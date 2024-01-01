Yeşim Salkım

-
büyüleyen gözlerinle, yeşil yeşil bakıyorsun
sevdalanmış yüreğime, damla damla akıyorsun
***
karanfiller gibi renkli
bülbüller gibi ahenkli
neşeli sevinçli zevkli
nağme nağme şakıyorsun
***
samur samur saçlarınla, kalem kalem kaşlarınla
çıldırtan bakışlarınla
alev alev yakıyorsun
***
karanfiller gibi renkli
bülbüller gibi ahenkli
neşeli sevinçli zevkli
nağme nağme şakıyorsun
-
Seyyah oldum, pazar pazar dolaştım
Bir tüccara satamadım ben beni
Koyun oldum, kuzum ile meleştim
Bir sürüye katamadım ben beni, ben beni
***
Ben beni, kendimi, canımı, özümü
Ben beni, kendimi, canımı, özümü
Ben beni, kendimi, canımı, özümü
***
Dostlar beni bir kazana koydular
40 yıl yandım, "Daha çiğdir" dediler
Ölçeğimi gram gram yediler
Bir kantarda tartamadım ben beni, ben beni
***
Ben beni, kendimi, canımı, özümü
Ben beni, kendimi, canımı, özümü
Ben beni, kendimi, canımı, özümü
***
Deli gönlüm aktı gitti engine
Çok boyandım, çok çiçekler rengine
Bir Mahsuni demiş, "Oldum kendime"
Olmaz olsun, atamadım ben beni, ben beni
***
Ben beni, kendimi, canımı, özümü
Ben beni, kendimi, canımı, özümü
Ben beni, kendimi, canımı, özümü
-
Bu ne biçim aşk böyle?
Bugün onla, yarın benle
Çıldırmak işten değil
Gönül eğlendirme benle
***
Daha dün söz vermiştin
"Beni affet" demiştin
Bugün seni gördüm yolda
Birisi vardı kolunda
***
"Bu son olsun" demiştin bana mehtapta
Artık sana inanamam, bir daha asla
Asla, asla
Dünyada yalnız kalsam da
***
"Bu son olsun" demiştin bana mehtapta
Artık sana inanamam, bir daha asla
Asla, asla
Dünyada yalnız kalsam da
***
Seviyorsan doğru söyle
Aşkımız sürmez böyle
Ben senin kuklan değilim
Gönül eğlendirme benle
***
Daha dün söz vermiştin
"Beni affet" demiştin
Bugün seni gördüm yolda
Birisi vardı kolunda
***
"Bu son olsun" demiştin bana mehtapta
Artık sana inanamam, bir daha asla
Asla, asla
Dünyada yalnız kalsam da
***
"Bu son olsun" demiştin bana mehtapta
Artık sana inanamam, bir daha asla
Asla, asla
Dünyada yalnız kalsam da
Dünyada yalnız kalsam da
-
tatlı acı sevgimizin tek ilacı
aşk dalının çam ağacı hatıralar
aşk ağacı boynu bükük
sen gideli rengi solu
her sevenin derdi büyük hatıralar
***
hatıralarmış kalan herşey boş herşey yalan
yalnızca zaman zaman canlanır hatıralar
aşk belası sönse bile saç beyaza dönse bile
solmayacak burda yine hatıralar
-
Derdine göğsümü germeyeceğim
Bağrımı yoluna sermeyeceğim
Rüyamda sana yer vermeyeceğim
Tövbeler tövbesi
***
Tac olsan başıma takmayacağım
Nur olsan gözüme bakmayacağım
Yoluna adaklar yakmayacağım
Tövbeler tövbesi
***
Tac olsan başıma takmayacağım
Nur olsan gözüme bakmayacağım
Yoluna adaklar yakmayacağım
Tövbeler tövbesi
