Yeşim Salkım

Biliyorsun Bir Zamanlar Biliyorsun bir zamanlar Seni ne çok seviyordum Kederinle üzülüyor Sevincinle gülüyordum *** Göz göze gelmek istemem Yüzünü görmek istemem Seninle gülmek istemem Ellerle aldattın beni *** Beraberce gezdiğimiz O yerlerden kaçıyorum Kederlerden uzaklaştım Şimdi neş'e saçıyorum

Bir Kırık Aşk Gölgede kalmış bir kırık aşk ki gözleri yaşlı Değmeyin dostlar ağlasın varsın ağlamak hakkı *** Yıllara sinmiş bir buruk tat ki dildeki hali İstemem dostlar tatmayın sizler olsa da fani *** Ah...yüreğim acıyor *** Ağlama sevdam ağlama artık Ahları geçtik vahlara kaldık Fırtına olduk sonra da dindik Dağları aştık düzlere indik *** Dinleme artık eskidi şarkının Sözleri yaslı Gerçeği gördün sevdiğin aşkın Gözleri paslı *** Ah... yüreğim acıyor

Avuçlarımda Hala Sıcaklığın Var Avuçlarımda hala sıcaklığın var Sıcaklığın sıcaklığın var inan Unuttum dese dilim yalan yalan yalan vallahi yalan Billahi yalan Hasretindir içimde hep alev hep alev hep alev alev Yanan

Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin Gözlerinin içine başka hayal girmesin Bana ait çizgiler dikkat et silinmesin İstersen yum gözlerini, tıpkı düşünür gibi Benden evvel başkası sakın seni görmesin Benden evvel başkası seni görüp sevmesin *** Kıskanırdım seni ben kendi gözümden bile, Nasıl verirdim seni bir yabancı ele Sana gelen yollarda daima beni bekle Benden evvel başkası sakın seni görmesin Benden evvel seni görüp sevmesin

İnleyen Nağmeler İnleyen nameler ruhumu sardı Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı Uçan kuşlar martılar Yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı Arzular orada zevk oradaydı Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı Uçan kuşlar martılar Yeşil tatlı bir bahar Gülen şen sevdalılar vardı

Baktıkça Resmine Baktıkça resmine ah ederim ben Hasretlik bitmiyor pür kederimden Aramızda karlı dağlar var Sürünsün bizi ayıranlar Biz bu hale gelecek aşıklarmıydık Senelerce seviştik Hiç ayrılmadık Nazar değidi sanırım aşkımıza Kara kedi girdi aramıza Arıyor gözlerim seni heryerde Bu sonsuz hasretin düşürdü derde Aşkımıza nazar mı değdi Niye gönlüm seni çok sevdi

Neyleyim Neyleyim Ben Böyle Yari Neyleyim neyleyim ben böyle yari Neyleyim neyleyim ben böyle yari Ne ağlayabildim ne gülebildim Ne ağlayabildim ne gülebildim *** Gurbet ellerinde ah çeke çeke Gurbet ellerinde ah çeke çeke Ne huyuma göre yar bulabildim Ne huyuma göre yar bulabildim *** Yanarım yanarım boşa yanarım Verseler sevdiğimi güler oynarım Yanarım yanarım boşa yanarım Verseler sevdiğimi güler oynarım *** Elime atmadık dallar mı kaldı Elime atmadık dallar mı kaldı Başıma gelmedik haller mi kaldı Başıma gelmedik haller mi kaldı *** Gerek aleyhime gerek lehime Gerek aleyhime gerek lehime Beni çekiştirmedik diller mi kaldı Beni çekiştirmedik diller mi kaldı *** Yanarım yanarım boşa yanarım Verseler sevdiğimi güler oynarım Yanarım yanarım boşa yanarım Verseler sevdiğimi güler oynarım

Kadehinde Zehir Olsa Kadehinde zehir olsa ben içerim bana getir Dudakların mühür olsa ben açarım bana getir *** Ağladığın geceleri kalbindeki acıları Çekinmeden bana getir sen tükenme beni bitir *** Aşk bağının gülü ol da dikenini bana batır Bakma canım yandığıma sorma benim halim nedir

Olanlar Oldu Geçti Olanlar oldu geçti artık sen ne dersen de Benim kadar suçlusun suçlusun bunda sen de Suçlusun bunda sen de Tek ben mi sebeb oldum Bu hale gelmemize Benim kadar suçlusun suçlusun bunda sen de Suçlusun bunda sen de

Dilimi Bağlasalar Anmasam Hiç Adını Dilimi bağlasalar, anmasam hiç adını Gözümü dağlasalar, görmesem hiç yüzünü Elimi bağlasalar, tutmasam ellerini Silemezler gönlümden, ne aşkını ne seni *** Dünyamı karartsalar, görmemem için seni Büyüler yaptırsalar, sevmemem için seni Gurbete gönderseler, kan doldursa içimi Silemezler gönlümden, ne aşkını ne seni

Dediler Zamanla Hep Azalırmış Sevgiler Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler Olsun bana seninle geçen yıllarım yeter Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? *** Dediler ki gün gelir unuturmuş gidenler Olsun bana aşk dolu geçen yıllarım yeter Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu?

Nartanem Birtanem Ben her eylül o parkta o çamların altında Ne hayaller kurardım sanki varsın yanımda Nar tanem bir tanem sanki varsın yanımda O günleri yılları hasretle anıyorum Seni kaybettiğime nar tanem bir tanem *** Pişmanım yanıyorum pişmanım yanıyorum Bilmedik kıymetini o mutlu günlerin biz Heder ettik her şeyi her şeyi biz kendimiz Nar tanem bir tanem her şeyi biz kendimiz Çok yazık olmadı mı ayrılmamız bak bize Hiç dönüş yok yok artık kavuşmak ikimize Nar tanem bir tanem kavuşmak ikimize

Tez Geçsede Her Sevgide Bin Hatıra Vardı Tez geçse de her sevgide bir hatıra vardır Sevda denilen şey yaşayan hatıralardır Sevda denilen şey yaşayan yaşayan hatıralardır Sevmek de sevilmek de bahar bahar ömrü kadardır

Pişman Olurda Bir Gün Pişman olur da bir gün Dönersen bana geri Dönersen bana geri Gönül kapım açıktır çalmadan gir içeri *** Sana sevgiler sonsuz Henüz geçmedi zaman Henüz geçmedi zaman Gönül kapım açıktır çalmadan gir içeri

Dudaklarında Arzu Kollarında Yalnız Ben Dudaklarında arzu kollarında yalnız ben Sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim *** Gününe gecene eş gözünde yaş yine ben olayım Sana aşık yalnız ben ben olayım sevgilim *** Bütün ömür boyunca kalbinde sevgilin ben Benliğinde yalnız ben ben olayım sevgilim *** Gününe gecene eş gözünde yaş yine ben Sana aşık yalnız ben ben olayım sevgilim