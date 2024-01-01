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7/24 Dinle Ferman

Ferman Şarkı Sözleri

Yeşim Salkım Ferman şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeşim Salkım Ferman şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ferman sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeşim Salkım

Yeşim Salkım

Ferman

  • Ferman

  • Deli Mavi

  • Gece Gözlüm

  • Yeniden Başlasın

  • Sürgün

  • Dün Gece

  • Ölürüm Sana

  • Günlerim Soluyor

  • Bir Başkaydın

  • Çok Yoğunum

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