Yeşim Salkım

Fasıl Bu kaçıncı fasıl Uslanırmış gönül ama nasıl Belki bir tek sen yaparsın Sen beni kandırırsın *** Şimdi senle artık bir limanda demir atmak lazım Bir gün aşka rastlayınca orada durmak lazım Olursa senle olsun bak buraya yazdım *** Sende cesaret, bende niyet var Kalk gidelim kalk, şimdiye kadar Durduğumuz kabahat

Uzaklar Kim anlar seni, kim bilir halini Yok öyle uzak duran çok insan var Kim dinler seni, kim üzülür sana Senden başka, uzaklarda *** Yalnızlık kapını her gün çalar yavaş yavaş Yalnızlık içini yakar ateş ateş Çok uzak gelir uzaklar bazen Çok uzak gelir uzaklar insana Bir kara trene binip de gidersin Her gün acıyla ağlayıp yalnızlığa Çok uzak gelir

Meğer Hiç alışamadım Sen değişemedin Ben bildiğin gibi Gönül işine karışamadım Hiç yarışamadım Hiç erişemedim Aşk bilenin işi *** Senin hızına yetişemedim Nasıl desem Meğer seni bilen bilirmiş, bilmezdim Meğer senin değerlerin Nasıl küçükmüş öğrendim

Seni Üzerim Kalp sana akarken Sen geri kaçarsın Tam sana bakarken Gözünü ne diye kaparsın *** Aşk sana gülerken Sen sebep ararsın Tam sırası derken Konuyu ne diye kaparsın *** Ben, ben, ben Ben sana göre Senin için deli miyim? Ya da sana Yüreğini esir eden köle miyim? *** Dağ gibisin ama aşarım Yıkar geçer, seni yakar, ben yaşarım Zor birisin ama çözerim Günü gelir acımadan seni üzerim

Sen Yetiş Başa gelen çekilir diyenler neredeler Benim çektiklerimi yaşasalar ne derler Canımdan bile vazgeçerim ben sensiz yaşamaktansa Her şeyi göze alırım onla kavuşmak varsa *** Dertler bana arkadaş hiç ayrılmazlar Mutluluğu ben bilmem beni tanımazlar *** Saplanmış hançer göğsüme İner her gün biraz derine Zaman kalmadı ki A dostlar Ağlamaya gülmeye *** Gündüzler geceden farksız Hep karanlık, hep ışıksız Sen yetiş hazreti Mevla'm Geçti ömür baharsız

Aşk Çok mutsuz bir kadındım Bundan birkaç yıl önce Etrafımda her şey toz pembe Gülerken ağlatanlar Hayatı yok sayanlar Hiçbir şeyden anlamayanlar, ah yalanlar Derken bir zaman geldi Her şey değişiverdi Gönlüm gerçek aşkı bulunca Yalanlar temizlendi Artık hayat güzeldi Kalbim onunla olunca, ah coşunca Aşkı şimdi buldu kalbim Aşkı şimdi sevdi kalbim Aşk sarhoşu oldu başım, ah Yaşadığım bu günlere Yücelttiğin o sevgiye Benden sana binlerce buse

Anne Sen bana yalan söylemişsin anne Hani aşk böyle acıtmazdı Sen beni öyle büyütmemiştin annem Hani insanlar kötü olamazdı Kandırıldım, kandırıldık beraber *** Söyle şimdi kim suçlu Yanıldık, aldatıldık anne Söyle şimdi kim suçlu Hesabı kim verecek Anne söyle nasıl geçecek Bu yara kapanmıyor Canımı acıtıyor anne Söyle şimdi kim suçlu

