Yeşim Salkım

-
Ne hazansın ne baharsın
Sen ne anlarsın
Sana dersem aşk kırmızı
Anca korkarsın
Görüyorum senin halin aşka uymuyor
Vazgeç bitsin, terk et gitsin
***
Olmuyor işte görsene gerçeği
Bırak hadi boş ver asmayı kesmeyi
Bu aşk seninle olmuyor
Bırak hadi boş ver yağmayı esmeyi
Ona buna dair yazmayı çizmeyi
Bu aşk seninle olmuyor
***
Ne aşımsın ne suyumsun
Niye durursun
Sana dersem aşk yaralı
Neyle korursun
Görüyorum senin halin aşka uymuyor
Vazgeç bitsin, terk et gitsin
***
Olmuyor işte görsene gerçeği
Bırak hadi boş ver asmayı kesmeyi
Bu aşk seninle olmuyor
Bırak hadi boş ver yağmayı esmeyi
Ona buna dair yazmayı çizmeyi
Bu aşk seninle olmuyor..
-
Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın
Bende gülmedim yalan dünyada
Sen beni gönlünce mutlumu sandın
Ömrümü boş yere çalan dünyada
***
Ah yalan dünya, yalan dünya
Yalandan yüzüme gülen dünya
Ah yalan dünya, yalan dünya
Yalandan yüzüme gülen dünya
***
Sen ağladın canım ben ise yandım
Dünyayı gönlümce olacak sandım
Boş yere aldandım, boş yere kandım
Ah, rengi gözümde solan dünyada
***
Ah yalan dünya, yalan dünya
Yalandan yüzüme gülen dünya
Ah yalan dünya, yalan dünya
Yalandan yüzüme gülen dünya
***
Ne yemek ne içmek ne tadım kaldı
Garip bülbül gibi feryadım kaldı
Alamadım eyvah muradım kaldı
Ben gidip ellere kalan dünya
***
Ah yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada
Ah yalan dünyada, yalan dünyada
Yalandan yüzüme gülen dünyada
-
Zahmet etme
Ne zaman olsa
Alırım senden
Kalanlar varsa
***
Olsun varsın
Al hepsi kalsın
Yaramaz artık bana o sevda
***
Bakar bakar bizi anarsın
Kazara atma ama sakla
***
Belli mi olur benim niyetim
Bakarsın sevda diye
Tutunur dilim
Uzakta ol yakın kal
Ya özlerse tenim
***
Belli mi olur benim niyetim
Bakarsın hasret yağar
Islanır içim
Uzakta ol yakın kal
Ya özlerse tenim
-
Yoluma çıkmasan
Yakışmaz yine sever gibi yapmasan
Dahası var
Unutmak hiç kolay olmadı
***
Yaptığın her şeyi
Yeniden hatırlatıp artık üzmesen
Dönüşü yok
Yoruldu aşk hali kalmadı
***
Üzülmedin benim kadar
Düşünmedin biter bu aşk gider diye
***
Sana kanıp dönsem
Ömür boyu katlanıpta dirensem
Sana nefes olsam
Değer mi hiç sanmam
***
Bana bakıp görsen
Biran önce anlayıpta çekilsen
Biraz huzur bulsam
Seninle dost kalsam
***
Yoluma çıkmasan
Yakışmaz yine sever gibi yapmasan
Dahası var
Unutmak hiç kolay olmadı
***
Yaptığın herşeyi
Yeniden hatırlatıp artık üzmesen
Dönüşü yok
Yoruldu aşk hali kalmadı
***
Üzülmedin benim kadar
Düşünmedin biter bu aşk gider diye
***
Sana kanıp dönsem
Ömür boyu katlanıpta dirensem
Sana nefes olsam
Değer mi hiç sanmam
***
Bana bakıp görsen
Biran önce anlayıp da çekilsen
Biraz huzur bulsam
Seninle dost kalsam
-
Uzun uzun anlat hadi durma
Anlat hiç eksiksiz herşeyi
Utanırsın sandım ama
Yüzsüz yüreğin hala
Asla kıvırma asla
***
Uslanmadın hiç yerinde durmadık ki
Birgün bile sadık adam olmadın ki
Durum aynı mekan aynı alıştım
Yine mi dersine çok çalıştın
***
Uslanmadın hiç pişmanlık duymadın ki
Bir gün bile bana ait olmadın ki
Sebep aynı sonuç aynı alıştım
Yine mi dersine çok çalıştın
-
-
Yine mi aşkla savaşın
Büyük cesaret
Sözün söz mü yüreğim
Bu son mu nihayet
***
Dinlensen tadı çıksa yalnızlığın
Başına dert oldu aşka arsızlığın
***
Amman dikkat et
Yine takılma düşme sürünme
Sonucu göze aldıysan
Asla bana güvenme
***
Amman dikkat et
Sonuna gelince yıkılma
Canını yakınca
Boşuna sıkılma
-
Zaman çok daraldı
Aklına düşüp beni arasan
Yanıma gelsen yüzünü görsem
Ölüme sırt çevirsem
***
Unuttun mu sevdiğim
Benim sesim duyduğun
Belki de bu son arzum
Önemsiz gururum
***
Deli gibi özledim
Sen nasılsan öyleyim
İyi oldu geldiğin
Sensiz olmaz demiştim
***
Unuttun mu sevdiğim
Benim sesim duyduğun
