Yeşim Salkım

Ben Yoldan Gönüllü Çıktım Güzeli sevdim, yalanı gördüm Çözüm kaderimi kendim Kolayı seçtim, günü gün ettim Aşksız kavgasız Sana ben bir gönül versem inan Kendime hiç gelemem *** Ben yoldan gönüllü çıktım Memnunum buna ben Kaç yıldır bu yoldayım ben Aman uyma bana sen nanna nanna nara na-a-a *** Sen dokunursan yanarız Acırım, yapamam, kıyamam Ama yine sev, yine de sev Delice, bile bile, göre göre Yana yana, kana kana *** Ah dokunursan yanarız Acırım, yapamam, kıyamam Ama yine sev, yine de sev Delice, bile bile, göre göre Yana yana, kana kana *** Güzeli sevdim, yalanı gördüm Çözüm kaderimi kendim Kolayı seçtim, günü gün ettim Aşksız kavgasız Sana ben bir gönül versem inan Kendime hiç gelemem *** Ben yoldan gönüllü çıktım Memnunum buna ben Kaç yıldır bu yoldayım ben Aman uyma bana sen nanna nanna nara na-a-a *** Sen dokunursan yanarız Acırım, yapamam, kıyamam Ama yine sev, yine de sev Delice, bile bile, göre göre Yana yana, kana kana *** Ah dokunursan yanarız Acırım, yapamam, kıyamam Ama yine sev, yine de sev Delice, bile bile, göre göre Yana yana, kana kana *** Sen dokunursan yanarız Acırım, yapamam, kıyamam Ama yine sev, yine de sev Delice, bile bile, göre göre Yana yana, kana kana *** Ah dokunursan yanarız Acırım, yapamam, kıyamam Ama yine sev, yine de sev Delice, bile bile, göre göre Yana yana, kana kana

Al Beni Yar Al beni yar beni al kucağına Sev beni yar beni al yanına Sen bana yar bana sor yalnızlığı Gel bana yar beni sar canına *** Al beni yar beni al kucağına Sev beni yar beni al yanına Sen bana yar bana sor yalnızlığı Gel bana yar beni sar canına *** Aldırmam isterse bir gün olsun Kalırsam yanıma kar olsun *** Dur gitme ansızın Aşksız kanatsızım Çok görme garip gönlüme *** Dur gitme yalnızım Çok mu imkansızım Çok görme şu gönlüme *** Dur gitme yalnızım Aşksız kanatsızım Çok görme garip gönlüme *** Dur gitme yalnızım Çok mu imkansızım Çok görme şu gönlüme *** Al beni yar beni al kucağına Sev beni yar beni al yanına Sen bana yar bana sor yalnızlığı Gel bana yar beni sar canına *** Al beni yar beni al kucağına Sev beni yar beni al yanına Sen bana yar bana sor yalnızlığı Gel bana yar beni sar canına *** Aldırmam isterse bir gün olsun Kalırsam yanıma kar olsun *** Dur gitme ansızın Aşksız kanatsızım Çok görme garip gönlüme *** Dur gitme yalnızım Çok mu imkansızım Çok görme şu gönlüme *** Dur gitme yalnızım Aşksız kanatsızım Çok görme garip gönlüme *** Dur gitme yalnızım Çok mu imkansızım Çok görme şu gönlüme *** Dur gitme yalnızım Aşksız kanatsızım Çok görme garip gönlüme *** Dur gitme yalnızım Çok mu imkansızım Çok görme şu gönlüme *** Dur gitme yalnızım Aşksız kanatsızım Çok görme garip gönlüme

Hadi Gel Yalan değil sevgim, inanmasan bile Yaralıyım, canım acıyor Sensiz yaşanmaz, çekmeyen anlamaz Bu hasret bitsin, dön bana *** Kolay değil, hasret zor gelir bana Tükendim artık, içim titriyor Veda edilmez, bu gece gidilmez Bu hasret bitsin, dön bana *** Hadi gel, hadi gel Tövbeleri bozalım bu sefer Ne olur, hadi gel Sonra unut, istersen eğer *** Hadi gel, hadi gel Tövbeleri bozalım bu sefer Ne olur, hadi gel Sonra unut, istersen eğer *** Yalan değil sevgim, inanmasan bile Yaralıyım, canım acıyor Sensiz yaşanmaz, çekmeyen anlamaz Bu hasret bitsin, dön bana *** Kolay değil, hasret zor gelir bana Tükendim artık, içim titriyor Veda edilmez, bu gece gidilmez Bu hasret bitsin, dön bana *** Hadi gel, hadi gel Tövbeleri bozalım bu sefer Ne olur, hadi gel Sonra unut, istersen eğer *** Hadi gel, hadi gel Tövbeleri bozalım bu sefer Ne olur, hadi gel Sonra unut, istersen eğer

