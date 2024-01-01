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7/24 Dinle Sen Nasılsan Öyleyim

Sen Nasılsan Öyleyim Şarkı Sözleri

Yeşim Salkım Sen Nasılsan Öyleyim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeşim Salkım Sen Nasılsan Öyleyim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen Nasılsan Öyleyim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeşim Salkım

Yeşim Salkım

Sen Nasılsan Öyleyim

  • Ben Seninle Çok Güzeldim

  • Bu Aşk Seninle Olmuyor (Remix)

  • Ah Yalan Dünya

  • Belli Mi Olur

  • Dost Kalsam

  • Ders

  • Çikolata Çiçek

  • Aman Dikkat Et

  • Zaman Çok Daraldı

  • Rakı Balık

  • Kına Gecesi

  • Boşver Baba

  • Bu Aşk Seninle Olmuyor

  • Ya Nasip

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