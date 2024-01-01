Erkeğin Zillisi Şarkı Sözleri
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Yeşim Salkım
Erkeğin Zillisi
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İpin ucu kaçtı çoktan bu iş boyumu aştı
Çözemedim akılda melekle şeytan karıştı
Vay, vay, vay
Dost kervanı geçti buradan gerisini yeller aldı
Kapı önüne de yatırdım yine de uslanmadı
Vay, vay, vay
***
Şişt erkeğin zillisi, yılanın zehirlisi
Ayıp ayıp üstüne bu kantar çekmez bizi
Aşk tenine değmeli, seni gebertmeli
Yaka paça kalbini alıp sürüklemeli
***
Aldım aldım gemiyi azıya aldım
Bu oyun benim yavrum elime kaldın
Sen hiç aşk mermisi, kırık kalp tekmesi
Kırk fırça darbesi yedin mi tatlım?
***
Aldım aldım gemiyi azıya aldım
Bu oyun benim yavrum elime kaldın
Sen hiç aşk mermisi, kırık kalp tekmesi
Kırk fırça darbesi yedin mi tatlım?
***
Şişt erkeğin zillisi, yılanın zehirlisi
Ayıp ayıp üstüne bu kantar çekmez bizi
Aşk tenine değmeli, seni gebertmeli
Yaka paça kalbini alıp sürüklemeli
***
Şişt erkeğin zillisi, yılanın zehirlisi
Ayıp ayıp üstüne bu kantar çekmez bizi
Aşk tenine değmeli, seni gebertmeli
Yaka paça kalbini alıp sürüklemeli
***
Aldım aldım gemiyi azıya aldım
Bu oyun benim yavrum elime kaldın
Sen hiç aşk mermisi, kırık kalp tekmesi
Kırk fırça darbesi yedin mi tatlım?
***
Şişt erkeğin zillisi, yılanın zehirlisi
Ayıp ayıp üstüne bu kantar çekmez bizi
Aşk tenine değmeli, seni gebertmeli
Yaka paça kalbini alıp sürüklemeli
Şişt erkeğin zillisi