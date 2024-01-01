Yeşim Salkım

-
Yok gider ayak sevda neyime
Aşka doymamış arsız gönüle
Ah ne kadar yanlış bir zaman
Sorma ölümüme ne de zor bu mekan
***
Bak çok boş yürekler var
Sevdadan habersiz
Aşkı bilmez
Bak çok boş yürekler var
Sevdadan habersiz aşkı bilmez
Tahtları gördüm
Sırça samandan
Bahtımı ördüm
Zevk-ü sefadan
Bıkmadı gönlüm
Ah bu dünyadan
Gel alma canımı bir gün daha
-
Gözlerim boş bakıyor
Gittiğin yola sanki
Bu seni son görüşüm
Unutmalıyım belki
***
Ama alıştım bi' tanem
Sensizlik şimdiden çok zor gibi
Kalırsan uzakta, bir gün karanlıkta
Kimsesiz bir çocuk gibi sessiz
Ah, bir başka olur yine seni sevmesi
***
Kara yazılım, yüreğim buruk
Gözlerim yaşlı, ama yine severim
Kara gecene güneş olurum
Yüreğim yaslı, ama yine severim
***
Gözlerim boş bakıyor
Gittiğin yola sanki
Bu seni son görüşüm
Unutmalıyım belki
***
Ama alıştım bi' tanem
Sensizlik şimdiden çok zor gibi
Kalırsan uzakta, bir gün karanlıkta
Kimsesiz bir çocuk gibi sessiz
Ah, bir başka olur yine seni sevmesi
***
Kara yazılım, yüreğim buruk
Gözlerim yaşlı, ama yine severim
Kara gecene güneş olurum
Yüreğim yaslı, ama yine severim
***
Kara yazılım, yüreğim buruk
Gözlerim yaşlı, ama yine severim
Kara gecene güneş olurum
Yüreğim yaslı, ama yine severim
-
Her şeyin yalan riya
Hayat sanki bir rüya
Bıktım usandım senden
Kavanoz dipli dünya
***
Her şeyin yalan riya
Hayat sanki bir rüya
Bıktım usandım senden
Kavanoz dipli dünya
***
Ah felek zalim felek
Kime ceket kime yelek
Herkese kavun yedirdin
Bana da yedirdin kelek
***
Ah felek zalim felek
Kime ceket kime yelek
Herkese urba giydirdin
Bana da yırtık bir yelek
***
Her şeyin yalan riya
Hayat sanki bir rüya
Bıktım usandım senden
Kavanoz dipli dünya
***
Her şeyin yalan riya
Hayat sanki bir rüya
Bıktım usandım senden
Kavanoz dipli dünya
***
Ah felek zalim felek
Kime ceket kime yelek
Herkese kavun yedirdin
Bana da yedirdin kelek
***
Ah felek zalim felek
Kime ceket kime yelek
Herkese urba giydirdin
Bana da yırtık bir yelek
***
Ah felek zalim felek
Kime ceket kime yelek
Herkese kavun yedirdin
Bana da yedirdin kelek
-
Ben seni sevmedim desem
Yalan yalan
Gözlerime dolmadım desem
Yalan
Ben kurtulamam senin
Aşk-ı sefil yollarından
***
Ahhh kurtulamam senin
Gönül zindanlarından
Sen başıma belam aklımdasın çoğu zaman
Seni unuttum desem vallahi büyük yalan
Sen başıma belam aklımdasın çoğu zaman
Seni unuttum desem vallahi büyük yalan
-
Kim sevmiş sevmeyi söyle
Sus şimdi gerçeği dinle
Sendeki bendeki her anı
Aşkın körelmiş yanı
***
Bir bahar bir hazan bir yaz
Bir şarkı bir şiir bir söz
Anlatır en güzel anları
Aslında yalanları
***
Ben sende sendim aşkım
Nereye kadar sonuna kadar
Sen bende bendin aşkım
Nereye kadar ölüme kadar
***
Bir anlık aşk değil heves değil
Yasak değil demiştik
Yıllardan sonra aşk yok
Sonuna kadar ölüme kadar
***
Kim sevmiş sevmeyi söyle
Sus şimdi gerçeği dinle
Sendeki bendeki her anı
Aşkın körelmiş yanı
***
Bir bahar bir hazan bir yaz
Bir şarkı bir şiir bir söz
Anlatır en güzel anları
Aslında yalanları
***
Ben sende sendim aşkım
Nereye kadar sonuna kadar
Sen bende bendin aşkım
Nereye kadar ölüme kadar
***
Bir anlık aşk değil heves değil
