Yeşim Salkım

Gölgede kalmış bir kırık aşk ki gözleri yaşlı Değmeyin dostlar ağlasın varsın ağlamak hakkı *** Yıllara sinmiş bir buruk tat ki dildeki hali İstemem dostlar tatmayın sizler olsa da fani *** Ah...yüreğim acıyor *** Ağlama sevdam ağlama artık Ahları geçtik vahlara kaldık Fırtına olduk sonra da dindik Dağları aştık düzlere indik *** Dinleme artık eskidi şarkının Sözleri yaslı Gerçeği gördün sevdiğin aşkın Gözleri paslı *** Ah... yüreğim acıyor

Gesi bağlarında dolanıyorum Yitirdim yarimi amman aranıyorum Yitirdim yarimi amman aranıyorum *** Bir çift selamına güveniyorum Gel otur yanıma hallarımı söyleyim Halımdan bilmiyor ben o yari neyleyim *** Gesi bağlarında üç top gülüm var Hey Allah'tan korkmaz sana da bana ölüm var Hey Allah'tan korkmaz sana bana ölüm var *** Ölüm varsa bu dünyada zulüm var Atma garip anam beni dağlar ardına Kimseler yanmasın anam yansın derdime