Yakacağım Canını Ne zaman seni görsem Aklım başımdan gider Sihirli bakışların İnan beni deli eder *** Çok yalvardım dinlemedin Sana olan aşkımı Korkuyorum kıracağım Yakacağım canını *** Kaç kurtar kendini benden Olacaklardan korkuyorum Aklıma kötü kötü şeyler geliyor Bak seni son kez uyarıyorum *** Kaç kurtar kendini benden Olacaklardan korkuyorum Aklıma kötü kötü şeyler geliyor Bak seni son kez uyarıyorum *** Çıksan bir gece vakti Gelsen de bir konuşsak Oturup bir köşede Biraz biz bize kalsak *** Niyetim belli benim Sensin tek istediğim Şakam yok anlasana Gelmezsen geleceğim *** Kaç kurtar kendini benden Olacaklardan korkuyorum Aklıma kötü kötü şeyler geliyor Bak seni son kez uyarıyorum *** Kaç kurtar kendini benden Olacaklardan korkuyorum Aklıma deli deli şeyler geliyor Bak seni son kez uyarıyorum *** Kaç kurtar kendini benden Aklıma deli deli şeyler geliyor *** Kaç kurtar kendini benden Olacaklardan korkuyorum Aklıma deli deli şeyler geliyor Bak seni son kez uyarıyorum *** Kaç kurtar kendini benden Olacaklardan korkuyorum Aklıma deli deli şeyler geliyor Bak seni son kez uyarıyorum *** Kaç kurtar kendini benden Olacaklardan korkuyorum Aklıma deli deli şeyler geliyor Bak seni son kez uyarıyorum Kaç kurtar kendini benden

Sus Kalbim Sessiz sedasız çekip gittim Hayatımdaki herkesi her şeyi sildim İnanmasalar da ben hep haddimi bildim Bir ben gerçeği biliyorum yine de susuyorum *** Aşk olsaydı eğer belki de başka olurdu Yüreğimdeki fırtına belki de durulurdu Aşk olsaydı eğer belki de başka olurdu Yüreğimdeki fırtına belki de durulurdu *** Sus kalbim sus dilim Sus yüzüm sus gözlerim Sen zoru seç dayan yürek Sonunda elbet bitecek *** Sus kalbim sus dilim Sus yüzüm sus gözlerim Sen zoru seç dayan yürek Sonunda elbet bitecek *** Sessiz sedasız çekip gittim Hayatımdaki herkesi her şeyi sildim İnanmasalar da ben hep haddimi bildim Bir ben gerçeği biliyorum yine de susuyorum *** Aşk olsaydı eğer belki de başka olurdu Yüreğimdeki fırtına belki de durulurdu Aşk olsaydı eğer belki de başka olurdu Yüreğimdeki fırtına belki de durulurdu *** Sus kalbim sus dilim Sus yüzüm sus gözlerim Sen zoru seç dayan yürek Sonunda elbet bitecek *** Sus kalbim sus dilim Sus yüzüm sus gözlerim Sen zoru seç dayan yürek Sonunda elbet bitecek *** Sus kalbim sus dilim Sus yüzüm sus gözlerim Sen zoru seç dayan yürek Sonunda elbet bitecek *** Sus kalbim sus dilim Sus yüzüm sus gözlerim Sen zoru seç dayan yürek Sonunda elbet bitecek

Kendin Ettin Kendin Buldun Kim tutardı ellerinden Sana benden can verdim Bir yudum aşk arıyorken Yüreğimden şans verdim *** Kim tutardı ellerinden Sana benden can verdim Bir yudum aşk arıyorken Yüreğimden şans verdim *** Sana vefa borcum yok Haklıyım ben gitmekte Başka çıkar yolum yok Değişmez özür dilemekle *** Sana vefa borcum yok Haklıyım ben gitmekte Başka çıkar yolum yok Değişmez özür dilemekle *** Sen kal kendin ettin kendin buldun Sen kal şimdi bir başına Yanmaz kimse ben gibi kar gibi kor gibi Bakmaz kimse gözyaşına *** Sen kal kendin ettin kendin buldun Sen kal şimdi bir başına Yanmaz kimse ben gibi kar gibi kor gibi Bakmaz kimse gözyaşına *** Kim tutardı ellerinden Sana benden can verdim Bir yudum aşk arıyorken Yüreğimden şans verdim *** Kim tutardı ellerinden Sana benden can verdim Bir yudum aşk arıyorken Yüreğimden şans verdim *** Sana vefa borcum yok Haklıyım ben gitmekte Başka çıkar yolum yok Değişmez özür dilemekle *** Sana vefa borcum yok Haklıyım ben gitmekte Başka çıkar yolum yok Değişmez özür dilemekle *** Sen kal kendin ettin kendin buldun Sen kal şimdi bir başına Yanmaz kimse ben gibi kar gibi kor gibi Bakmaz kimse gözyaşına *** Sen kal kendin ettin kendin buldun Sen kal şimdi bir başına Yanmaz kimse ben gibi kar gibi kor gibi Bakmaz kimse gözyaşına *** Sen kal kendin ettin kendin buldun Sen kal şimdi bir başına Yanmaz kimse ben gibi kar gibi kor gibi Bakmaz kimse gözyaşına

