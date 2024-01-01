Yeşim Salkım

Ferman Hani ağlamak bize yasaktı? Hani güneşten bir gece önce sönecektik? Hani tükenmek bize haramdı? Hani sonsuza bir adım kala ölecektik? *** Gittin, dünya duysun yanmayacağım Gittin, dünya yansın anmayacağım Gittin, dünya dursun ölmeyeceğim Benden, ferman olsun dönmeyeceğim *** Kapanan bir kapının ardından Yalnızlığın sesi avaz avaz Sebepsiz gidişin ardından Üşüyorum içim ayaz ayaz *** Gittin, dünya duysun yanmayacağım Gittin, dünya duysun anmayacağım Gittin, dünya duysun ölmeyeceğim Yardan, ferman olsun dönmeyeceğim

Deli Mavi Eski ve yırtık ve solgun ve durgun Ama duvarımda bak, atamam sevdalı resimleri Ah, zamansız eridik, tükendik Neden, böyle apansız kimlere yenildik ve eskidik *** Son bakışın duruyor gözümde Bir alev gibi deli mavi Son gülüşün duruyor yüzümde Çok sevenlerin deli hali *** Söz, sana yemin, sana söz Kör olayım, yalansa Değmedi, değmez Gözüme başka renkte iki göz *** Sana yemin, sana söz Kör olayım, yalansa Değmedi, değmez Yüzüme başka renkte iki göz *** Eski ve yırtık ve solgun ve durgun Ama duvarımda bak, atamam sevdalı resimleri Ah, zamansız eridik, tükendik Neden, böyle apansız kimlere yenildik ve eskidik *** Son bakışın duruyor gözümde Bir alev gibi deli mavi Son gülüşün duruyor yüzümde Çok sevenlerin deli hali *** Söz, sana yemin, sana söz Kör olayım, yalansa Değmedi, değmez Gözüme başka renkte iki göz *** Sana yemin, sana söz Kör olayım, yalansa Değmedi, değmez Yüzüme başka renkte iki göz *** Sana yemin, sana söz Kör olayım, yalansa Değmedi, değmez Yüzüme başka renkte iki göz

Gece Gözlüm Hiç kimse, hiç bir yar Özlenmedi senin kadar Sen elde ben sende Gece gözlüm neye yarar *** Hiç kimse, hiç bir yar Özlenmedi senin kadar Sen elde ben sende Gece gözlüm neye yarar *** Bir anı bin yara Günah, günah bana Uyandıkça yüzüm Sensiz sabahlara *** Ben kendini kendin yaktın Görmedi gözlerin, sevdama kör baktın Kim aldı yar seni, kimler çaldı Gözü kara sevdamı yaşasak ne vardı *** Ben kendini kendin yaktın Görmedi gözlerin, sevdama kör baktın Kim aldı yar seni, kimler çaldı Gözü kara sevdamı yaşasak ne vardı *** Hiç kimse, hiç bir yar Özlenmedi senin kadar Sen elde ben sende Gece gözlüm neye yarar *** Hiç kimse, hiç bir yar Özlenmedi senin kadar Sen elde ben sende Gece gözlüm neye yarar *** Bir anı bin yara Günah, günah bana Uyandıkça yüzüm Sensiz sabahlara *** Ben kendini kendin yaktın Görmedi gözlerin, sevdama kör baktın Kim aldı yar seni, kimler çaldı Gözü kara sevdamı yaşasak ne vardı *** Ben kendini kendin yaktın Görmedi gözlerin, sevdama kör baktın Kim aldı yar seni, kimler çaldı Gözü kara sevdamı yaşasak ne vardı

Yeniden Başlasın Yeniden başlasın, burada kalmasın Ölüme kadardı hani yeminimiz, şükür hayattasın *** Nedir bu gördüğüm Tanrım, rüya olsa Toplanmış her şey, gidiyor mu yoksa? Kapıda eşyalar, gözlerimde yaşlar İnanmam sevgilim, böyle bitmez aşklar *** Gel, otur yanıma, dinle sözlerimi Sorsana kalbine beni sevmedi mi? Bilmeden kırdımsa, bütün suç bende mi? Bağışla sevgilim, sen affet beni *** Yeniden başlasın, aşk ateşim yansın Bizim gibi seven gönüllere yazık, böyle ayrılmasın Yeniden başlasın, burada kalmasın Ölüme kadardı hani yeminimiz, şükür hayattasın *** Nedir bu gördüğüm tanrım, rüya olsa Toplanmış her şey, gidiyor mu yoksa? Kapıda eşyalar, gözlerimde yaşlar İnanmam sevgilim, böyle bitmez aşklar *** Yeniden başlasın, aşk ateşim yansın Bizim gibi seven gönüllere yazık, böyle ayrılmasın Yeniden başlasın, burada kalmasın Ölüme kadardı hani yeminimiz, şükür hayattasın *** Yeniden başlasın, aşk ateşim yansın Bizim gibi seven gönüllere yazık, böyle ayrılmasın Yeniden başlasın, burada kalmasın Ölüme kadardı hani yeminimiz, şükür hayattasın

Sürgün Kendini aldın gittin de Acıya gelin ettin beni Bu yanış yanmak değil ki Sönüşüm sonumda gizli ah *** Üstüme yürür yalnızlığım Bu şehirde sürgünüm müsün? Gecesiz karanlıklardayım Işığım olsan ölür müsün? *** Ne olur *** Unutur oldum zamanları Zaman varken Tutuşup yandım buz tutarken *** Unutur oldum zamanları Zaman varken Tutuşup yandım buz tutarken *** Kendini aldın gittin de Acıya gelin ettin beni Bu yanış yanmak değil ki Sönüşüm sonumda gizli ah *** Üstüme yürür yalnızlığım Bu şehirde sürgünüm müsün? Gecesiz karanlıklardayım Işığım olsan ölür müsün? *** Ne olur *** Unutur oldum zamanları Zaman varken Tutuşup yandım buz tutarken *** Unutur oldum zamanları Zaman varken Tutuşup yandım buz tutarken

