Yeşim Salkım

Beni Yüreğine Hapsetme Bitti çoktan geçti çoktan Seçti aşk yolunu Zordu senden ayrılırken Oynamak bu oyunu *** Bitti çoktan geçti çoktan Seçti aşk yolunu Zordu senden ayrılırken Oynamak bu oyunu *** Küçük aşkımın yalan yüzü göründü, göründü Kucak açtığım yürek kaça bölündü, bölündü *** Savaş açtığım kader bana üzüldü, üzüldü Perişan yürek gidenlere hüzündü, hüzündü *** Beni yüreğine hapsetme bana sakın acıma Gidişime alışacaksın zamanla Kısa sürer acısı bitti çoktan *** Beni yüreğine hapsetme bana sakın acıma Gidişime alışacaksın zamanla Kısa sürer acısı bitti çoktan *** Bitti çoktan geçti çoktan Seçti aşk yolunu Zordu senden ayrılırken Oynamak bu oyunu *** Küçük aşkımın yalan yüzü göründü, göründü Kucak açtığım yürek kaça bölündü, bölündü *** Savaş açtığım kader bana üzüldü, üzüldü Perişan yürek gidenlere hüzündü, hüzündü *** Beni yüreğine hapsetme bana sakın acıma Gidişime alışacaksın zamanla Kısa sürer acısı bitti çoktan *** Beni yüreğine hapsetme bana sakın acıma Gidişime alışacaksın zamanla Kısa sürer acısı bitti çoktan *** Beni yüreğine hapsetme bana sakın acıma Gidişime alışacaksın zamanla Kısa sürer acısı bitti çoktan *** Beni yüreğine hapsetme bana sakın acıma Gidişime alışacaksın zamanla Kısa sürer acısı bitti çoktan

Bana Güneş Gibi Gel Yanına almadın düne kadar Oysa benim yerim medeniyet Bana bi' başkası göbek atar Sendeki boş asabiyet *** Karıştıran olmasın Beyi ve serseriyi Bir ömür aşk dinledim Bu deli felsefeyi Sana o verdiğim emek Çürütür alfabeyi *** Bana güneş gibi gel Aşka eş gibi gel İçime yaz gibi gel Daha geç olmadan Süresi dolmadan Bi' nefes almadan gel *** Bana güneş gibi gel Aşka eş gibi gel İçime yaz gibi gel Daha geç olmadan Süresi dolmadan Bi' nefes almadan gel *** Yanına almadın düne kadar Oysa benim yerim medeniyet Bana bi' başkası göbek atar Sendeki boş asabiyet *** Karıştıran olmasın Beyi ve serseriyi Bir ömür aşk dinledim Bu deli felsefeyi Sana o verdiğim emek Çürütür alfabeyi *** Bana güneş gibi gel Aşka eş gibi gel İçime yaz gibi gel Daha geç olmadan Süresi dolmadan Bi' nefes almadan gel *** Bana güneş gibi gel Aşka eş gibi gel İçime yaz gibi gel Daha geç olmadan Süresi dolmadan Bi' nefes almadan gel *** Bana güneş gibi gel Aşka eş gibi gel İçime yaz gibi gel Daha geç olmadan Süresi dolmadan Bi' nefes almadan gel

Sana Doğru Herkes seçer kendi yolunu Bilmez ki mutsuzluk bu sonu Şu günlük, güneşlik dünyada Bulur en zorunu *** Herkes seçer kendi yolunu Bilmez ki mutsuzluk bu sonu Şu günlük güneşlik dünyada Bulur en zorunu *** Benim yolumsa sana doğru Dolandı durdu çıkmaz bir sokakmış meğer Dönülmez oldu dik yokuşlar Uçurumlar anlaşmazlıklar Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde Kurtar desem de sen vazgeçsen de Dönüp gitsen de sevgi mahkum elinde