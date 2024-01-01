Duymayan Kalmasın Şarkı Sözleri
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Yeşim Salkım
Duymayan Kalmasın
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Aramızdaki aşkı varsın herkes anlasın
Korkum yoktur kimseden
Duymayan kalmasın
***
Herkes gözüyle görsün
Bunlar aşıktır desin
Dostum düşmanım bilsin
Bilmeyen kalmasın, kalmasın
***
Bıktım ben gizlemekten
Gönlüme sus demekten
Seni benden beni senden
Sormayan kalmasın
***
Bıktım ben gizlemekten
Gönlüme sus demekten
Seni benden beni senden
Sormayan kalmasın
***
Gizli aşkın tadı yok
Böyle aşk hiç olmasın
Dolaşalım el ele
Görmeyen kalmasın
***
Herkes gözüyle görsün
Bunlar aşıktır desin
Dostum düşmanım bilsin
Bilmeyen kalmasın, kalmasın
***
Aramızdaki aşkı varsın herkes anlasın
Korkum yoktur kimseden
Duymayan kalmasın
***
Herkes gözüyle görsün
Bunlar aşıktır desin
Dostum düşmanım bilsin
Bilmeyen kalmasın, kalmasın
***
Bıktım ben gizlemekten
Gönlüme sus demekten
Seni benden beni senden
Sormayan kalmasın
***
Bıktım ben gizlemekten
Gönlüme sus demekten
Seni benden beni senden
Sormayan kalmasın
***
Gizli aşkın tadı yok
Böyle aşk hiç olmasın
Dolaşalım el ele
Görmeyen kalmasın
***
Herkes gözüyle görsün
Bunlar aşıktır desin
Dostum düşmanım bilsin
Bilmeyen kalmasın, kalmasın
***
Gizli aşkın tadı yok
Böyle aşk hiç olmasın
Dolaşalım el ele
Görmeyen kalmasın
***
Herkes gözüyle görsün
Bunlar aşıktır desin
Dostum düşmanım bilsin
Bilmeyen kalmasın
***
Gizli aşkın tadı yok
Böyle aşk hiç olmasın
Dolaşalım el ele
Görmeyen kalmasın
***
Herkes gözüyle görsün
Bunlar aşıktır desin
Dostum düşmanım bilsin
Bilmeyen kalmasın, kalmasın