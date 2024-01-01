Yeşim Salkım

-
Bu Devran Hep Böyle Sürüp Gitmez Ki
Sen De Solacaksın Günün Birinde
Aklına Gelecek Ayrılığımız
Pişman Olacaksın Günün Birinde
***
Senin De Saçına Karlar Yağacak
Senin De Gözüne Yaşlar Dolacak
Elbette Kalbini Biri Yakacak
Beni Anacaksın Günün Birinde
***
Ne Geri Dönecek Yolun Olacak
Ne De Tutunacak Dalın Kalacak
Korkarım Pişmanlık Sonun Olacak
Yalnız Kalacaksın Günün Birinde
***
Senin De Saçına Karlar Yağacak
Senin De Gözüne Yaşlar Dolacak
Elbette Kalbini Biri Yakacak
Beni Anacaksın Günün Birinde
-
Ne olur söyleyin sevenler bana
Ayrılmak kanun mu aşk kitabında
El ele tutuşup gülmeden daha
Ağlatmak kanun mu aşk kitabında
***
Ne olur söyleyin sevenler bana
Ayrılmak kanun mu aşk kitabında
El ele tutuşup gülmeden daha
Ağlatmak kanun mu aşk kitabında
***
Ümitlerim kırıldı gitti
Hayallerim yıkıldı bitti
Bu dert beni benden etti
Sevdim, sevdim bak ne hale geldim
Sevdim, sevdim bak ne hale geldim
***
Her seven sonunda düşüyor derde
Bu aşk kitabının yazanı nerde
Bir aşık inandı çok sevdi diye
Terk etmek kanun mu aşk kitabında
***
Her seven sonunda düşüyor derde
Bu aşk kitabının yazanı nerde
Bir aşık inandı çok sevdi diye
Terk etmek kanun mu aşk kitabında
***
Ümitlerim kırıldı gitti
Hayallerim yıkıldı bitti
Bu dert beni benden etti
Sevdim, sevdim bak ne hale geldim
Sevdim, sevdim bak ne hale geldim
Sevdim, sevdim bak ne hale geldim
-
Bir sevda çölünde bıraktın beni
Kanadı kırılmış bir kuş gibiyim
Dönüp de bakmadın bir gün hâlime
Sokağa atılmış bir taş gibiyim
***
O eski hayalin her an karşımda
Gözyaşlarım çağlar her anışımda
O eski hayalin her an karşımda
Gözyaşlarım çağlar her anışımda
***
Ayrılık şarabı gönül tasımda
İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim
Ayrılık şarabı gönül tasımda
İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim
***
Acılar çöktü bak sensiz bağrıma
Çoktan hazan erdi gönül bağıma
İnanma sen benim yaşadığıma
Sen gittin gideli ölmüş gibiyim
***
O eski hayalin her an karşımda
Gözyaşlarım çağlar her anışımda
O eski hayalin her an karşımda
Gözyaşlarım çağlar her anışımda
***
Ayrılık şarabı gönül tasımda
İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim
Ayrılık şarabı gönül tasımda
İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim
***
İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim
İçmeden yıkılmış sarhoş gibiyim
-
Kurşuna gerek yok sözlerin var ya
Hayatıma bir son vermek istersen
Hançere gerek yok gözlerin var ya
Eğer ki kalbimden vurmak istersen
Kurşuna gerek yok sözlerin var ya
Kurşuna gerek yok sözlerin var ya
***
Taş olsam erirdim avuçlarında
Dağ olsam çökerdim bakışlarında
Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda
Zindana gerek yok hasretin var ya
Zindana gerek yok hasretin var ya
***
Anladım çare yok unutmam için
Her yerde hatıran izlerin var ya
Bir gün olsun mutlu uyumam için
Yastığa gerek yok dizlerin var ya
Yastığa gerek yok dizlerin var ya
***
Taş olsam erirdim avuçlarında
Dağ olsam çökerdim bakışlarında
Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda
Zindana gerek yok hasretin var ya
Zindana gerek yok hasretin var ya
***
Taş olsam erirdim avuçlarında
Dağ olsam çökerdim bakışlarında
Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda
Zindana gerek yok hasretin var ya
Zindana gerek yok hasretin var ya
-
Bu Akşam İçimde Hüzün Var
Gözümde Canlandı Anılar
