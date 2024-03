Yeşim Salkım

Her şeyin yalan riya Hayat sanki bir rüya Bıktım usandım senden Kavanoz dipli dünya *** Her şeyin yalan riya Hayat sanki bir rüya Bıktım usandım senden Kavanoz dipli dünya *** Ah felek zalim felek Kime ceket kime yelek Herkese kavun yedirdin Bana da yedirdin kelek *** Ah felek zalim felek Kime ceket kime yelek Herkese urba giydirdin Bana da yırtık bir yelek *** Her şeyin yalan riya Hayat sanki bir rüya Bıktım usandım senden Kavanoz dipli dünya *** Her şeyin yalan riya Hayat sanki bir rüya Bıktım usandım senden Kavanoz dipli dünya *** Ah felek zalim felek Kime ceket kime yelek Herkese kavun yedirdin Bana da yedirdin kelek *** Ah felek zalim felek Kime ceket kime yelek Herkese urba giydirdin Bana da yırtık bir yelek *** Ah felek zalim felek Kime ceket kime yelek Herkese kavun yedirdin Bana da yedirdin kelek

Senden sonra sevgilim değiştim Bende vurdum duymaz olmaya Alıştım ben de Her gün acı çekmekten de Her gün bin kez ölmektense Kapatırım bu defteri ömrümce *** Yırtıp attım sevgilim resmilerini Kalbim ben dudağımdan sildim ismini Her gün hasret çekmektense Her gün bin kez ölmektense Unuturum uzaklara gidince *** Hayata küsemem senin ardından Beni bilirsin ağlayamam Seninle doğmadım seninle ölmem Beni tanırsın geriye dönmem *** Her gün hasret çekmektense Her gün bin kez ölmektense Unuturum uzaklara gidince *** Hayata küsemem senin ardından Beni bilirsin ağlayamam Seninle doğmadım seninle ölmem Beni tanırsın geriye dönmem *** Her gün hasret çekmektense Her gün bin kez ölmektense Unuturum uzaklara gidince *** Yırtıp attım sevgilim resmilerini Kalbim ben dudağımdan sildim ismini Her gün hasret çekmektense Her gün bin kez ölmektense Unuturum uzaklara gidince *** Hayata küsemem senin ardından Beni bilirsin ağlayamam Seninle doğmadım seninle ölmem Beni tanırsın geriye dönmem