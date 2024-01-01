Bambaşka Şarkı Sözleri
Yeşim Salkım Bambaşka şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeşim Salkım Bambaşka şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bambaşka sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bitti çoktan geçti çoktan
Seçti aşk yolunu
Zordu senden ayrılırken
Oynamak bu oyunu
***
Bitti çoktan geçti çoktan
Seçti aşk yolunu
Zordu senden ayrılırken
Oynamak bu oyunu
***
Küçük aşkımın yalan yüzü göründü, göründü
Kucak açtığım yürek kaça bölündü, bölündü
***
Savaş açtığım kader bana üzüldü, üzüldü
Perişan yürek gidenlere hüzündü, hüzündü
***
Beni yüreğine hapsetme bana sakın acıma
Gidişime alışacaksın zamanla
Kısa sürer acısı bitti çoktan
***
Beni yüreğine hapsetme bana sakın acıma
Gidişime alışacaksın zamanla
Kısa sürer acısı bitti çoktan
***
Bitti çoktan geçti çoktan
Seçti aşk yolunu
Zordu senden ayrılırken
Oynamak bu oyunu
***
Küçük aşkımın yalan yüzü göründü, göründü
Kucak açtığım yürek kaça bölündü, bölündü
***
Savaş açtığım kader bana üzüldü, üzüldü
Perişan yürek gidenlere hüzündü, hüzündü
***
Beni yüreğine hapsetme bana sakın acıma
Gidişime alışacaksın zamanla
Kısa sürer acısı bitti çoktan
***
Beni yüreğine hapsetme bana sakın acıma
Gidişime alışacaksın zamanla
Kısa sürer acısı bitti çoktan
***
Beni yüreğine hapsetme bana sakın acıma
Gidişime alışacaksın zamanla
Kısa sürer acısı bitti çoktan
***
Beni yüreğine hapsetme bana sakın acıma
Gidişime alışacaksın zamanla
Kısa sürer acısı bitti çoktan
-
Yanına almadın düne kadar
Oysa benim yerim medeniyet
Bana bi' başkası göbek atar
Sendeki boş asabiyet
***
Karıştıran olmasın
Beyi ve serseriyi
Bir ömür aşk dinledim
Bu deli felsefeyi
Sana o verdiğim emek
Çürütür alfabeyi
***
Bana güneş gibi gel
Aşka eş gibi gel
İçime yaz gibi gel
Daha geç olmadan
Süresi dolmadan
Bi' nefes almadan gel
***
Bana güneş gibi gel
Aşka eş gibi gel
İçime yaz gibi gel
Daha geç olmadan
Süresi dolmadan
Bi' nefes almadan gel
***
Yanına almadın düne kadar
Oysa benim yerim medeniyet
Bana bi' başkası göbek atar
Sendeki boş asabiyet
***
Karıştıran olmasın
Beyi ve serseriyi
Bir ömür aşk dinledim
Bu deli felsefeyi
Sana o verdiğim emek
Çürütür alfabeyi
***
Bana güneş gibi gel
Aşka eş gibi gel
İçime yaz gibi gel
Daha geç olmadan
Süresi dolmadan
Bi' nefes almadan gel
***
Bana güneş gibi gel
Aşka eş gibi gel
İçime yaz gibi gel
Daha geç olmadan
Süresi dolmadan
Bi' nefes almadan gel
***
Bana güneş gibi gel
Aşka eş gibi gel
İçime yaz gibi gel
Daha geç olmadan
Süresi dolmadan
Bi' nefes almadan gel
-
Herkes seçer kendi yolunu
Bilmez ki mutsuzluk bu sonu
Şu günlük, güneşlik dünyada
Bulur en zorunu
***
Herkes seçer kendi yolunu
Bilmez ki mutsuzluk bu sonu
Şu günlük güneşlik dünyada
Bulur en zorunu
***
Benim yolumsa sana doğru
Dolandı durdu çıkmaz bir sokakmış meğer
Dönülmez oldu dik yokuşlar
Uçurumlar anlaşmazlıklar
Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde
Kurtar desem de sen vazgeçsen de
Dönüp gitsen de sevgi mahkum elinde
-
Yanına almadın düne kadar
Oysa benim yerim medeniyet
Bana bi' başkası göbek atar
Sendeki boş asabiyet
***
Karıştıran olmasın
Beyi ve serseriyi
Bir ömür aşk dinledim
Bu deli felsefeyi
Sana o verdiğim emek
Çürütür alfabeyi
***
Bana güneş gibi gel
Aşka eş gibi gel
İçime yaz gibi gel
Daha geç olmadan
Süresi dolmadan
Bi' nefes almadan gel
***
Bana güneş gibi gel
Aşka eş gibi gel
İçime yaz gibi gel
Daha geç olmadan
Süresi dolmadan
Bi' nefes almadan gel
***
Yanına almadın düne kadar
Oysa benim yerim medeniyet
Bana bi' başkası göbek atar
Sendeki boş asabiyet
***
Karıştıran olmasın
Beyi ve serseriyi
Bir ömür aşk dinledim
Bu deli felsefeyi
Sana o verdiğim emek
Çürütür alfabeyi
***
Bana güneş gibi gel
Aşka eş gibi gel
İçime yaz gibi gel
Daha geç olmadan
Süresi dolmadan
Bi' nefes almadan gel
***
Bana güneş gibi gel
Aşka eş gibi gel
İçime yaz gibi gel
Daha geç olmadan
Süresi dolmadan
Bi' nefes almadan gel
***
Bana güneş gibi gel
Aşka eş gibi gel
İçime yaz gibi gel
Daha geç olmadan
Süresi dolmadan
Bi' nefes almadan gel