Yeşim Salkım

Senden sonra sevgilim değiştim Bende vurdum duymaz olmaya Alıştım ben de Her gün acı çekmekten de Her gün bin kez ölmektense Kapatırım bu defteri ömrümce *** Yırtıp attım sevgilim resmilerini Kalbim ben dudağımdan sildim ismini Her gün hasret çekmektense Her gün bin kez ölmektense Unuturum uzaklara gidince *** Hayata küsemem senin ardından Beni bilirsin ağlayamam Seninle doğmadım seninle ölmem Beni tanırsın geriye dönmem *** Her gün hasret çekmektense Her gün bin kez ölmektense Unuturum uzaklara gidince *** Hayata küsemem senin ardından Beni bilirsin ağlayamam Seninle doğmadım seninle ölmem Beni tanırsın geriye dönmem *** Her gün hasret çekmektense Her gün bin kez ölmektense Unuturum uzaklara gidince *** Yırtıp attım sevgilim resmilerini Kalbim ben dudağımdan sildim ismini Her gün hasret çekmektense Her gün bin kez ölmektense Unuturum uzaklara gidince *** Hayata küsemem senin ardından Beni bilirsin ağlayamam Seninle doğmadım seninle ölmem Beni tanırsın geriye dönmem