Nice Yıllar Sevgilim Bir bodrum güneşinde Bakışınla ısındım Sevdanı yollarıma Serişine vuruldum *** Kim demiş aşk zamanla Terk edermiş yüreği Her gün bir gün önceden Daha fazla büyüyen Aşkla sevdim seni ben *** Yaşattığın her yıla Kırmızı gül sakladım Her birinde sevdamı Yaprak yaprak yolladım *** Nice yıllar sevgilim Mutluluğu bulduğum Nice yıllar sevgilim Yastığa baş koyduğum

Sevda Yüzlüm Yanında ben varken Düşünme, dert etme Çekinme yarından Üzülme dert etme *** Benim neyim varsa Yarınlara dair İnan senin her şey Canım buna dahil *** Kaderimize düşeni yaşarız biz Başa geleni el ele aşarız Dünya yansa *** Gül hadi yüreği kırık sazım Gül hadi canım a canım gözüm Dert bize yanaşır Tam bize yaraşır Aşk ile aşılır sevda yüzlüm *** Gül hadi yüreği kırık sazım Gül hadi canım a canım gözüm Dert bize yanaşır Tam bize yaraşır Aşk ile aşılır sevda yüzlüm *** Yanında ben varken Düşünme, dert etme Çekinme yarından Üzülme dert etme *** Benim neyim varsa Yarınlara dair İnan senin her şey Canım buna dahil *** Kaderimize düşeni yaşarız biz Başa geleni el ele aşarız Dünya yansa *** Gül hadi yüreği kırık sazım Gül hadi canım a canım gözüm Dert bize yanaşır Tam bize yaraşır Aşk ile aşılır sevda yüzlüm *** Gül hadi yüreği kırık sazım Gül hadi canım a canım gözüm Dert bize yanaşır Tam bize yaraşır Aşk ile aşılır sevda yüzlüm *** Gül hadi yüreği kırık sazım Gül hadi canım a canım gözüm Dert bize yanaşır Tam bize yaraşır Aşk ile aşılır sevda yüzlüm *** Gül hadi yüreği kırık sazım Gül hadi canım a canım gözüm Dert bize yanaşır Tam bize yaraşır Aşk ile aşılır sevda yüzlüm

Canıma Kıyarım Akşamlarda gizlice Yalnızlıkla başbaşa Sessiz sakin gözgöze çok yaşadım Sevda yüklü sözleri Bazen ıslak gözleri Kavga dövüş sesleri çok aradım *** Bana niye darılıp sustun yar Niye beni acılara ittin yar Beni niye bırakıp gittin yar söyle Yeter ama yüreğime estin yar Selamı da, sabahı da kestin yar Canıma da mı sanki kastın var söyle Aramıza giren olabilir Ama beni bilen iyi bilir Canıma kıyarım sana zarar verdirmem

Yan Yan bu sevda bitti Yan giden gitti Unut seni sevdiğimi Unut unut gitsin her şeyi *** Eskisi gibi canim yanmıyor Ask artık beni vurmuyor Sen düşün ne yapacaksın Pişmanlık gideni getirmiyor *** Ask en güzel yalan Vazgeçtim artık inanmaktan Bir ömür denedim durdum Yoruldum artık bu savatsan