Yeşim Salkım

Sen hangi yangından kaçıp da geldin Her yüzün kapkara her yüzün zifir *** Sen hangi dillerden kopup da geldim Her sözün vesvese her sözün zehir *** Sen aşkı dünlerde kalan mı sanıyorsun Her aşkın altında yalan mı arıyorsun Deli misin nesin sen *** Beni hasta etme Beni zora sokma Beni bana itme Ben zaten deliyim