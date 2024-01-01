Yeşim Dönüş Işın Şarkı Sözleri
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Yeşim Salkım
Yeşim Dönüş Işın
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Sen hangi yangından kaçıp da geldin
Her yüzün kapkara her yüzün zifir
***
Sen hangi dillerden kopup da geldim
Her sözün vesvese her sözün zehir
***
Sen aşkı dünlerde kalan mı sanıyorsun
Her aşkın altında yalan mı arıyorsun
Deli misin nesin sen
***
Beni hasta etme
Beni zora sokma
Beni bana itme
Ben zaten deliyim
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aşkım ele güne nispet
inan ki kısmet
değilse hayret
***
görsün cümle alem aşkı
herkese söyle
inan ki böyle
***
millet aşk diye debelene dursun
kalbim senle inan ki böyle
kavgasız gürültüsüz kulun olurum ben
kölen olurum ben
***
ben böyle sevdim
inanmasın yarim sevda çiçeğim
sever misin benle
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Bu aşkım ele güne nispet, inan ki kısmet
Değilse hayret
***
Görsün cümle alem aşkı, herkese söyle
Inan ki böyle
***
Millet aşk diye debelene dursun
Kalbim senle inan ki böyle, hey
Kavgasız gürültüsüz ben kulun olurum yar
Kölen olurum yar
***
Ben böyle sevdim
İnanmasın yarim sevda çiçeğim
Sever misin bensiz
***
Ben böyle sevdim
İnanmasın yarim sevda çiçeğim
Sever misin bensiz
***
Ben böyle sevdim
İnanmasın yarim sevda çiçeğim
Sever misin bensiz
***
Ben böyle sevdim
İnanmasın yarim sevda çiçeğim
Sever misin bensiz