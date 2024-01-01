Yeşim Salkım

Ben Seninle Çok Güzeldim Kara gözlüm Seni sevdim derken Bilir miydim gideceksin benden Aşka önce hayat verdin Ben seninle çok güzeldim *** Söyle söyle korkma söyle Niye sustun niye ses gelmiyor Öyle böyle hazırım ben Yüreğin mi yoksa el vermiyor *** Kara gözlüm Sana bir söz versem Sana ait bu beden can dersem İnanır mı bilmem kalbin Bu uğurda aşk dilensem *** Söyle söyle korkma söyle Niye sustun niye ses gelmiyor Öyle böyle hazırım ben Yüreğin mi yoksa el vermiyor

Bu Aşk Seninle Olmuyor (Remix) Ne hazansın ne baharsın Sen ne anlarsın Sana dersem aşk kırmızı Anca korkarsın Görüyorum senin halin aşka uymuyor Vazgeç bitsin, terk et gitsin *** Olmuyor işte görsene gerçeği Bırak hadi boş ver asmayı kesmeyi Bu aşk seninle olmuyor Bırak hadi boş ver yağmayı esmeyi Ona buna dair yazmayı çizmeyi Bu aşk seninle olmuyor *** Ne aşımsın ne suyumsun Niye durursun Sana dersem aşk yaralı Neyle korursun Görüyorum senin halin aşka uymuyor Vazgeç bitsin, terk et gitsin *** Olmuyor işte görsene gerçeği Bırak hadi boş ver asmayı kesmeyi Bu aşk seninle olmuyor Bırak hadi boş ver yağmayı esmeyi Ona buna dair yazmayı çizmeyi Bu aşk seninle olmuyor..

Ah Yalan Dünya Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın Bende gülmedim yalan dünyada Sen beni gönlünce mutlumu sandın Ömrümü boş yere çalan dünyada *** Ah yalan dünya, yalan dünya Yalandan yüzüme gülen dünya Ah yalan dünya, yalan dünya Yalandan yüzüme gülen dünya *** Sen ağladın canım ben ise yandım Dünyayı gönlümce olacak sandım Boş yere aldandım, boş yere kandım Ah, rengi gözümde solan dünyada *** Ah yalan dünya, yalan dünya Yalandan yüzüme gülen dünya Ah yalan dünya, yalan dünya Yalandan yüzüme gülen dünya *** Ne yemek ne içmek ne tadım kaldı Garip bülbül gibi feryadım kaldı Alamadım eyvah muradım kaldı Ben gidip ellere kalan dünya *** Ah yalan dünyada, yalan dünyada Yalandan yüzüme gülen dünyada Ah yalan dünyada, yalan dünyada Yalandan yüzüme gülen dünyada

Belli Mi Olur Zahmet etme Ne zaman olsa Alırım senden Kalanlar varsa *** Olsun varsın Al hepsi kalsın Yaramaz artık bana o sevda *** Bakar bakar bizi anarsın Kazara atma ama sakla *** Belli mi olur benim niyetim Bakarsın sevda diye Tutunur dilim Uzakta ol yakın kal Ya özlerse tenim *** Belli mi olur benim niyetim Bakarsın hasret yağar Islanır içim Uzakta ol yakın kal Ya özlerse tenim

Dost Kalsam Yoluma çıkmasan Yakışmaz yine sever gibi yapmasan Dahası var Unutmak hiç kolay olmadı *** Yaptığın her şeyi Yeniden hatırlatıp artık üzmesen Dönüşü yok Yoruldu aşk hali kalmadı *** Üzülmedin benim kadar Düşünmedin biter bu aşk gider diye *** Sana kanıp dönsem Ömür boyu katlanıpta dirensem Sana nefes olsam Değer mi hiç sanmam *** Bana bakıp görsen Biran önce anlayıpta çekilsen Biraz huzur bulsam Seninle dost kalsam *** Yoluma çıkmasan Yakışmaz yine sever gibi yapmasan Dahası var Unutmak hiç kolay olmadı *** Yaptığın herşeyi Yeniden hatırlatıp artık üzmesen Dönüşü yok Yoruldu aşk hali kalmadı *** Üzülmedin benim kadar Düşünmedin biter bu aşk gider diye *** Sana kanıp dönsem Ömür boyu katlanıpta dirensem Sana nefes olsam Değer mi hiç sanmam *** Bana bakıp görsen Biran önce anlayıp da çekilsen Biraz huzur bulsam Seninle dost kalsam

Ders Uzun uzun anlat hadi durma Anlat hiç eksiksiz herşeyi Utanırsın sandım ama Yüzsüz yüreğin hala Asla kıvırma asla *** Uslanmadın hiç yerinde durmadık ki Birgün bile sadık adam olmadın ki Durum aynı mekan aynı alıştım Yine mi dersine çok çalıştın *** Uslanmadın hiç pişmanlık duymadın ki Bir gün bile bana ait olmadın ki Sebep aynı sonuç aynı alıştım Yine mi dersine çok çalıştın