Belki de bu son arzum
Önemsiz gururum
***
Deli gibi özledim
Sen nasılsan öyleyim
İyi oldu geldiğin
Sensiz olmaz demiştim
Sensiz olmaz demiştim
-
Rakı Balık Hazır
Mezeleri Getir
Kavun Üzüm Yeter
Gerisini Götür
Dolu Sise Kalsın
Boşu Biri Alsın
Buzu Getir Abi
Suyu Getir Abi
***
Hadi İçelim Aşka Göçelim
Meşkten Fırsat Kaldıysa
Aman Bana ne Yada Sana ne
***
Alcak Dünya Yandıysa
Nasıl Derler Hani
Yanmasa da Fani
***
Buzu Getir Abi
Suyu Getir Abi
Bırak Yansın Abi
Dibi Tutsun Abi
Abe Yansın Abi
Dünya Yansın Abi
***
Hesap Abi
-
Haydi kızlar kalkın göbek atmaya
Oynamanın geldi vakti saati
Haydi kızlar kalkın göbek atmaya
Hepimizin neşesi kına gecesi
***
Haydi kızlar kalkın göbek atmaya
Oynamanın geldi vakti saati
Haydi kızlar kalkın göbek atmaya
Hepimizin neşesi kına gecesi
***
Kaynanası altınını hazırlar
Gelinin avcuna koyar
Ağlamasın gelin gözyaşını silin
Bu gecenin ecesi o
***
Şarkı türkü fasılın geldi zamanı
Çalsın dursun haydi oyun havası
Elbisesi sırmalı peçesi yarım
Dünyaların güzeli gül gelin hanım
***
Haydi kızlar kalkın göbek atmaya
Oynamanın geldi vakti saati
Haydi kızlar kalkın göbek atmaya
Hepimizin neşesi kına gecesi
***
Mumlarını dizelim sinemis hazır
Kınasını yakalım gelinimizin
Haydi kızlar kalkın göbek atmaya
Neşemize bin bir neşe katmaya
***
Kaynanası altınını hazırlar
Gelinin avcuna koyar
Ağlamasın gelin gözyaşını silin
Bu gecenin ecesi o
***
Şarkı türkü fasılın geldi zamanı
Çalsın dursun haydi oyun havası
Elbisesi sırmalı peçesi yarim
Dünyaların güzeli gül gelin hanim
***
Şarkı türkü fasılın geldi zamanı
Çalsın dursun haydi oyun havası
Elbisesi sırmalı peçesi yarım
Dünyaların güzeli gül gelin hanim
-
Kara gözlüm
Seni sevdim derken
Bilir miydim gideceksin benden
Aşka önce hayat verdin
Ben seninle çok güzeldim
***
Söyle söyle korkma söyle
Niye sustun niye ses gelmiyor
Öyle böyle hazırım ben
Yüreğin mi yoksa el vermiyor
***
Kara gözlüm
Sana bir söz versem
Sana ait bu beden can dersem
İnanır mı bilmem kalbin
Bu uğurda aşk dilensem
***
Söyle söyle korkma söyle
Niye sustun niye ses gelmiyor
Öyle böyle hazırım ben
Yüreğin mi yoksa el vermiyor
-
Kaçmak gerek kaçmak bazen
Birçok gerçekten
Hayal kurmak lazım kızım
Derdin eskiden
Şimdi neden vazgeç dersin hayallerinden
Boşver baba çok memnunum
Böyle halimden
***
Uçmak gerek uçmak bazen
Kendi içinden
Aşık olmak lazım kızım
Derdin eskiden
***
Şimdi nasıl kurtul dersin aşkın elinden
Boşver baba çok memnunum
Aşık halimden
***
Ah . çok geç baba bırak beni küskün kalbimle
Kah . dertliyim kah . mutluyum kendi kendimle
Üzdüysem istemeden özür dilerim
Merak etme ben kalbimi tamir ederim
***
Üzdüysem istemeden özür dilerim
Hem kalbimi hem derdimi tamir ederim
-
Ne hazansın ne baharsın
Sen ne anlarsın
Sana dersem aşk kırmızı
Anca korkarsın
Görüyorum senin halin aşka uymuyor
Vazgeç bitsin, terk et gitsin
***
Olmuyor işte görsene gerçeği
Bırak hadi boş ver asmayı kesmeyi
Bu aşk seninle olmuyor
Bırak hadi boş ver yağmayı esmeyi
Ona buna dair yazmayı çizmeyi
Bu aşk seninle olmuyor
***
Ne aşımsın ne suyumsun
Niye durursun
Sana dersem aşk yaralı
Neyle korursun
Görüyorum senin halin aşka uymuyor
Vazgeç bitsin, terk et gitsin
***
Olmuyor işte görsene gerçeği
Bırak hadi boş ver asmayı kesmeyi
Bu aşk seninle olmuyor
Bırak hadi boş ver yağmayı esmeyi
Ona buna dair yazmayı çizmeyi
Bu aşk seninle olmuyor..
-
Bana kalsa hiç karışma
Hele gitsin önce neymiş görsün
Kafasına dank edince
Başı önde tıpış tıpış dönsün
***
Soru sorma hiç konuşma
Kahrından gün gün ölsün
O sürünsün sen aldırma
Bu duruma layık o
***
Ya nasip duaların dil de dayan
Ya nasip bilirim ki kazanır hep
Aceleci olmayan
***
Ya nasip kadere az çok inan
Ya nasip unutma ki hayrınadır
Sana nasip olmayan