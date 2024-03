Yeşim Salkım

Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler Olsun bana seninle geçen yıllarım yeter Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu? *** Dediler ki gün gelir unuturmuş gidenler Olsun bana aşk dolu geçen yıllarım yeter Nasıl olsa her şeyin zamanla sonu yok mu? Ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu?

Ben her eylül o parkta o çamların altında Ne hayaller kurardım sanki varsın yanımda Nar tanem bir tanem sanki varsın yanımda O günleri yılları hasretle anıyorum Seni kaybettiğime nar tanem bir tanem *** Pişmanım yanıyorum pişmanım yanıyorum Bilmedik kıymetini o mutlu günlerin biz Heder ettik her şeyi her şeyi biz kendimiz Nar tanem bir tanem her şeyi biz kendimiz Çok yazık olmadı mı ayrılmamız bak bize Hiç dönüş yok yok artık kavuşmak ikimize Nar tanem bir tanem kavuşmak ikimize