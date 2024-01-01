Yeşim Salkım

Aramızdaki aşkı varsın herkes anlasın Korkum yoktur kimseden Duymayan kalmasın *** Herkes gözüyle görsün Bunlar aşıktır desin Dostum düşmanım bilsin Bilmeyen kalmasın, kalmasın *** Bıktım ben gizlemekten Gönlüme sus demekten Seni benden beni senden Sormayan kalmasın *** Bıktım ben gizlemekten Gönlüme sus demekten Seni benden beni senden Sormayan kalmasın *** Gizli aşkın tadı yok Böyle aşk hiç olmasın Dolaşalım el ele Görmeyen kalmasın *** Herkes gözüyle görsün Bunlar aşıktır desin Dostum düşmanım bilsin Bilmeyen kalmasın, kalmasın *** Aramızdaki aşkı varsın herkes anlasın Korkum yoktur kimseden Duymayan kalmasın *** Herkes gözüyle görsün Bunlar aşıktır desin Dostum düşmanım bilsin Bilmeyen kalmasın, kalmasın *** Bıktım ben gizlemekten Gönlüme sus demekten Seni benden beni senden Sormayan kalmasın *** Bıktım ben gizlemekten Gönlüme sus demekten Seni benden beni senden Sormayan kalmasın *** Gizli aşkın tadı yok Böyle aşk hiç olmasın Dolaşalım el ele Görmeyen kalmasın *** Herkes gözüyle görsün Bunlar aşıktır desin Dostum düşmanım bilsin Bilmeyen kalmasın, kalmasın *** Gizli aşkın tadı yok Böyle aşk hiç olmasın Dolaşalım el ele Görmeyen kalmasın *** Herkes gözüyle görsün Bunlar aşıktır desin Dostum düşmanım bilsin Bilmeyen kalmasın *** Gizli aşkın tadı yok Böyle aşk hiç olmasın Dolaşalım el ele Görmeyen kalmasın *** Herkes gözüyle görsün Bunlar aşıktır desin Dostum düşmanım bilsin Bilmeyen kalmasın, kalmasın