***
Derdine göğsümü germeyeceğim
Bağrımı yoluna sermeyeceğim
Rüyamda sana yer vermeyeceğim
Tövbeler tövbesi
***
Derdine göğsümü germeyeceğim
Bağrımı yoluna sermeyeceğim
Rüyamda sana yer vermeyeceğim
Tövbeler tövbesi
***
Sinemde kor olsun yanmayacağım
Bin yemin etsen de kanmayacağım
Seni hiçbir zaman anmayacağım
Tövbeler tövbesi
***
Sinemde kor olsun yanmayacağım
Bin yemin etsen de kanmayacağım
Seni hiçbir zaman anmayacağım
Tövbeler tövbesi
***
Kahretsem sana dön demeyeceğim
Ecel ol sana baş eğmeyeceğim
Ve senden başka da sevmeyeceğim
Tövbeler tövbesi
***
Kahretsem sana dön demeyeceğim
Ecel ol sana baş eğmeyeceğim
Ve senden başka da sevmeyeceğim
Tövbeler tövbesi
Tövbeler tövbesi
Tövbeler tövbesi
-
Seni sevdim seveli
Herkesin gözü bende
Seni sevdim seveli
Herkesin gözü bende
Şu dünyada rahat yok
***
Sevene sevilene
Şu dünyada rahat yok
Sevene sevilene
Gir koluma gezelim
Herkes görsün anlasın
Gir koluma gezelim
Herkes görsün anlasın
Gelde sarıl boynuma
Düşmanlarım çatlasın
Gelde sarıl boynuma
Düşmanlarım çatlasın
***
Bekliyorum sevgilim
Gece gündüz deme gel
Bekliyorum sevgilim
Gece gündüz deme gel
***
Kıskansın eller bizi
Yarın olsun yine gel
Kıskansın eller bizi
Yarın olsun yine gel
Gir koluma gezelim
Herkes görsün anlasın
Gir koluma gezelim
***
Herkes görsün anlasın
Gel de sarıl boynuma
Düşmanlarım çatlasın
Gel de sarıl boynuma
Düşmanlarım çatlasın
***
Bana verdiğin aşkı
Hiç kimsede bulamam
Bana verdiğin aşkı
Hiç kimsede bulamam
Anladım ki sevgilim
Başkasıyla olamam
Anladım ki sevgilim
***
Başkasıyla olamam
Gir koluma gezelim
Herkes görsün anlasın
Gir koluma gezelim
Herkes görsün anlasın
Gel de sarıl boynuma
Düşmanlarım çatlasın
Gel de sarıl boynuma
Düşmanlarım çatlasın
***
Gel de sarıl boynuma
Düşmanlarım çatlasın
Gel de sarıl boynuma
Düşmanlarım çatlasın
-
Gelirim demiştin sen giderken
Mevsimler geçti bak üzerinden
Unuttu diyor seni bilenler
Yalan de şüphe etmem sevginden
***
Rüyalar hep aldatır bilirsin
Elimden tutar gibi gerçeksin
Gözümde tüten hatıra sensin
İçimde yanan tek hasretimsin
***
Nerdeysen orası benim cennetim
Nerdeysen haber ver seni kaybettim
Bilsem ki kimsenin kalbinde değilsin
Nerdeysen orada bekle beni sevgilim
Nerdeysen
***
Ararken seni bu sokaklarda
Benzeyen bir saç ya bir dudaksa
Dururum ben her adım başında
Sanki sen varsın her an karşımda
***
Seslensen dünyanın bir ucundan
Tanırım sesini uzaklardan
Nasılsa bulurum ben arar da
Belki yaz belki kış belki baharda
***
Nerdeysen orası benim cennetim
Nerdeysen haber ver seni kaybettim
Bilsem ki kimsenin kalbinde değilsin
Nerdeysen orada bekle beni sevgilim
***
Nerdeysen orası benim cennetim
Nerdeysen haber ver seni kaybettim
Bilsem ki kimsenin kalbinde değilsin
Nerdeysen orada bekle beni sevgilim
Nerdeysen