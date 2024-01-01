Yeşim Salkım

Ben Zaten Deliyim Sen hangi yangından kaçıp da geldin Her yüzün kapkara her yüzün zifir *** Sen hangi dillerden kopup da geldim Her sözün vesvese her sözün zehir *** Sen aşkı dünlerde kalan mı sanıyorsun Her aşkın altında yalan mı arıyorsun Deli misin nesin sen *** Beni hasta etme Beni zora sokma Beni bana itme Ben zaten deliyim

Ben Böyle Sevdim aşkım ele güne nispet inan ki kısmet değilse hayret *** görsün cümle alem aşkı herkese söyle inan ki böyle *** millet aşk diye debelene dursun kalbim senle inan ki böyle kavgasız gürültüsüz kulun olurum ben kölen olurum ben *** ben böyle sevdim inanmasın yarim sevda çiçeğim sever misin benle