Yasak değil demiştik
Yıllardan sonra aşk yok
Sonuna kadar ölüme kadar
-
Seneler sürdü sanki yapayalnız günlerim
Dört duvar ardında her gece dua ettim
Sesimi duydu Tanrı sanki, seni çıkardı karşıma
Yeniden içimde baharlar açtı kara kışlara inat
***
Selam yeniden aşka
Selam, selam aleyküm
Senle hayata döndüm
Selam, selam aleyküm
***
Sevdan derman oldu bana
Silindi mazinin izleri
İsyan ederken dünyaya
Değişti kaderim bak sonunda
***
Selam yeniden aşka
Selam, selam aleyküm
Senle hayata döndüm
Selam, selam aleyküm
***
Gözlerim böyle aşk görmedi
Yüreğimde esen bu fırtınayı sevmeyen bilmez
İnşallah bu masal bitmez
Bize de gün gelir, nazar değmez inşallah
***
Ah-ah-ah
***
Selam yeniden aşka
Selam, selam aleyküm
Senle hayata döndüm
Selam, selam aleyküm
***
Selam yeniden aşka
Selam, selam aleyküm
Senle hayata döndüm
Selam, selam aleyküm
***
Selam yeniden aşka
Selam, selam aleyküm
Senle hayata döndüm
Selam, selam aleyküm
-
Senden sonra sevgilim değiştim
Bende vurdum duymaz olmaya
Alıştım ben de
Her gün acı çekmekten de
Her gün bin kez ölmektense
Kapatırım bu defteri ömrümce
***
Yırtıp attım sevgilim resmilerini
Kalbim ben dudağımdan
sildim ismini
Her gün hasret çekmektense
Her gün bin kez ölmektense
Unuturum uzaklara gidince
***
Hayata küsemem senin ardından
Beni bilirsin ağlayamam
Seninle doğmadım seninle ölmem
Beni tanırsın geriye dönmem
***
Her gün hasret çekmektense
Her gün bin kez ölmektense
Unuturum uzaklara gidince
***
Hayata küsemem senin ardından
Beni bilirsin ağlayamam
Seninle doğmadım seninle ölmem
Beni tanırsın geriye dönmem
***
Her gün hasret çekmektense
Her gün bin kez ölmektense
Unuturum uzaklara gidince
***
Yırtıp attım sevgilim resmilerini
Kalbim ben dudağımdan
sildim ismini
Her gün hasret çekmektense
Her gün bin kez ölmektense
Unuturum uzaklara gidince
***
Hayata küsemem senin ardından
Beni bilirsin ağlayamam
Seninle doğmadım seninle ölmem
Beni tanırsın geriye dönmem
-
Ah yaralı günler ağlar yaslı gönlümde
Gül kokulu baharlarım geçti İzmir de
Ah yaralı günler ağlar yaslı gönlümde
Gül kokulu baharlarım geçti İzmir de
***
Süslü fayton, sakin kordon,
O konaklar, büyülü masallar nerde
İzmir bekler gideyim aman
Dertli sevda çekerim inan
Ayrı düştüm düşeli ondan
Gizli gizli yanarım aman
-
Olmaz yapamaz hiç kimse beni kandıramaz
Çok işveliyim korkma bıktırmaz yaptığım bu naz
Ben aşığı gözünden anlarım
O çapkın bakışları yapma bana
***
Bir tutulursan karışmam sana
Senide mum gibi yaparım
Ben kadınım çok dişiyim kadının bilmişiyim evelallah
Aşka meşke hemen dalmam hadi çek git e hadi yallah
-
Fazla çapkın değilim
Severim güzelleri
Birde kötü huyum var
Gezerim geceleri
Bana derler yürek yakan
Bende ne cevherler var
Ama şimdi aklım yalnız sende sende
Vallahi, billahi
Sana teslim oldum yar
Başka birine bakarsam
Gözlerim kör olsun yar
Yedikule zindanında
Baharım kış olsun yar
Sensiz bir yere gidersem
İçtiğim zem olsun yar
-
Herkes bir şey aldı götürdü benden
Kimi umutlarımı
Kimi inançlarımı
Kimi en güzel duygularımı
***
Herkes bir şey aldı götürdü benden
Kimi bugünlerimi
Kimi yarınlarımı
Kimi en güzel anılarımı
***
Sen başkalarına benzeme sakın
Hep böyle kal, hep cana yakın
Sen başkalarına benzeme sakın
Hep böyle kal, hep böyle kal
Hep bana yakın