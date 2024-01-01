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7/24 Dinle Yeşim Dönüş Işın

Yeşim Dönüş Işın Şarkı Sözleri

Yeşim Salkım Yeşim Dönüş Işın şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeşim Salkım Yeşim Dönüş Işın şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yeşim Dönüş Işın sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeşim Salkım

Yeşim Salkım

Yeşim Dönüş Işın

  • Ben Zaten Deliyim

  • Ben Böyle Sevdim

  • Her Sona Değer

  • Kimi Zaman

  • Yollar

  • İçimde Bir His Var

  • Başım Döner

  • Affet Beni

  • Sen Benimsin

  • Şansın Yok

  • Ben Böyle Sevdim (Remix)

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