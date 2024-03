Yeşim Salkım

Yazık sonu geldi ve bitti, şimdi sen hiçbir şey Her güzel yaşanan gün için, son defa ağlar yüreğim *** Bu gece her gece tükenir ah diye Korkmadım seni yendim Canımı yakmaya hiç hiç gücün yok artık Olmuyor son kez denedin *** Her şey gün gibi aşikardı sevgili Zaten ilk sabah bitmeliydik biz Bir şey vardı ki bitmeliydik sevgili Başka aşklara gitmeliydik biz *** Mutsuzdum yalnızdım aşksızdım seni tanıdım Yerdeydin gökteydin herşeydin yar sen *** Bilseydim ellerden farksızdım seni tanıdım Yerdeydin gökteydin herşeydin yar sen *** Bilseydim ellerden farksızdın ah deli adamım Sevmezdim yıllarca dağlarca ben

Yoktan geliyorum İçimi okur gibi bakıyorsun Gördüğün her şey beni sana doğrulamakta Suskunluğun boşuna Ürkekliğin gereksiz Unutma *** Sen keşfedilmemiş koyların hasretinde Ben neşredilmemiş aşkların galibi Sen seyredilmemiş gözlerin karasının Ben söylenilmemiş sözlerin sahibi *** Yüreğimde istediğin her şey olacaksın Özlediğin çocuğu bulacaksın *** Hadi hazırlan Eskileri terk etmeye Hadi hazır yüreğin Yenileri fark etmeye Ve kulağın ayak sesimde biliyorum Yola çıktım çoktan yoktan geliyorum

Gün hazan kokuyor Sen dolu yine dört yanın Yar yar yar sesin geliyor Gül yüzün uzak ağlarım *** Geceyarısı kapım çalsa Yine evime kokun girse Bir değse gözün gözüme Çığ düşer gibi hüzün yağarım *** Dağı taşı delsen yine bana gelsen Beni göze alsan yine benim olsan Yüreğimi bilsen acısını görsen Yine ışık olsan gecelere doğsan *** Yaşadığın an gibi Damarıma kan gibi Bedenime can gibi Yine bana gelişin

Sen hangi yangından kaçıp da geldin Her yüzün kapkara her yüzün zifir *** Sen hangi dillerden kopup da geldim Her sözün vesvese her sözün zehir *** Sen aşkı dünlerde kalan mı sanıyorsun Her aşkın altında yalan mı arıyorsun Deli misin nesin sen *** Beni hasta etme Beni zora sokma Beni bana itme Ben zaten deliyim