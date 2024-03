Yeşim Salkım

tatlı acı sevgimizin tek ilacı aşk dalının çam ağacı hatıralar aşk ağacı boynu bükük sen gideli rengi solu her sevenin derdi büyük hatıralar *** hatıralarmış kalan herşey boş herşey yalan yalnızca zaman zaman canlanır hatıralar aşk belası sönse bile saç beyaza dönse bile solmayacak burda yine hatıralar

Gelirim demiştin sen giderken Mevsimler geçti bak üzerinden Unuttu diyor seni bilenler Yalan de şüphe etmem sevginden *** Rüyalar hep aldatır bilirsin Elimden tutar gibi gerçeksin Gözümde tüten hatıra sensin İçimde yanan tek hasretimsin *** Nerdeysen orası benim cennetim Nerdeysen haber ver seni kaybettim Bilsem ki kimsenin kalbinde değilsin Nerdeysen orada bekle beni sevgilim Nerdeysen *** Ararken seni bu sokaklarda Benzeyen bir saç ya bir dudaksa Dururum ben her adım başında Sanki sen varsın her an karşımda *** Seslensen dünyanın bir ucundan Tanırım sesini uzaklardan Nasılsa bulurum ben arar da Belki yaz belki kış belki baharda *** Nerdeysen orası benim cennetim Nerdeysen haber ver seni kaybettim Bilsem ki kimsenin kalbinde değilsin Nerdeysen orada bekle beni sevgilim *** Nerdeysen orası benim cennetim Nerdeysen haber ver seni kaybettim Bilsem ki kimsenin kalbinde değilsin Nerdeysen orada bekle beni sevgilim Nerdeysen