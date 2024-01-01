Yeşim Salkım

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Seyyah oldum, pazar pazar dolaştım
Bir tüccara satamadım ben beni
Koyun oldum, kuzum ile meleştim
Bir sürüye katamadım ben beni, ben beni
***
Ben beni, kendimi, canımı, özümü
Ben beni, kendimi, canımı, özümü
Ben beni, kendimi, canımı, özümü
***
Dostlar beni bir kazana koydular
40 yıl yandım, "Daha çiğdir" dediler
Ölçeğimi gram gram yediler
Bir kantarda tartamadım ben beni, ben beni
***
Ben beni, kendimi, canımı, özümü
Ben beni, kendimi, canımı, özümü
Ben beni, kendimi, canımı, özümü
***
Deli gönlüm aktı gitti engine
Çok boyandım, çok çiçekler rengine
Bir Mahsuni demiş, "Oldum kendime"
Olmaz olsun, atamadım ben beni, ben beni
***
Ben beni, kendimi, canımı, özümü
Ben beni, kendimi, canımı, özümü
Ben beni, kendimi, canımı, özümü
-
Bir gece yarısı uykun kaçar da
Yanımda olmayı istersen eğer
Hiç vakit kaybetme hemen çık yola
Her şeye hazır ol bana öyle gel
***
Nasıl özlüyorum seni bir bilsen
Her nereye baksam karşımda hep sen
Göndermem bir daha eğer gelirsen
Her şeye hazır ol bana öyle gel
***
Gel Gel Her şeye hazır ol
Gel Gel Her şeye razı ol
Gel Gel Canımın yoldaşı ol
Gel Gel Bana öyle gel
***
Seni sevdiğimden şüphen olmasın
Bu aşka hiç kimse olamaz engel
Veda et geride bir şey kalmasın
Her şeye hazır ol bana öyle gel
-
Senin derdin dert midir
Benim derdim yanında
Hiç kimsede gördün mü
Böyle dert hayatında
***
Otur şöyle yanıma
Dinle bak dertlerimi
Anlatınca ağlama
Deşme benim derdimi
***
Beterin beteri var
Haline şükret dostum
Yıllardır mutluluğun
Her gün peşinden koştum
Daha bir çok derdimi
Ben sana anlatmadım
Genç yaşta saçlarımı
Boşuna ağartmadım
***
Tanrım bile unutmuş
Dertlerime dur demez
Bir insanın üstüne
Bu kadar dert yüklenmez
Kaderim beni böyle
Meyhanelere attı
Günahım neydi bilmem
Beni dertli yarattı
-
Şu anda engelim sadece gurur
Ararsan belki de dönerim sana
Hasret bu kim bilir belli mi olur
Gel desen belki de dönerim sana
***
Gururla küllenmez duygularımız
***
Çılgınca bir aşktı yaşadığımız
Sudan bir sebepti ayrılığımız
Gel desen belki de gelirim sana
***
Ben seni arayıp sormasam olmaz
Ettiğim sitemin kıymeti kalmaz
Sevenler çok fazla ayrı duramaz
Gel desen belki de gelirim sana.
-
Öyle çapkın bakma bana,
Cilveyle naz yapma bana,
Çarpar kalbim yana yana.
***
Gülüşleri bir hoş etti,
Durgun gönlüm delilendi,
Sanki ömrüm tazelendi.
***
Tatlı, tatlı, tatlı bela,
Tatlı, tatlı, tatlı bela,
Bu ne iş ve bu ne ela,
***
Dünya kalmaz sana bana.
***
Her gece sen düşlerimde,
Biraz anla insaf eyle,
Olmaz tatlım olmaz böyle.
***
Bir görünüp kaybolursun,
Böyle âşık zor bulursun,
Yaktın beni helal olsun.
***
Tatlı, tatlı, tatlı bela,
Tatlı, tatlı, tatlı bela,
Bu ne iş ve bu ne ela,
Dünya kalmaz sana bana
-
Sen bırakıp giderken beni yalnızlıkla baş başa
Sen bakmadan ardına gömüp duyguları karanlığa
Kayboldum denizlerde
Kayboldum sessizlikte
***
Kayboldum ümitsizliklerde ben
Kayboldum meçhullerde
Kayboldum derinlerde
Kayboldum çaresizliklerde ben
***
Ölü bir deniz gibi sana hasret gözlerim
Deli fırtına sanki sana eser yüreğim
Yara almış bir gemi gibi çaresiz kalbim
Ağlayamam hıçkıramam yanar durur yüreğim
***
Sen yanarken kanımda beni yaşatırken aşkınla
Sen küllenir zannedip gömüp duyguları karanlığa
***
Kayboldum denizlerde
Kayboldum sessizlikte
Kayboldum ümitsizliklerde ben
***
Kayboldum meçhullerde
Kayboldum derinlerde
Kayboldum çaresizliklerde ben
***
Ölü bir deniz gibi sana hasret gözlerim
Deli fırtına sanki sana eser yüreğim
Yara almış bir gemi gibi çaresiz kalbim
Ağlayamam hıçkıramam yanar durur yüreğim
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