyemedim
Gururum engel oldu
***
Anladım ki her şey yalan
Bir tek aşk var bizde kalan
Kal bile diyemedim
Gururum engel oldu