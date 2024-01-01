Yeşim Salkım

Hatıralar tatlı acı sevgimizin tek ilacı aşk dalının çam ağacı hatıralar aşk ağacı boynu bükük sen gideli rengi solu her sevenin derdi büyük hatıralar *** hatıralarmış kalan herşey boş herşey yalan yalnızca zaman zaman canlanır hatıralar aşk belası sönse bile saç beyaza dönse bile solmayacak burda yine hatıralar

Ben Beni Seyyah oldum, pazar pazar dolaştım Bir tüccara satamadım ben beni Koyun oldum, kuzum ile meleştim Bir sürüye katamadım ben beni, ben beni *** Ben beni, kendimi, canımı, özümü Ben beni, kendimi, canımı, özümü Ben beni, kendimi, canımı, özümü *** Dostlar beni bir kazana koydular 40 yıl yandım, "Daha çiğdir" dediler Ölçeğimi gram gram yediler Bir kantarda tartamadım ben beni, ben beni *** Ben beni, kendimi, canımı, özümü Ben beni, kendimi, canımı, özümü Ben beni, kendimi, canımı, özümü *** Deli gönlüm aktı gitti engine Çok boyandım, çok çiçekler rengine Bir Mahsuni demiş, "Oldum kendime" Olmaz olsun, atamadım ben beni, ben beni *** Ben beni, kendimi, canımı, özümü Ben beni, kendimi, canımı, özümü Ben beni, kendimi, canımı, özümü

Bu Ne Biçim Aşk Bu ne biçim aşk böyle? Bugün onla, yarın benle Çıldırmak işten değil Gönül eğlendirme benle *** Daha dün söz vermiştin "Beni affet" demiştin Bugün seni gördüm yolda Birisi vardı kolunda *** "Bu son olsun" demiştin bana mehtapta Artık sana inanamam, bir daha asla Asla, asla Dünyada yalnız kalsam da *** "Bu son olsun" demiştin bana mehtapta Artık sana inanamam, bir daha asla Asla, asla Dünyada yalnız kalsam da *** Seviyorsan doğru söyle Aşkımız sürmez böyle Ben senin kuklan değilim Gönül eğlendirme benle *** Daha dün söz vermiştin "Beni affet" demiştin Bugün seni gördüm yolda Birisi vardı kolunda *** "Bu son olsun" demiştin bana mehtapta Artık sana inanamam, bir daha asla Asla, asla Dünyada yalnız kalsam da *** "Bu son olsun" demiştin bana mehtapta Artık sana inanamam, bir daha asla Asla, asla Dünyada yalnız kalsam da Dünyada yalnız kalsam da

Büyüleyen Gözlerinle büyüleyen gözlerinle, yeşil yeşil bakıyorsun sevdalanmış yüreğime, damla damla akıyorsun *** karanfiller gibi renkli bülbüller gibi ahenkli neşeli sevinçli zevkli nağme nağme şakıyorsun *** samur samur saçlarınla, kalem kalem kaşlarınla çıldırtan bakışlarınla alev alev yakıyorsun *** karanfiller gibi renkli bülbüller gibi ahenkli neşeli sevinçli zevkli nağme nağme şakıyorsun

Tövbeler Tövbesi Derdine göğsümü germeyeceğim Bağrımı yoluna sermeyeceğim Rüyamda sana yer vermeyeceğim Tövbeler tövbesi *** Tac olsan başıma takmayacağım Nur olsan gözüme bakmayacağım Yoluna adaklar yakmayacağım Tövbeler tövbesi *** Tac olsan başıma takmayacağım Nur olsan gözüme bakmayacağım Yoluna adaklar yakmayacağım Tövbeler tövbesi *** Derdine göğsümü germeyeceğim Bağrımı yoluna sermeyeceğim Rüyamda sana yer vermeyeceğim Tövbeler tövbesi *** Derdine göğsümü germeyeceğim Bağrımı yoluna sermeyeceğim Rüyamda sana yer vermeyeceğim Tövbeler tövbesi *** Sinemde kor olsun yanmayacağım Bin yemin etsen de kanmayacağım Seni hiçbir zaman anmayacağım Tövbeler tövbesi *** Sinemde kor olsun yanmayacağım Bin yemin etsen de kanmayacağım Seni hiçbir zaman anmayacağım Tövbeler tövbesi *** Kahretsem sana dön demeyeceğim Ecel ol sana baş eğmeyeceğim Ve senden başka da sevmeyeceğim Tövbeler tövbesi *** Kahretsem sana dön demeyeceğim Ecel ol sana baş eğmeyeceğim Ve senden başka da sevmeyeceğim Tövbeler tövbesi Tövbeler tövbesi Tövbeler tövbesi

Düşmanlarım Çatlasın Seni sevdim seveli Herkesin gözü bende Seni sevdim seveli Herkesin gözü bende Şu dünyada rahat yok *** Sevene sevilene Şu dünyada rahat yok Sevene sevilene Gir koluma gezelim Herkes görsün anlasın Gir koluma gezelim Herkes görsün anlasın Gelde sarıl boynuma Düşmanlarım çatlasın Gelde sarıl boynuma Düşmanlarım çatlasın *** Bekliyorum sevgilim Gece gündüz deme gel Bekliyorum sevgilim Gece gündüz deme gel *** Kıskansın eller bizi Yarın olsun yine gel Kıskansın eller bizi Yarın olsun yine gel Gir koluma gezelim Herkes görsün anlasın Gir koluma gezelim *** Herkes görsün anlasın Gel de sarıl boynuma Düşmanlarım çatlasın Gel de sarıl boynuma Düşmanlarım çatlasın *** Bana verdiğin aşkı Hiç kimsede bulamam Bana verdiğin aşkı Hiç kimsede bulamam Anladım ki sevgilim Başkasıyla olamam Anladım ki sevgilim *** Başkasıyla olamam Gir koluma gezelim Herkes görsün anlasın Gir koluma gezelim Herkes görsün anlasın Gel de sarıl boynuma Düşmanlarım çatlasın Gel de sarıl boynuma Düşmanlarım çatlasın *** Gel de sarıl boynuma Düşmanlarım çatlasın Gel de sarıl boynuma Düşmanlarım çatlasın