Aman Dikkat Et Yine mi aşkla savaşın Büyük cesaret Sözün söz mü yüreğim Bu son mu nihayet *** Dinlensen tadı çıksa yalnızlığın Başına dert oldu aşka arsızlığın *** Amman dikkat et Yine takılma düşme sürünme Sonucu göze aldıysan Asla bana güvenme *** Amman dikkat et Sonuna gelince yıkılma Canını yakınca Boşuna sıkılma

Zaman Çok Daraldı Zaman çok daraldı Aklına düşüp beni arasan Yanıma gelsen yüzünü görsem Ölüme sırt çevirsem *** Unuttun mu sevdiğim Benim sesim duyduğun Belki de bu son arzum Önemsiz gururum *** Deli gibi özledim Sen nasılsan öyleyim İyi oldu geldiğin Sensiz olmaz demiştim *** Unuttun mu sevdiğim Benim sesim duyduğun Belki de bu son arzum Önemsiz gururum *** Deli gibi özledim Sen nasılsan öyleyim İyi oldu geldiğin Sensiz olmaz demiştim Sensiz olmaz demiştim

Rakı Balık Rakı Balık Hazır Mezeleri Getir Kavun Üzüm Yeter Gerisini Götür Dolu Sise Kalsın Boşu Biri Alsın Buzu Getir Abi Suyu Getir Abi *** Hadi İçelim Aşka Göçelim Meşkten Fırsat Kaldıysa Aman Bana ne Yada Sana ne *** Alcak Dünya Yandıysa Nasıl Derler Hani Yanmasa da Fani *** Buzu Getir Abi Suyu Getir Abi Bırak Yansın Abi Dibi Tutsun Abi Abe Yansın Abi Dünya Yansın Abi *** Hesap Abi

Kına Gecesi Haydi kızlar kalkın göbek atmaya Oynamanın geldi vakti saati Haydi kızlar kalkın göbek atmaya Hepimizin neşesi kına gecesi *** Haydi kızlar kalkın göbek atmaya Oynamanın geldi vakti saati Haydi kızlar kalkın göbek atmaya Hepimizin neşesi kına gecesi *** Kaynanası altınını hazırlar Gelinin avcuna koyar Ağlamasın gelin gözyaşını silin Bu gecenin ecesi o *** Şarkı türkü fasılın geldi zamanı Çalsın dursun haydi oyun havası Elbisesi sırmalı peçesi yarım Dünyaların güzeli gül gelin hanım *** Haydi kızlar kalkın göbek atmaya Oynamanın geldi vakti saati Haydi kızlar kalkın göbek atmaya Hepimizin neşesi kına gecesi *** Mumlarını dizelim sinemis hazır Kınasını yakalım gelinimizin Haydi kızlar kalkın göbek atmaya Neşemize bin bir neşe katmaya *** Kaynanası altınını hazırlar Gelinin avcuna koyar Ağlamasın gelin gözyaşını silin Bu gecenin ecesi o *** Şarkı türkü fasılın geldi zamanı Çalsın dursun haydi oyun havası Elbisesi sırmalı peçesi yarim Dünyaların güzeli gül gelin hanim *** Şarkı türkü fasılın geldi zamanı Çalsın dursun haydi oyun havası Elbisesi sırmalı peçesi yarım Dünyaların güzeli gül gelin hanim

Boşver Baba Kaçmak gerek kaçmak bazen Birçok gerçekten Hayal kurmak lazım kızım Derdin eskiden Şimdi neden vazgeç dersin hayallerinden Boşver baba çok memnunum Böyle halimden *** Uçmak gerek uçmak bazen Kendi içinden Aşık olmak lazım kızım Derdin eskiden *** Şimdi nasıl kurtul dersin aşkın elinden Boşver baba çok memnunum Aşık halimden *** Ah . çok geç baba bırak beni küskün kalbimle Kah . dertliyim kah . mutluyum kendi kendimle Üzdüysem istemeden özür dilerim Merak etme ben kalbimi tamir ederim *** Üzdüysem istemeden özür dilerim Hem kalbimi hem derdimi tamir ederim

Bu Aşk Seninle Olmuyor Ne hazansın ne baharsın Sen ne anlarsın Sana dersem aşk kırmızı Anca korkarsın Görüyorum senin halin aşka uymuyor Vazgeç bitsin, terk et gitsin *** Olmuyor işte görsene gerçeği Bırak hadi boş ver asmayı kesmeyi Bu aşk seninle olmuyor Bırak hadi boş ver yağmayı esmeyi Ona buna dair yazmayı çizmeyi Bu aşk seninle olmuyor *** Ne aşımsın ne suyumsun Niye durursun Sana dersem aşk yaralı Neyle korursun Görüyorum senin halin aşka uymuyor Vazgeç bitsin, terk et gitsin *** Olmuyor işte görsene gerçeği Bırak hadi boş ver asmayı kesmeyi Bu aşk seninle olmuyor Bırak hadi boş ver yağmayı esmeyi Ona buna dair yazmayı çizmeyi Bu aşk seninle olmuyor..