Hiç Keyfim Yok İnandığım onca değerler Kayboldular senle beraber Yok olan bayramlar gibi Söndü içimin sevinci *** İnandığım onca değerler Kayboldular senle beraber Yok olan bayramlar gibi Söndü içimin sevinci *** Ne sevgi kaldı inandığım Her şeyi göze aldığım Ne geçmiş, ne gelecek Bir tek hasret var çekilecek *** Hiç keyfim yok uzun zamandır İyiyim dersem anla yalandır Gülümseyişim, zorlamamdır Şarkılarım ağlamamdır *** Hiç keyfim yok uzun zamandır İyiyim dersem anla yalandır Gülümseyişim, zorlamamdır Şarkılarım ağlamamdır *** İnandığım onca değerler Kayboldular senle beraber Yok olan bayramlar gibi Söndü içimin sevinci *** İnandığım onca değerler Kayboldular senle beraber Yok olan bayramlar gibi Söndü içimin sevinci *** Ne sevgi kaldı inandığım Her şeyi göze aldığım Ne geçmiş, ne gelecek Bir tek hasret var çekilecek *** Hiç keyfim yok uzun zamandır İyiyim dersem anla yalandır Gülümseyişim, zorlamamdır Şarkılarım ağlamamdır *** Hiç keyfim yok uzun zamandır İyiyim dersem anla yalandır Gülümseyişim, zorlamamdır Şarkılarım ağlamamdır *** Hiç keyfim yok uzun zamandır İyiyim dersem anla yalandır Gülümseyişim, zorlamamdır Şarkılarım ağlamamdır *** Hiç keyfim yok uzun zamandır İyiyim dersem anla yalandır Gülümseyişim, zorlamamdır Şarkılarım ağlamamdır *** Hiç keyfim yok uzun zamandır İyiyim dersem anla yalandır

Kaçamak Yardım etse gün bana Güneş doğmasa Sonsuz olsa bu gece Yarın olmasa *** Yardım etse gün bana Güneş doğmasa Sonsuz olsa bu gece Yarın olmasa *** Yıllardır ben sensizim Sana hasretim Ölürsem de gam yemem Bu günden sonra *** Sımsıcak sarıl bana sevgiyle Örtünce gece bizi sev yana, yana Yıllardır beklediğim hasretim Bir günlük kaçamağı çok görme bana *** Yardım etse gün bana Güneş doğmasa Sonsuz olsa bu gece Yarın olmasa *** Yardım etse gün bana Güneş doğmasa Sonsuz olsa bu gece Yarın olmasa *** Yıllardır ben sensizim Sana hasretim Ölürsem de gam yemem Bu günden sonra *** Sımsıcak sarıl bana sevgiyle Örtünce gece bizi sev yana, yana Yıllardır beklediğim hasretim Bir günlük kaçamağı çok görme bana *** Sımsıcak sarıl bana sevgiyle Örtünce gece bizi sev yana, yana Yıllardır beklediğim hasretim Bir günlük kaçamağı çok görme bana *** Sımsıcak sarıl bana sevgiyle Örtünce gece bizi sev yana, yana Yıllardır beklediğim hasretim

Senden Geçemem Sevdadan yorgun Kalp sana vurgun Öldürür sevgin Gitsem görünmeden *** Dinlemez gönlüm Özlüyor her gün Karar ver, kalbim Gitsem görünmeden *** Gidemem ben, gidemem ki Kararımı veremem, gidersem, dönemem ki *** Ah, kalamam, kalamam Hem de sana doyamam Gidemem, gidemem Sensiz yapamam *** Bulamam, bulamam Çaresini bulamam Bilemem, seçemem Senden geçemem *** Gidemem ben, gidemem ki Kararımı veremem, gidersem, dönemem ki *** Sevdadan yorgun Kalp sana vurgun Öldürür sevgin Gitsem görünmeden *** Dinlemez gönlüm Özlüyor her gün Karar ver, kalbim Gitsem görünmeden *** Gidemem ben, gidemem ki Kararımı veremem, gidersem, dönemem ki *** Ah, kalamam, kalamam Hem de sana doyamam Gidemem, gidemem Sensiz yapamam *** Bulamam, bulamam Çaresini bulamam Bilemem, seçemem Senden geçemem *** Kalamam, kalamam Hem de sana doyamam Gidemem, gidemem Sensiz yapamam *** Bulamam, bulamam Çaresini bulamam Bilemem, seçemem Senden geçemem *** Kalamam, kalamam Hem de sana doyamam Gidemem, gidemem

