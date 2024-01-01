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7/24 Dinle Leyla

Leyla Şarkı Sözleri

Yeşim Salkım Leyla şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeşim Salkım Leyla şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Leyla sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeşim Salkım

Yeşim Salkım

Leyla

  • Dilimi Bağlasalar Anmasam Hiç Adını

  • Leyla (Remix By Kayahan Version)

  • Ada Boş

  • Ölürüm Kollarında

  • Nefessiz

  • Hücre (Nerde)

  • Evi Terkettim Bugün

  • Tanırsın

  • Allah'ın Dediği Olur

  • Leyla

  • Leyla (Remix By Ozan Bayraşa Version)

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