Ağlamak İstiyorum, Haykırmak İstiyorum
Bu Akşam İçimde Hüzün Var
***
Sensiz Geçmiyor Bu Akşamlar
Gönlümde Dinmiyor Arzular
Kavuşmak İstiyorum, Sarılmak İstiyorum
Bak Bizi Bekliyor Anılar
***
Anılar, Anılar, Simdi Gözümde Canlandılar
Anılar, Anılar, Beni Bu Akşam Ağlattılar
***
Anılar, Anılar, Simdi Gözümde Canlandılar
Anılar, Anılar, Beni Bu Akşam Ağlattılar
***
Benden Uzak Durma Ne Olur
Bu Kalbi Sensiz Taşıyamam
Artık Benim Olmasan Bile
Seni Görmeden Yaşayamam
***
Yüzünü Görmeliyim
Sesini Duymalıyım
Anıları Yaşamalıyım
***
Yüzünü Görmeliyim
Sesini Duymalıyım
Anıları Yaşamalıyım
***
Yüzünü Görmeliyim
Sesini Duymalıyım
Anıları Yaşamalıyım
***
Anılar, Anılar, Simdi Gözümde Canlandılar
Anılar, Anılar, Beni Bu Akşam Ağlattılar
***
Anılar, Anılar, Simdi Gözümde Canlandılar
Anılar, Anılar, Beni Bu Akşam Ağlattılar
***
Beni ne hallere koydular
Beni Bu Akşam Ağlattılar
-
Kalbimde arama eski yerini
Sen gözümden akan sele karıştın
Kalbimde arama eski yerini
Sen gözümden akan sele karıştın
***
İstesem de artık sevemem seni
Hasret rüzgarına yele karıştın
İstesem de artık sevemem seni
Hasret rüzgarına yele karıştın
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları külüdür kalan
Sevgilim her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık sonunda ele karıştın
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları külüdür kalan
Sevgilim her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık sonunda ele karıştın
Sevgilim her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık sonunda ele karıştın
***
Kırılan kalbim var dinmez bir kinim
Ömrümce sürecek aşka yeminim
Kırılan kalbim var dinmez bir kinim
Ömrümce sürecek aşka yeminim
***
Kavuşmak imkansız artık sevgilim
Dönüşü olmayan yola karıştın
Kavuşmak imkansız artık sevgilim
Dönüşü olmayan yola karıştın
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları külüdür kalan
Sevgilim her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık sonunda ele karıştın
***
Seninle aşkımız eski bir roman
Yandı sayfaları külüdür kalan
Sevgilim her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık sonunda ele karıştın
Sevgilim her şeyim sendin bir zaman
Ne yazık sonunda ele karıştın
Ne yazık sonunda ele karıştın
-
Bu aşka hiç kimse engel olamaz
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
Bu aşka hiç kimse engel olamaz
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
***
Ölüm bile bizi bir ayıramaz
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
Ölüm bile bizi bir ayıramaz
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
***
Aşılmaz dağları yol yaparız biz
Hasret ateşini kül yaparız biz
***
Seninle dikeni gül yaparız biz
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
Seninle dikeni gül yaparız
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
***
Seninle sevdikçe birbirimizi
Mutluluk kucaklar her ikimizi
Ne yıllar ne yollar ayırır bizi
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
**
Aşılmaz dağları yol yaparız biz
Hasret ateşini kül yaparız biz
***
Seninle dikeni gül yaparız biz
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
Seninle dikeni gül yaparız biz
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
***
Sen beni, ben seni sevdikten sonra
-
Sevgilim, sevgilim
Bak yine şafak söküyor
Sevgilim, sevgilim
Bak yine sabah oluyor
***
Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın?
Belki de en güzel uykulardasın
Şimdi sen kim bilir ne duygulardasın?
