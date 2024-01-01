Yeşim Salkım

İpin ucu kaçtı çoktan bu iş boyumu aştı Çözemedim akılda melekle şeytan karıştı Vay, vay, vay Dost kervanı geçti buradan gerisini yeller aldı Kapı önüne de yatırdım yine de uslanmadı Vay, vay, vay *** Şişt erkeğin zillisi, yılanın zehirlisi Ayıp ayıp üstüne bu kantar çekmez bizi Aşk tenine değmeli, seni gebertmeli Yaka paça kalbini alıp sürüklemeli *** Aldım aldım gemiyi azıya aldım Bu oyun benim yavrum elime kaldın Sen hiç aşk mermisi, kırık kalp tekmesi Kırk fırça darbesi yedin mi tatlım? *** Aldım aldım gemiyi azıya aldım Bu oyun benim yavrum elime kaldın Sen hiç aşk mermisi, kırık kalp tekmesi Kırk fırça darbesi yedin mi tatlım? *** Şişt erkeğin zillisi, yılanın zehirlisi Ayıp ayıp üstüne bu kantar çekmez bizi Aşk tenine değmeli, seni gebertmeli Yaka paça kalbini alıp sürüklemeli *** Şişt erkeğin zillisi, yılanın zehirlisi Ayıp ayıp üstüne bu kantar çekmez bizi Aşk tenine değmeli, seni gebertmeli Yaka paça kalbini alıp sürüklemeli *** Aldım aldım gemiyi azıya aldım Bu oyun benim yavrum elime kaldın Sen hiç aşk mermisi, kırık kalp tekmesi Kırk fırça darbesi yedin mi tatlım? *** Şişt erkeğin zillisi, yılanın zehirlisi Ayıp ayıp üstüne bu kantar çekmez bizi Aşk tenine değmeli, seni gebertmeli Yaka paça kalbini alıp sürüklemeli Şişt erkeğin zillisi