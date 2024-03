Yeşim Salkım

Dün gece başka biriyle Tüm gece bambaşka şekilde Çarpıcıydı her yanı Ah bir solukta, ah dün gece *** Dün gece farklı biriyle Tüm gece sinsi bir şekilde Sarsıcıydı her yanı Ah bir yudumda, ah dün gece *** Sensizim sandığım o anları Hem de yaşanan tüm o akşamı Her nasıl oldu süzüldün aklıma Diye hiç kendi kendime İnan ki sormadım bile *** Dün gece başka biriyle Tüm gece bambaşka şekilde Çarpıcıydı her yanı Ah bir solukta, ah dün gece *** Dün gece farklı biriyle Tüm gece sinsi bir şekilde Sarsıcıydı her yanı Ah bir yudumda, ah dün gece *** Sensizim sandığım o anları Hem de yaşanan tüm o akşamı Her nasıl oldu süzüldün aklıma Diye hiç kendi kendime İnan ki sormadım bile