Belki de en tatlı uykulardasın
***
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
***
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
***
Uykunu zamansız böldümse, affet
En güzel uykular birtanem sana
Yastığın gölgeme, ben, ben sana hasret
En tatlı uykular sevgilim sana
En güzel uykular sevgilim sana
***
Ah be sevgilim
Sevgilim
Inan ki, çok özledim seni
Sevgilim, sevgilim
Inan ki, çok özledim seni
***
Dışarda hafiften yağmurun sesi
Gözümde aşkımın hasret nöbeti
Dışarda hafiften yağmurun sesi
Gözümde aşkımın hasret nöbeti
***
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
***
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
***
Sen rüyalar aleminde
Yeni aşklar hevesinde
Bense yine uykusuzum
Bir sabahçı kahvesinde
-
-
Gönül bir aşk yuvasıdır
Ümit aşkın rüyasıdır
Seviyorsun hayır deme
Gözler kalbin aynasıdır
Gözler kalbin aynasıdır
Yalan nedir bilmez onlar
Siyah mavi yeşil olsun
Aşkı inkar etmez onlar
Şiir gibi roman gibi
Okuyorum ben aşkını
Öylece bak gözlerime
Çevirme hiç bakışını
-
Ne zaman iki satır yazmaya kalksam
Hep sana hep seni hep bizi yazıyorum
Ne zaman bir kadeh alsam elime
Hep sana hep seni hep bizi içiyorum, hep bizi içiyorum
***
Her gece kederdeyim durmadan içiyorum
Sevda ektim kalbime yalnızlık biçiyorum
***
Ne zaman iki satır yazmaya kalksam
Hep sana hep seni hep bizi yazıyorum
Ne zaman bir kadeh alsam elime
Hep sana hep seni hep bizi içiyorum
***
Her gece kederdeyim durmadan içiyorum
Sevda ektim kalbime yalnızlık biçiyorum
Her gece kederdeyim durmadan içiyorum
Sevda ektim kalbime yalnızlık biçiyorum
***
Elveda elveda elveda deyip bir gün
Viran edip gönlümü
Ayrılıp gidişinin bu gece yıldönümü
***
Elveda elveda elveda deyip bir gün
Viran edip gönlümü
Ayrılıp gidişinin bu gece yıldönümü
***
Bugün de sensiz içtim bu akşam sensiz hiçtim
Bu gece her damlayı iki kadehe biçtim
Ayrılık öyle zor ki kimsesiz kalan bilir
Gözyaşı ne demektir her gün ağlayan bilir
***
Her gece kederdeyim durmadan içiyorum
Sevda ektim kalbime yalnızlık biçiyorum
Her gece kederdeyim durmadan içiyorum
Sevda ektim kalbime yalnızlık biçiyorum
Yalnızlık biçiyorum... Yalnızlık biçiyorum
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GEÇEN YIL BU ZAMANLAR FEAT. AHMET SELÇUK İLKAN
ÖYLE BİR VURDU Kİ HASRETİN BENİ
GÜNLERDİR SOKAĞA ÇIKAMIYORUM
SENSİZLİK GÖZÜMDEN OKUNUR DİYE
KİMSENİN YÜZÜNE BAKAMIYORUM (ŞİİR YORUM: AHMET SELÇUK İLKAN)
NEYLEYİM SEN YOKSAN EĞER
DÜNYANIN SERVETİNİ
NEYLEYİM SEN YOKSAN EĞER
AHRETİN CENNETİNİ
NEYLEYİM SEN YOKSAN
EĞER SAHİLLERİ, KIRLARI
NEYLEYİM SEN YOKSAN
EĞER YAZI, KIŞI BAHARI
NE DE HAKLIYMIŞ MEĞER
AŞK UĞRUNA YALANLAR
SENDE BENİ YAKIP GİTTİN
GEÇEN YIL BU ZAMANLAR
NE DE HAKLIYMIŞ MEĞER
AŞK UĞRUNA YALANLAR
SENDE BENİ YAKIP GİTTİN
GEÇEN YIL BU ZAMANLAR
ELİNDE YOK ADRESİN
ŞİMDİ BİLMEM NERDESİN
AŞKIMIN ÖDÜLÜMÜYDÜ
HABERSİZCE GİDİŞİN
SANA ÖYLE HASRETİM
BU TEMMUZ AKŞAMINDA
NEYLEYİM SEN YOKSAN EĞER
NEYLEYİM İSTANBUL'U
SÖZ : AHMET SELÇUK İLKAN/FERDİ TAYFUR
MÜZİK: FERDİ TAYFUR
ARANJÖR: SEZGİN GEZGİN