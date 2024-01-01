Yeşim Salkım

-
Bu kaçıncı fasıl
Uslanırmış gönül ama nasıl
Belki bir tek sen yaparsın
Sen beni kandırırsın
***
Şimdi senle artık bir limanda demir atmak lazım
Bir gün aşka rastlayınca orada durmak lazım
Olursa senle olsun bak buraya yazdım
***
Sende cesaret, bende niyet var
Kalk gidelim kalk, şimdiye kadar
Durduğumuz kabahat
-
Kim anlar seni, kim bilir halini
Yok öyle uzak duran çok insan var
Kim dinler seni, kim üzülür sana
Senden başka, uzaklarda
***
Yalnızlık kapını her gün çalar yavaş yavaş
Yalnızlık içini yakar ateş ateş
Çok uzak gelir uzaklar bazen
Çok uzak gelir uzaklar insana
Bir kara trene binip de gidersin
Her gün acıyla ağlayıp yalnızlığa
Çok uzak gelir
-
Hiç alışamadım
Sen değişemedin
Ben bildiğin gibi
Gönül işine karışamadım
Hiç yarışamadım
Hiç erişemedim
Aşk bilenin işi
***
Senin hızına yetişemedim
Nasıl desem
Meğer seni bilen bilirmiş, bilmezdim
Meğer senin değerlerin
Nasıl küçükmüş öğrendim
-
Kalp sana akarken
Sen geri kaçarsın
Tam sana bakarken
Gözünü ne diye kaparsın
***
Aşk sana gülerken
Sen sebep ararsın
Tam sırası derken
Konuyu ne diye kaparsın
***
Ben, ben, ben
Ben sana göre
Senin için deli miyim?
Ya da sana
Yüreğini esir eden köle miyim?
***
Dağ gibisin ama aşarım
Yıkar geçer, seni yakar, ben yaşarım
Zor birisin ama çözerim
Günü gelir acımadan seni üzerim
-
Başa gelen çekilir diyenler neredeler
Benim çektiklerimi yaşasalar ne derler
Canımdan bile vazgeçerim ben sensiz yaşamaktansa
Her şeyi göze alırım onla kavuşmak varsa
***
Dertler bana arkadaş hiç ayrılmazlar
Mutluluğu ben bilmem beni tanımazlar
***
Saplanmış hançer göğsüme
İner her gün biraz derine
Zaman kalmadı ki A dostlar
Ağlamaya gülmeye
***
Gündüzler geceden farksız
Hep karanlık, hep ışıksız
Sen yetiş hazreti Mevla'm
Geçti ömür baharsız
-
Çok mutsuz bir kadındım
Bundan birkaç yıl önce
Etrafımda her şey toz pembe
Gülerken ağlatanlar
Hayatı yok sayanlar
Hiçbir şeyden anlamayanlar, ah yalanlar
Derken bir zaman geldi
Her şey değişiverdi
Gönlüm gerçek aşkı bulunca
Yalanlar temizlendi
Artık hayat güzeldi
Kalbim onunla olunca, ah coşunca
Aşkı şimdi buldu kalbim
Aşkı şimdi sevdi kalbim
Aşk sarhoşu oldu başım, ah
Yaşadığım bu günlere
Yücelttiğin o sevgiye
Benden sana binlerce buse
-
Sen bana yalan söylemişsin anne
Hani aşk böyle acıtmazdı
Sen beni öyle büyütmemiştin annem
Hani insanlar kötü olamazdı
Kandırıldım, kandırıldık beraber
***
Söyle şimdi kim suçlu
Yanıldık, aldatıldık anne
Söyle şimdi kim suçlu
Hesabı kim verecek
Anne söyle nasıl geçecek
Bu yara kapanmıyor
Canımı acıtıyor anne
Söyle şimdi kim suçlu
-
Ne zaman seni görsem
Aklım başımdan gider
Sihirli bakışların
İnan beni deli eder
***
Çok yalvardım dinlemedin
Sana olan aşkımı
Korkuyorum kıracağım
Yakacağım canını
***
Kaç kurtar kendini benden
Olacaklardan korkuyorum
Aklıma kötü kötü şeyler geliyor
Bak seni son kez uyarıyorum
***
Kaç kurtar kendini benden
Olacaklardan korkuyorum
Aklıma kötü kötü şeyler geliyor
Bak seni son kez uyarıyorum
***
Çıksan bir gece vakti
Gelsen de bir konuşsak
Oturup bir köşede