Dün Gece Dün gece başka biriyle Tüm gece bambaşka şekilde Çarpıcıydı her yanı Ah bir solukta, ah dün gece *** Dün gece farklı biriyle Tüm gece sinsi bir şekilde Sarsıcıydı her yanı Ah bir yudumda, ah dün gece *** Sensizim sandığım o anları Hem de yaşanan tüm o akşamı Her nasıl oldu süzüldün aklıma Diye hiç kendi kendime İnan ki sormadım bile *** Dün gece başka biriyle Tüm gece bambaşka şekilde Çarpıcıydı her yanı Ah bir solukta, ah dün gece *** Dün gece farklı biriyle Tüm gece sinsi bir şekilde Sarsıcıydı her yanı Ah bir yudumda, ah dün gece *** Sensizim sandığım o anları Hem de yaşanan tüm o akşamı Her nasıl oldu süzüldün aklıma Diye hiç kendi kendime İnan ki sormadım bile

Ölürüm Sana Gün olur, hasret vurur, sevdam ölür Gün olur, kalbim durur, gülüm kurur *** Ne yapsam, ah ne etsem Sevdan beni gelir bulur Yine sarar, yakar, her yanımı, kanımı Ölüm ol, istersen al canımı *** Sabahlara beş kala, yine gel bana Bilirsin aklım sende, acı da verse bana Ölürüm sana canım Günahmış, yasakmış, ne tasam, ne gamım *** Sabahlara beş kala, yine gel bana Bilirsin aklım sende, acı da verse bana Ölürüm sana canım Günahmış, yasakmış, ne tasam, ne gamım *** Gün olur, hasret vurur, sevdam ölür Gün olur, kalbim durur, gülüm kurur *** Ne yapsam, ah ne etsem Sevdan beni gelir bulur Yine sarar, yakar, her yanımı, kanımı Ölüm ol, istersen al canımı *** Sabahlara beş kala, yine gel bana Bilirsin aklım sende, acı da verse bana Ölürüm sana canım Günahmış, yasakmış, ne tasam, ne gamım *** Sabahlara beş kala, yine gel bana Bilirsin aklım sende, acı da verse bana Ölürüm sana canım Günahmış, yasakmış, ne tasam, ne gamım *** Sabahlara beş kala, yine gel bana Bilirsin aklım sende, acı da verse bana Ölürüm sana canım Günahmış, yasakmış, ne tasam, ne gamım *** Sabahlara beş kala, yine gel bana Bilirsin aklım sende, acı da verse bana Ölürüm sana canım Günahmış, yasakmış, ne tasam, ne gamım

Günlerim Soluyor Bakamam yüzüne Gözlerin bilmediğim yollarda Gelemem yanına Artık çok geç, gittin sen uzaklara *** Çok eskimiş bu şehrin gölgesinde Bıraktın beni sen sessizliğime *** Günlerim soluyor Gül gibi karşımda Bedenim yokluğuna Kendini hazırlıyor *** Yoksun sen, yoksun yanımda Olmayacaksın asla bir daha Yoksun sen, yoksun yanımda Sevemem seni son bir daha *** Bakamam yüzüne Gözlerin bilmediğim yollarda Gelemem yanına Artık çok geç, gittin sen uzaklara *** Çok eskimiş bu şehrin gölgesinde Bıraktın beni sen sessizliğime *** Günlerim soluyor Gül gibi karşımda Bedenim yokluğuna Kendini hazırlıyor *** Yoksun sen, yoksun yanımda Olmayacaksın asla bir daha Yoksun sen, yoksun yanımda Sevemem seni son bir daha *** Yoksun sen, yoksun yanımda Olmayacaksın asla bir daha Yoksun sen, yoksun yanımda Sevemem seni son bir daha

Bir Başkaydın Güneştin hayatıma dolan Sevgiydin kalbimi ısıtan Bir umut gibi, nefes gibi Vazgeçilmez, aranıp duran *** Fırtına oldun sonradan İnsanı yıkan karıştıran Hüzün gibi, ölüm gibi Her zaman korkulan, kaçılan *** Geldiğimde bir başkaydın Gidiyorum, bir başkasın Ben eski senle yine yaşarım Aman, aman, aman Yenisi sende kalsın *** Geldiğimde bir başkaydın Gidiyorum, bir başkasın Ben eski senle yine yaşarım Aman, aman, aman Yenisi sende kalsın *** Güneştin hayatıma dolan Sevgiydin kalbimi ısıtan Bir umut gibi, nefes gibi Vazgeçilmez, aranıp duran *** Fırtına oldun sonradan İnsanı yıkan karıştıran Hüzün gibi, ölüm gibi Her zaman korkulan, kaçılan *** Geldiğimde bir başkaydın Gidiyorum, bir başkasın Ben eski senle yine yaşarım Aman, aman, aman Yenisi sende kalsın *** Geldiğimde bir başkaydın Gidiyorum, bir başkasın Ben eski senle yine yaşarım Aman, aman, aman Yenisi sende kalsın *** Geldiğimde bir başkaydın Gidiyorum, bir başkasın Ben eski senle yine yaşarım Aman, aman, aman Yenisi sende kalsın *** Geldiğimde bir başkaydın Gidiyorum, bir başkasın Ben eski senle yine yaşarım Aman, aman, aman Yenisi sende kalsın