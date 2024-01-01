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Yoktan Geliyorum Şarkı Sözleri

Yeşim Salkım Yoktan Geliyorum şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yeşim Salkım Yoktan Geliyorum şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yoktan Geliyorum sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yeşim Salkım

Yeşim Salkım

Yoktan Geliyorum

  • Gel Gayri

  • Yoktan Geliyorum

  • Gözü Kör Olası

  • Dağı Taşı Delsen

  • Seni Yalancı

  • Gönül Hırsızı

  • Kalbimin Efendisi

  • Deli Adamım

  • Ben Zaten Deliyim

  • Anıları Koruma

  • Gurur

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