Biraz biz bize kalsak
***
Niyetim belli benim
Sensin tek istediğim
Şakam yok anlasana
Gelmezsen geleceğim
***
Kaç kurtar kendini benden
Olacaklardan korkuyorum
Aklıma kötü kötü şeyler geliyor
Bak seni son kez uyarıyorum
***
Kaç kurtar kendini benden
Olacaklardan korkuyorum
Aklıma deli deli şeyler geliyor
Bak seni son kez uyarıyorum
***
Kaç kurtar kendini benden
Aklıma deli deli şeyler geliyor
***
Kaç kurtar kendini benden
Olacaklardan korkuyorum
Aklıma deli deli şeyler geliyor
Bak seni son kez uyarıyorum
***
Kaç kurtar kendini benden
Olacaklardan korkuyorum
Aklıma deli deli şeyler geliyor
Bak seni son kez uyarıyorum
***
Kaç kurtar kendini benden
Olacaklardan korkuyorum
Aklıma deli deli şeyler geliyor
Bak seni son kez uyarıyorum
Kaç kurtar kendini benden
-
Sessiz sedasız çekip gittim
Hayatımdaki herkesi her şeyi sildim
İnanmasalar da ben hep haddimi bildim
Bir ben gerçeği biliyorum yine de susuyorum
***
Aşk olsaydı eğer belki de başka olurdu
Yüreğimdeki fırtına belki de durulurdu
Aşk olsaydı eğer belki de başka olurdu
Yüreğimdeki fırtına belki de durulurdu
***
Sus kalbim sus dilim
Sus yüzüm sus gözlerim
Sen zoru seç dayan yürek
Sonunda elbet bitecek
***
Sus kalbim sus dilim
Sus yüzüm sus gözlerim
Sen zoru seç dayan yürek
Sonunda elbet bitecek
***
Sessiz sedasız çekip gittim
Hayatımdaki herkesi her şeyi sildim
İnanmasalar da ben hep haddimi bildim
Bir ben gerçeği biliyorum yine de susuyorum
***
Aşk olsaydı eğer belki de başka olurdu
Yüreğimdeki fırtına belki de durulurdu
Aşk olsaydı eğer belki de başka olurdu
Yüreğimdeki fırtına belki de durulurdu
***
Sus kalbim sus dilim
Sus yüzüm sus gözlerim
Sen zoru seç dayan yürek
Sonunda elbet bitecek
***
Sus kalbim sus dilim
Sus yüzüm sus gözlerim
Sen zoru seç dayan yürek
Sonunda elbet bitecek
***
Sus kalbim sus dilim
Sus yüzüm sus gözlerim
Sen zoru seç dayan yürek
Sonunda elbet bitecek
***
Sus kalbim sus dilim
Sus yüzüm sus gözlerim
Sen zoru seç dayan yürek
Sonunda elbet bitecek
-
Kim tutardı ellerinden
Sana benden can verdim
Bir yudum aşk arıyorken
Yüreğimden şans verdim
***
Kim tutardı ellerinden
Sana benden can verdim
Bir yudum aşk arıyorken
Yüreğimden şans verdim
***
Sana vefa borcum yok
Haklıyım ben gitmekte
Başka çıkar yolum yok
Değişmez özür dilemekle
***
Sana vefa borcum yok
Haklıyım ben gitmekte
Başka çıkar yolum yok
Değişmez özür dilemekle
***
Sen kal kendin ettin kendin buldun
Sen kal şimdi bir başına
Yanmaz kimse ben gibi kar gibi kor gibi
Bakmaz kimse gözyaşına
***
Sen kal kendin ettin kendin buldun
Sen kal şimdi bir başına
Yanmaz kimse ben gibi kar gibi kor gibi
Bakmaz kimse gözyaşına
***
Kim tutardı ellerinden
Sana benden can verdim
Bir yudum aşk arıyorken
Yüreğimden şans verdim
***
Kim tutardı ellerinden
Sana benden can verdim
Bir yudum aşk arıyorken
Yüreğimden şans verdim
***
Sana vefa borcum yok
Haklıyım ben gitmekte
Başka çıkar yolum yok
Değişmez özür dilemekle
***
Sana vefa borcum yok
Haklıyım ben gitmekte
Başka çıkar yolum yok
Değişmez özür dilemekle
***
Sen kal kendin ettin kendin buldun
Sen kal şimdi bir başına
Yanmaz kimse ben gibi kar gibi kor gibi
Bakmaz kimse gözyaşına