Sitem Ellerine can havliyle sıkıca sarılıp tutundum Sende giden, yitirilen yılları, kendimi bulmuştum Hiç kırılmaz, hiç kızmazdım severken bırakıp Çekip de gitmesen bu bir yargı Bir intikam değil bu yalnızca sitem *** Hayır hiç hak etmedim, yok canımla sevdim Hazır bile değildim, birden gidiverdin Seni sevmekti derdim, söyle ne istedim Demek seni sevmeyi hak etmemişim *** Hayır hiç hak etmedim, yok canımla sevdim Hazır bile değildim, birden gidiverdin Seni sevmekti derdim, söyle ne istedim Demek seni sevmeyi hak etmemişim *** Yok aramam, kimler unutuldu elbet unutulursun Ah alışır, darmadağın sonsuza karışır, yok olursun *** Hayır hiç hak etmedim, yok canımla sevdim Hazır bile değildim, birden gidiverdin Seni sevmekti derdim, söyle ne istedim Demek seni sevmeyi hak etmemişim *** Hayır hiç hak etmedim, yok canımla sevdim Hazır bile değildim, birden gidiverdin Seni sevmekti derdim, söyle ne istedim Demek seni sevmeyi hak etmemişim *** Hayır hiç hak etmedim, yok canımla sevdim Hazır bile değildim, birden gidiverdin Seni sevmekti derdim, söyle ne istedim Demek seni sevmeyi hak etmemişim *** Hayır hiç hak etmedim, yok canımla sevdim

Son Sigara Yabancılaştı yüzün dokunuşundu hüzün Anladım o saatte başlamıştı ayrılık Hafifledi ellerin vücudumdaki yerin Başının izi yoktu başlamıştı ayrılık *** Veda bile etmedik karar vermedik bile Neydi esirgediğimiz bu acelemiz niye *** Son bir sigara içelim öyle git gideceksen Ne olur yavaş iç yavaş iç dönmeyeceksen Son bir sigara içelim öyle git gideceksen Ne olur yavaş iç yavaş iç dönmeyeceksen Son bir sigara içelim *** Yabancılaştı yüzün dokunuşundu hüzün Anladım o saatte başlamıştı ayrılık Hafifledi ellerin vücudumdaki yerin Başının izi yoktu başlamıştı ayrılık *** Veda bile etmedik karar vermedik bile Neydi esirgediğimiz bu acelemiz niye *** Son bir sigara içelim öyle git gideceksen Ne olur yavaş iç yavaş iç dönmeyeceksen Son bir sigara içelim öyle git gideceksen Ne olur yavaş iç yavaş iç dönmeyeceksen *** Son bir sigara içelim öyle git gideceksen Ne olur yavaş iç yavaş iç dönmeyeceksen Son bir sigara içelim öyle git gideceksen Ne olur ne olur yavaş iç dönmeyeceksen *** Son bir sigara içelim öyle git gideceksen

Söyle Ver beni ver ellere At beni fırlat gitsin, acımasız yellere Ne bir damla yaş, ne de bir damla kanım Akmaz ki inan buna ben çoktandır hazırım *** Yutkunma karşımda durma öyle İnan ki sonu yok bitti desene Sevdiğimi sanmıştım yanıldım de Kahredip ah etmem korkma sevgilim *** Söyle öyle böyle yapma söyle Söyle susma öyle korkmadan söyle Söyle öyle böyle yapma söyle Söyle susma öyle gitmeden önce Burdayım işte, ah *** Ver beni ver ellere At beni fırlat gitsin, acımasız yellere Ne bir damla yaş, ne de bir damla kanım Akmaz ki inan buna ben çoktandır hazırım *** Yutkunma karşımda durma öyle İnan ki sonu yok bitti desene Sevdiğimi sanmıştım yanıldım de Kahredip ah etmem korkma sevgilim *** Söyle öyle böyle yapma söyle Söyle susma öyle korkmadan söyle Söyle öyle böyle yapma söyle Söyle susma öyle gitmeden önce *** Söyle öyle böyle yapma söyle Söyle susma öyle korkmadan söyle Söyle öyle böyle yapma söyle Söyle susma öyle, burdayım işte *** Söyle öyle böyle yapma söyle Söyle susma öyle korkmadan söyle Söyle öyle böyle yapma söyle Söyle susma öyle gitmeden önce