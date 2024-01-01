Türkülerimiz - 1 Şarkı Sözleri
Yeşim Salkım Türkülerimiz - 1 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeşim Salkım Türkülerimiz - 1 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Türkülerimiz - 1 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeşim Salkım
Türkülerimiz - 1
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Gölgede kalmış bir kırık aşk ki gözleri yaşlı
Değmeyin dostlar ağlasın varsın ağlamak hakkı
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Yıllara sinmiş bir buruk tat ki dildeki hali
İstemem dostlar tatmayın sizler olsa da fani
***
Ah...yüreğim acıyor
***
Ağlama sevdam ağlama artık
Ahları geçtik vahlara kaldık
Fırtına olduk sonra da dindik
Dağları aştık düzlere indik
***
Dinleme artık eskidi şarkının
Sözleri yaslı
Gerçeği gördün sevdiğin aşkın
Gözleri paslı
***
Ah... yüreğim acıyor
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Gesi bağlarında dolanıyorum
Yitirdim yarimi amman aranıyorum
Yitirdim yarimi amman aranıyorum
***
Bir çift selamına güveniyorum
Gel otur yanıma hallarımı söyleyim
Halımdan bilmiyor ben o yari neyleyim
***
Gesi bağlarında üç top gülüm var
Hey Allah'tan korkmaz sana da bana ölüm var
Hey Allah'tan korkmaz sana bana ölüm var
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Ölüm varsa bu dünyada zulüm var
Atma garip anam beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın anam yansın derdime
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