***
Sen kal kendin ettin kendin buldun
Sen kal şimdi bir başına
Yanmaz kimse ben gibi kar gibi kor gibi
Bakmaz kimse gözyaşına
***
Sen kal kendin ettin kendin buldun
Sen kal şimdi bir başına
Yanmaz kimse ben gibi kar gibi kor gibi
Bakmaz kimse gözyaşına
-
Bir bodrum güneşinde
Bakışınla ısındım
Sevdanı yollarıma
Serişine vuruldum
***
Kim demiş aşk zamanla
Terk edermiş yüreği
Her gün bir gün önceden
Daha fazla büyüyen
Aşkla sevdim seni ben
***
Yaşattığın her yıla
Kırmızı gül sakladım
Her birinde sevdamı
Yaprak yaprak yolladım
***
Nice yıllar sevgilim
Mutluluğu bulduğum
Nice yıllar sevgilim
Yastığa baş koyduğum
-
Yanında ben varken
Düşünme, dert etme
Çekinme yarından
Üzülme dert etme
***
Benim neyim varsa
Yarınlara dair
İnan senin her şey
Canım buna dahil
***
Kaderimize düşeni yaşarız biz
Başa geleni el ele aşarız
Dünya yansa
***
Gül hadi yüreği kırık sazım
Gül hadi canım a canım gözüm
Dert bize yanaşır
Tam bize yaraşır
Aşk ile aşılır sevda yüzlüm
***
Gül hadi yüreği kırık sazım
Gül hadi canım a canım gözüm
Dert bize yanaşır
Tam bize yaraşır
Aşk ile aşılır sevda yüzlüm
***
Yanında ben varken
Düşünme, dert etme
Çekinme yarından
Üzülme dert etme
***
Benim neyim varsa
Yarınlara dair
İnan senin her şey
Canım buna dahil
***
Kaderimize düşeni yaşarız biz
Başa geleni el ele aşarız
Dünya yansa
***
Gül hadi yüreği kırık sazım
Gül hadi canım a canım gözüm
Dert bize yanaşır
Tam bize yaraşır
Aşk ile aşılır sevda yüzlüm
***
Gül hadi yüreği kırık sazım
Gül hadi canım a canım gözüm
Dert bize yanaşır
Tam bize yaraşır
Aşk ile aşılır sevda yüzlüm
***
Gül hadi yüreği kırık sazım
Gül hadi canım a canım gözüm
Dert bize yanaşır
Tam bize yaraşır
Aşk ile aşılır sevda yüzlüm
***
Gül hadi yüreği kırık sazım
Gül hadi canım a canım gözüm
Dert bize yanaşır
Tam bize yaraşır
Aşk ile aşılır sevda yüzlüm
-
Akşamlarda gizlice
Yalnızlıkla başbaşa
Sessiz sakin gözgöze çok yaşadım
Sevda yüklü sözleri
Bazen ıslak gözleri
Kavga dövüş sesleri çok aradım
***
Bana niye darılıp sustun yar
Niye beni acılara ittin yar
Beni niye bırakıp gittin yar söyle
Yeter ama yüreğime estin yar
Selamı da, sabahı da kestin yar
Canıma da mı sanki kastın var söyle
Aramıza giren olabilir
Ama beni bilen iyi bilir
Canıma kıyarım sana zarar verdirmem
-
Yan bu sevda bitti
Yan giden gitti
Unut seni sevdiğimi
Unut unut gitsin her şeyi
***
Eskisi gibi canim yanmıyor
Ask artık beni vurmuyor
Sen düşün ne yapacaksın
Pişmanlık gideni getirmiyor
***
Ask en güzel yalan
Vazgeçtim artık inanmaktan
Bir ömür denedim durdum
Yoruldum artık bu savatsan
-
Uzaklardan geri döndüm
Meğer mümkün değilmiş
Kolay kolay ölmek
Yaşamak dediğin böyle bir şey demek
Aynada aşık bir kadın var
Bitmedi hayat
Henüz vakit var
Sustu bütün sesler
***
Bu akşam ben kendimi dinledim
Sanki artık her şey yolunda
Geçmişle vedalaştım sonunda
Geçti bütün hırsım
Bütün kinim, herkesi affettim
Kimseye kızmıyorum artık
Suçlu aramaktan vazgeçtim
Kimseye cevabı olmayan sorular sormuyorum
Biraz kırgınım ama olsun daha güçlüyüm artık
Galiba büyüyorum
Sabahları gülerek uyanmıyorum ama
Hiç olmazsa ağlamıyorum da
İstemiyorum artık çok fazla şey bilmek
Yaşamak dediğin böyle bir şey demek