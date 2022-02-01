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Yeşim Salkım

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Yeşim Salkım 12 Nisan 1968 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Müzisyen Dursun Salkım'ın kızı olan Yeşim Salkım Kavaklıdere'de büyümüştür. Saint Benoît Fransız Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Sanat Müziği Bölümü'nde öğrenimini tamamlamıştır. İlk albümü “Hiç Keyfim Yok” 31 Mart 1994'te piyasaya sürmüştür. Salkım, "Son Sigara", "Ben Yoldan Gönüllü Çıktım" ve "Hiç Keyfim Yok" adlı şarkılarıyla tanınmıştır. 1995 yılında "Ferman" albümünü piyasaya süren Salkım, Deli Mavi, bir Ajda Pekkan cover'ı olan Yeniden Başlasın ve Günlerim Soluyor gibi şarkılarla kariyerini sürdürmüştür. Ardından 1996 yılında kamera karşısına geçerek oyunculuğa adım atmıştır. İlk oynadığı film, Eşkıya'da başrol karakteri Emel'i canlandırmıştır. 1997'de Yeşil Müzik isimli plak şirketini kurmuş ve Hilal Cebeci, Cenk Eren, Lerzan Mutlu, Tarık gibi ünlüleri müzik piyasasına kazandırmıştır Salkım, bugüne kadar çıkarttığı 13 albümde toplam 131 parça seslendirmiş ve bunlardan 30’una klip çekmiştir. Üç dizi ve 4 filmde oynamıştır. “Şarkıcı” filminin sound track albümünde 2 şarkı, “Sessiz Gemiler” dizisinde 1 şarkı, “Seher Vakti” dizisinde ise bir türkü seslendirmiştir. Ayrıca ünlü besteci Melih Kibar’ın “Yadigar” albümü için söylediği “Rüya” adlı parça için bir de klip çekmiştir. Oyunculuk alanında başarıyla ilerleyen Salkım, "Şarkıcı" filmiyle 2001 yılında Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. Yeşim Salkım, gerek müzik kariyeriyle, gerekse oyunculuğuyla Türkiye’nin önde gelen sanatçıları arasında en dikkat çeken isimlerden biri olmuştur. Tam üç kez Türkiye turnesine çıkmış ve 2000’li yıllara doğru gelişen Türk Pop müziğinin gerçek yıldızlarından biri olmayı başarmıştır.

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Yeşim Salkım 02:35
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Bu Aşk Seninle Olmuyor (Remix)

Yeşim Salkım 05:07
03

Ben Beni

Yeşim Salkım 04:07
04

Bu Ne Biçim Aşk Böyle

Yeşim Salkım 04:42
05

Hatıralar

Yeşim Salkım 03:34
... KAPAT
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Albümler

Niye Hayat Yeşim Salkım

Katil Uşak Yeşim Salkım

Senden Geçemem Yeşim Salkım

Erkeğin Zillisi Yeşim Salkım

Şehrin Işıkları Yeşim Salkım

Unutursun Gönlüm Yeşim Salkım

Duymayan Kalmasın Yeşim Salkım

7 de 7 Yeşim Salkım

Bambaşka Yeşim Salkım

Sen Nasılsan Öyleyim Yeşim Salkım

Bazen Yeşim Salkım

Ayna Yeşim Salkım

Vefa Borcu Yeşim Salkım

Hep Böyle Kal Yeşim Salkım

Sevgilim Yeşim Salkım

Yoktan Geliyorum Yeşim Salkım

Ferman Yeşim Salkım

Hiç Keyfim yok Yeşim Salkım

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