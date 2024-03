Yeşim Salkım

Bir gece yarısı uykun kaçar da Yanımda olmayı istersen eğer Hiç vakit kaybetme hemen çık yola Her şeye hazır ol bana öyle gel *** Nasıl özlüyorum seni bir bilsen Her nereye baksam karşımda hep sen Göndermem bir daha eğer gelirsen Her şeye hazır ol bana öyle gel *** Gel Gel Her şeye hazır ol Gel Gel Her şeye razı ol Gel Gel Canımın yoldaşı ol Gel Gel Bana öyle gel *** Seni sevdiğimden şüphen olmasın Bu aşka hiç kimse olamaz engel Veda et geride bir şey kalmasın Her şeye hazır ol bana öyle gel