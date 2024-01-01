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7/24 Dinle Tatlı Bela

Tatlı Bela Şarkı Sözleri

Yeşim Salkım Tatlı Bela şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeşim Salkım Tatlı Bela şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tatlı Bela sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeşim Salkım

Yeşim Salkım

Tatlı Bela

  • Ben Beni

  • Bana Öyle Gel

  • Beterin Beteri Var

  • Gurur

  • Tatlı Bela

  • Ölü Bir Deniz

  • Ben Aşkı Ölümsüz Bilenlerdenim

  • Şıpsevdi

  • Bir Şarkım Vardı

  • Hoşgörsen

  • Gül Koklar mıyım

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